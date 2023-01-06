تعرف على أهم فوائد زيت جوز الهند المذهلة

يطلق عليه البعض اسم "الزيت الخارق" وذلك لفوائده واستخداماته المتعددة، في حين يجادل آخرون حول محتواه العالي من الدهون المشبعة. إذ ينبع الجدل الدائر حول زيت جوز الهند من محتواه العالي (82 في المائة) من الدهون المشبعة، التي قد ترفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) عند تناوله بكميات كبيرة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، فإن الأحماض الدهنية الأولية في زيت جوز الهند (حوالي 50 في المائة) هي حمض اللوريك، وهو عبارة عن دهون ثلاثية متوسطة السلسلة (MCT)، والتي يبدو أنها أقل ضررا للكوليسترول نظرا لطريقة استقلابه السريع في الجسم. فبدلا من تخزينه على شكل دهون، يذهب حمض اللوريك مباشرة إلى الكبد ليتم تحويله إلى طاقة ومستقلبات أخرى.

وقد أكد خبراء التغذية على الخصائص الصحية لزيت جوز الهند في إشارة إلى أن مزاياه المفيدة تتفوق على المخاطر أو الآثار الجانبية المحتملة.

ومن أهم فوائد زيت جوز الهند:

مكافحة الأمراض المزمنة

تُظهر الأبحاث الحديثة أن زيت جوز الهند قد يساعد في مكافحة عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان والسكري والزهايمر. وذلك لما يحتويه من خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات وللالتهابات قد تساعد في تخفيف الإجهاد التأكسدي. بحسب ما نشره موقع (إم بي جي هيلث).

زيت النخيل تحت الاختبار

مصدر سريع للطاقة

توفر MCTs في زيت جوز الهند إمدادا سريعا بالطاقة.

ترطيب البشرة

يعتبر زيت جوز الهند من أفضل مرطبات البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين E، والذي تم ربطه بحماية حاجز الجلد من الشيخوخة المبكرة وضرر الشمس. ولكن من جهة ثانية يقول بعض الخبراء إنه قد يسد المسام ويمكن أن يستقر على الأدمة، الأمر الذي يمثل مصدر قلق لنوع البشرة الحساسة أو المعرضة لحب الشباب.

توازن نسبة السكر في الدم

على الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث حول تأثير زيت جوز الهند على نسبة السكر في الدم، وجدت إحدى الدراسات أن MCTs يمكن أن تزيد من حساسية الأنسولين، وبالتالي تقلل من مقاومته.

حرق الدهون

قد يساعد زيت جوز الهند في زيادة سرعة عملية الأيض وبالتالي حرق أكثر للسعرات الحرارية، كما أنه يساهم في كبح الشهية والتخلص من الشعور بالجوع، إذا ما تم تناوله باعتدال. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

المحافظة على صحة الشعر وتقويته

يعرف جوز الهند بفوائده الجمالية وخصوصا للشعر. إذ يغذي زيت جوز الهند خصلات الشعر ويجعلها أكثر مرونة وتألقا ويحميها من التلف والتكسر.

الآثار الجانبية والسلبيات:

يمكن أن يكون زيت جوز الهند جزءا صحيا من معظم الوجبات الغذائية. وبالنسبة لأولئك الذين يراقبون نسبة الدهون لديهم من الأفضل استخدام زيت جوز الهند باعتدال ومناقشة الأمر مع الطبيب. من جهة أخرى، يمكن أن تحدث بعض الآثار الجانبية المعدية المعوية، مثل الإسهال والتشنجات وانزعاج في الجهاز الهضمي، في حالة فرط استهلاك زيت جوز الهند. كما يمكن أن يسبب الحساسية للأشخاص الذين يعانون من حساسية جوز الهند.

ر.ض/ ع.ج

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