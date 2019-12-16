 تعرف على المادتين المسؤولتين عن حماية الوجه من التجاعيد! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 13.08.2021

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صحة

تعرف على المادتين المسؤولتين عن حماية الوجه من التجاعيد!

كلما تقدمنا في السن كلما زادت التجاعيد في بشرتنا، فهل علينا الاستسلام؟ الجواب لا. فرغم أن عملية الشيخوخة هذه طبيعية تماما ولا نستطيع إيقافها، لكن يمكن تبطيئها بالتعرف على المادتين المسؤولتين عن حماية الوجه من التجاعيد.

Frau Gesicht Creme

مع تقدم العمر يحتاج الجلد إلى المزيد والمزيد من فترات الراحة من أجل حفاظ البشرة على شاببها وشكلها المتماسك على المدى الطويل. فكلما تقدمنا ​​في السن كلما ازدادت التجاعيد في بشرتنا، السبب في ذلك تراجع إنتاج الجسم لمادة الكولاجين المسؤولة عن مرونة الجلد.

مختارات

ظهور تجاعيد الوجه عادة ما يكون مرتبطا بالتقدم في العمر عند الرجال والنساء على حد سواء. لكن هذه الخطوط، قد تحمل رسائل عن الحالة الصحية للإنسان عدا عن الإشارة إلى التقدم في العمر كما يرى الخبراء.

العوامل الجينية والوراثية تساهم بنسبة بسيطة في ظهور التجاعيد، أما النسبة الأكبر فيمكننا التحكم فيها من خلال الغذاء وأسلوب الحياة الصحي ومعرفة التطور الطبيعي لعمل خلايا البشرة وبالتالي استخدام المنتجات المناسبة لكل عمر.

بيد أنّ عملية الشيخوخة هذه طبيعية تماما ولا يمكن إيقافها ولكن على الأقل تبطيئها، كما أفاد موقع "فرويندين" الألماني. 

كما ينخفض حمض الهيالورونيك المسؤول عن محتوى الرطوبة في الجسم مع التقدم في السن مما يمهد لبدء ظهور التجاعيد وترهل الجلد.

ويرى موقع "غراتسيا" الألماني أنه كلما زاد الضغط الذي نعاني منه كلما أصبحت بشرتنا أرق وأرق وأكثر عرضة للتوتر وبالتالي ظهور تجاعيد سريعة مع مع تقدم العمر.

وحسب المصدر ذاته يمكننا، ولحسن الحظ، مواجهة نقص حمض الهيالورونيك في الجسم وما ينتج عن ذلك من شيخوخة الجلد باستخدام كريمات مضادة للشيخوخة ومستحضرات تمد البشرة بحمض الهيالورونيك وتحفز أيضا الجلد نفسه على إنتاجه.

أما فيما يخص الكولاجين فهناك عدة طرق لإنتاجه. ولعل أبسط هذه الطرق هو تناول الأطعمة التي تعوض قلة إفراز الكولاجين مثل الأسماك والطماطم والفراولة والتوت.

بيد أن تناول هذه الأطعمة وحده لا يكفي لتعويض قلة إفراز الكولاجين. لذلك ينصح الخبراء بتناول حبوب الكولاجين، وهي مكملات غذائية يتم تناولها بشكل يومي لتعويض الجسم عن قلة إفراز المادة التي قد تساعد في تأخير شيخوخة البشرة عن طريق تقليل التجاعيد والجفاف.

ع.اع/ أ.ح

  • Symbolbild Mode Kleidung (Fotolia/JaNo)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    جرأة في الألوان

    اختيار قطع ملابس بدرجات مختلفة لنفس اللون من الأمور التي لا تبلى في عالم الموضة. لكن مع التقدم في العمر يصير اعتماد الألوان بهذا الشكل مملاً للغاية. لذا من المهم التحلي بالجرأة في تنسيق الألوان واعتماد درجات جديدة مناسبة للون البشرة.

  • Symbolbild Schwere Schuhauswahl (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    لا شك في أن الأحذية التقليدية ذات الكعب القصير هي الأكثر مناسبة للمرأة والأم العاملة. لكن ارتداء هذه الأحذية بشكل دائم يضيف سنوات جديدة لعمرك، لذا من المهم اقتناء بعض الأحذية ذات الألوان الزاهية وتنسيقها مع قطع الملابس، ولا مانع من الكعب المرتفع في المناسبات التي تتطلب ذلك.

  • Symbolbild Frau Schmuck Ohrring (Colourbox)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    بعد مرحلة سنية معينة تميل النساء لارتداء حلي تقليدية كعقد اللؤلؤ الأبيض التقليدي وبعض القطع الذهبية. التخلص من الحلي التقليدية واقتناء بعض قطع الحلي الحديثة من أهم خطوات تغيير مظهرك وإضفاء الروح الشبابية على إطلالتك.

  • Schal Mode Erkältung Symbolbild (Fotolia/lithian)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    الوشاح من الإكسسوارات التي يمكنها تغيير شكل ملابسك بالكامل. اختيار الوشاح بألوان ونقشات مختلفة واستخدامه مع بعض القطع في خزانة ملابسك قد يغني عن شراء ملابس جديدة.

  • Schöne Haare (Bildergalerie) (Colourbox/Lars Zahner)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    اختيار لون وقصة الشعر من الأمور التي تحدد الإطلالة النهائية بشكل كبير. اعتماد تسريحة ولون جديدين كل فترة يزيد من تألقك. من المهم أيضاً الحرص على العناية بالشعر واستخدام المنتجات المغذية بشكل مستمر للاحتفاظ بكثافة وصحة الشعر على مدار سنوات العمر.

  • blonde Frau mit lustigen Brille (www.shalimoff.com)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    مع التقدم في العمر وكثرة الجلوس أمام الكمبيوتر، تحتاج الكثير من النساء للنظارات الطبية. لحسن الحظ تكتظ الأسواق بالعديد من النظارات الطبية ذات الموديلات والألوان المبهجة، لذا ابتعدي تماماً عن النظارات الطبية التقليدية التي كانت ترتديها الجدات. ابتسام فوزي


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