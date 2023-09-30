 تعرف على أفضل الأطعمة التي تعزز صحة البشرة ونضارتها | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.09.2023

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صحة

تعرف على أفضل الأطعمة التي تعزز صحة البشرة ونضارتها

يلعب الغذاء دورا هاما في صحة البشرة ونضارتها. ويشير أخصائيو التغذية إلى أهمية تناول بعض الأطعمة مثل الطماطم أو مرق العظام للحصول على بشرة صحية ومتألقة. تعرف على أبرز ما ينصح به الأخصائيون للحصول على بشرة مشرقة:

الغذاء وصحة البشرة

يلعب الغذاء دورا هاما في صحة البشرة ونضارتها.

مختارات

يتأثر مظهر وصحة البشرة  دون أدنى شك بالنظام الغذائي. على سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى وجود صلة محتملة بين منتجات الألبان وحب الشباب لدى البعض، كما أن شرب الماء يمكن أن يؤثر على ترطيب الجلد. فإذا كنت تتطلع إلى تحسين مظهر بشرتك، عليك أن تنتبه للأطعمة التي تتناولها.

لهذا السبب ينصح أخصائيو التغذية بالحرص على إضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي للحصول على  بشرة صحية  ومتألقة مثل:

مرق العظام

يعتبر مرق العظام من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية المهمة والبروتين والكولاجين، التي تفيد صحة البشرة و تعزز نضارتها.

سمك السلمون

يمثل السلمون مصدرا رائعا لدهون أوميغا 3، وهي مادة مغذية مهمة لصحة الجلد. يمكن لهذه العناصر الغذائية أيضا أن تقلل الالتهابات في الجسم، مما قد يقلل من حدوث حب الشباب أيضا. بحسب ما نشره موقع (إيت ذي نت ذات) الأمريكي.

الجوز:

على غرار الأسماك، يعد الجوز أيضا مصدرا لأحماض أوميغا 3 الدهنية. كما يعد الجوز أيضا مصدرا للزنك، وهو عنصر غذائي آخر يعزز صحة البشرة. ويشارك هذا المعدن في وظيفة حاجز الجلد وشفاء الجروح ويساعد في وظائف تنظيمية للالتهابات ومضادات للميكروبات.

بذور دوار الشمس

تحتوي العديد من المكسرات والبذور على عناصر مغذية تفيد البشرة. في حالة بذور عباد الشمس، فهي تحتوي على فيتامين E والزنك والدهون والبروتين، وكلها تساهم في تعزيز البشرة وتألقها.

أفوكادو

معظم السعرات الحرارية الموجودة في الأفوكادو تأتي من الدهون، وهذه العناصر الغذائية تسمح للأفوكادو بإفادة البشرة كما يرتبط بانخفاض درجة ظهور التجاعيد. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توادي) الأمريكي.

الطماطم

الطماطم أو البندورة مصدر غني لفيتامين سي، وهو عنصر غذائي له تأثيرات مضادة للأكسدة ويساعد أيضا في إنتاج الكولاجين في الجسم. يمكن أن يساعد هذا البروتين على مرونة الجلد، مما يؤدي إلى بشرة أكثر شبابا.

ر.ض

  • Symbolbild Mode Kleidung (Fotolia/JaNo)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    جرأة في الألوان

    اختيار قطع ملابس بدرجات مختلفة لنفس اللون من الأمور التي لا تبلى في عالم الموضة. لكن مع التقدم في العمر يصير اعتماد الألوان بهذا الشكل مملاً للغاية. لذا من المهم التحلي بالجرأة في تنسيق الألوان واعتماد درجات جديدة مناسبة للون البشرة.

  • Symbolbild Schwere Schuhauswahl (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    لا شك في أن الأحذية التقليدية ذات الكعب القصير هي الأكثر مناسبة للمرأة والأم العاملة. لكن ارتداء هذه الأحذية بشكل دائم يضيف سنوات جديدة لعمرك، لذا من المهم اقتناء بعض الأحذية ذات الألوان الزاهية وتنسيقها مع قطع الملابس، ولا مانع من الكعب المرتفع في المناسبات التي تتطلب ذلك.

  • Symbolbild Frau Schmuck Ohrring (Colourbox)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    بعد مرحلة سنية معينة تميل النساء لارتداء حلي تقليدية كعقد اللؤلؤ الأبيض التقليدي وبعض القطع الذهبية. التخلص من الحلي التقليدية واقتناء بعض قطع الحلي الحديثة من أهم خطوات تغيير مظهرك وإضفاء الروح الشبابية على إطلالتك.

  • Schal Mode Erkältung Symbolbild (Fotolia/lithian)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    الوشاح من الإكسسوارات التي يمكنها تغيير شكل ملابسك بالكامل. اختيار الوشاح بألوان ونقشات مختلفة واستخدامه مع بعض القطع في خزانة ملابسك قد يغني عن شراء ملابس جديدة.

  • Schöne Haare (Bildergalerie) (Colourbox/Lars Zahner)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    اختيار لون وقصة الشعر من الأمور التي تحدد الإطلالة النهائية بشكل كبير. اعتماد تسريحة ولون جديدين كل فترة يزيد من تألقك. من المهم أيضاً الحرص على العناية بالشعر واستخدام المنتجات المغذية بشكل مستمر للاحتفاظ بكثافة وصحة الشعر على مدار سنوات العمر.

  • blonde Frau mit lustigen Brille (www.shalimoff.com)

    هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج"

    مع التقدم في العمر وكثرة الجلوس أمام الكمبيوتر، تحتاج الكثير من النساء للنظارات الطبية. لحسن الحظ تكتظ الأسواق بالعديد من النظارات الطبية ذات الموديلات والألوان المبهجة، لذا ابتعدي تماماً عن النظارات الطبية التقليدية التي كانت ترتديها الجدات. ابتسام فوزي


 