 تعرف على أغرب الجوائز العالمية.. ″إيغ نوبل″ للحماقة العلمية! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 09.10.2020

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علوم وتكنولوجيا

تعرف على أغرب الجوائز العالمية.. "إيغ نوبل" للحماقة العلمية!

بينما يجتهد علماء كثر للتوصل إلى اختراعات وأبحاث علمية جدية نافعة للبشرية، وجد زملاء لهم المتعة في اختراعات وتجارب علمية مضحكة وغير مسبوقة. هذه قصة جائزة "إغ نوبل" للحماقة العلمية.

أحد المشاركين في مسابقة إيغ نوبل للاكتشافات العلمية المضحكة ضمن حفلها السنوي

أحد المشاركين في مسابقة إيغ نوبل للاكتشافات العلمية المضحكة ضمن حفلها السنوي

جائزة نوبل للحماقة العلمية، أو كما اختار منظموها أن يسموها، IG Nobel، التي تعني حقير، عكس تسمية الجائزة الأصلية، جائزة نوبل، كما تعرفها مجلة Science Mag الأمريكية.

مختارات

فازت منظمة حقوقية من بيلاروسيا ومحامية إيرانية ومحامٍ أمريكي بجائزة نوبل البديلة لعام 2020، التي تمنحها مؤسسة "رايت لايفليهود". ونظرت لجنة التحكيم هذا العام في أمر 182 مرشح من 71 دولة مختلفة.

منحت جائزة نوبل للكيمياء للفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جنيفر داودنا، وهما عالمتا وراثة "مقصات جزيئية" قادرة على تعديل الجينات البشرية.

يحتفل خلال هذا الحدث السنوي بعشر اكتشافات علمية غريبة، جوائز تمنح لعشر إنجازات علمية مضحكة تدفع الناس للضحك أولا، ثم التفكير الجدي في أمرها بعد تقديم المتباري لفكرته، التي يشرحها ضمن المسابقة خلال دقيقة واحدة.

يشارك في المسابقة علماء من مختلف دول العالم ضمن عشر مجالات علمية مختلفة: الطب وعلم النفس والفيزياء والاقتصاد والسلام والأحياء، والكيمياء، والاتصالات، والصحة العامة والهندسة. ضمن حفل ضخم يبث عبر الأنترنيت، كما يوضح الموقع الرسمي للمجلة المنظمة للحدث.

تم الاحتفال بالجائزة أول مرة عام 1991، واستمر الاحتفال بها في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام في جامعة هارفارد بتنظيم من مجلة Annals of improbable research AIR. وصادف الاحتفال الثلاثين لهذه الجائزة سنة 2020، أوضاع كورونا التي استدعت إعلان أسماء الفائزين ضمن حفل افتراضي  فقط.

وكان من بين الفائزين بجوائز سنة 2020، دراسة أجراها علماء من النمسا، والسويد، واليابان، والولايات المتحدة، وسويسرا، حول تمساح صيني أدخلوه غرفة محكمة الإغلاق مليئة بالهواء المخصب بالهيليوم وتم حثه على إصدار صوت، ويحددوا الاختلاف عن صوته الأصلي.

USA Nobelpreisverleihung an der Harvard University in Cambridge

الحفل السنوي لجائزة "إيغ نوبل" في نسختها لسنة 2016 بجامعة هارفرد الأمريكية

كما فاز ثنائي من الباحثين بجائزة ضمن تخصص علم النفس لاكتشافهما أن الحواجب المميزة يُنظر إليها على أنها إشارة إلى "النرجسية"، حسب موقع arstechnica العلمي.

ومن بين الأبحاث الغربية التي فازت بهذه الجائزة، فريق حاول قياس السعادة بسبب الحكة، ليصلوا إلى نتيجة أن حك الكاحل والظهر أكثر متعة عند البشر.

كما سبق أن فاز بها العالم أندري غين عام 2000 لأنه استخدم مغناطيس لرفع ضفدع.

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منح جائزة نوبل للكيمياء لعالمتين من فرنسا وأمريكا

ويتراوح ترتيب البحوث الفائزة بالجوائز من الأسوأ إلى الأكثر سوءاً، وتقدم الجوائز للأبحاث الفاشلة والمضحكة في معظم المجالات التي تغطيها جوائز نوبل الأصلية. وفي العادة يتم تصنيف الأبحاث الفائزة بأنها عديمة جدوى وسخيفة وغير محتملة، إلا أنه في بعض الأحيان ينتج عن الأبحاث الفائزة علم نافع.

 وقد سبق أن حصل عالم عربي بالجائزة سنة 2016، ويتعلق الأمر بالدكتور المصري أحمد شفيق، الذي توفي عام 2007. حاز على الجائزة في مجال التكاثر عبر ورقة بحثية أصدرها عام 1993، توضح أن الفئران التي ترتدي سراويل مصنوعة من البوليستر أو البوليستر المخلوط بالقطن تكون أقل نشاطا من الناحية الجنسية من تلك التي ترتدي سراويل من القطن أو الصوف أو التي لا ترتدي سراويل من أي نوع كما هو الحال عادة بالنسبة للفئران، كما يؤكد الموقع الرسمي للجائزة.

م.ب

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    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    ماري كوري كانت أول امرأة تفوز بجائزة نوبل عام 1903، وذلك لأبحاثها في مجال الإشعاع. كما أنها أول من يفوز بالجائزة مرتين، لاكتشافها الراديوم والبولونيوم.

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    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    كان مارتن لوثر كينغ الابن أصغر شخص يفوز بجائزة نوبل للسلام، (عام 1964)، وكان عمره آنذاك 35 عاماً. مؤسسة نوبل اعترفت بتأثيره الكبير على حركة تحرر السود في الولايات المتحدة.

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    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    يعتبر ألبرت آينشتاين من ألمع العقول على مستوى العالم، وقد فاز بجائزة نوبل عام 1921 ليس عن نظريته النسبية الشهيرة، ولكن لإسهامه في اكتشاف قانون الظاهرة الكهروضوئية.

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    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    قد لا يعرف الكثيرون فرانسيس كريك (في الصورة) وجيمس واتسون وموريس ويلكينس، الذين فازوا بجائزة نوبل للطب عام 1962. لكن الجميع يعرفون الشكل اللولبي للحمض النووي، الذي اكتشفه هؤلاء العلماء.

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    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    يعتبر الفيلسوف والأديب الفرنسي جان بول سارتر أول شخص يرفض استلام جائزة نوبل، وذلك عام 1964. لكن اسمه ما يزال مدرجاً كفائز بهذه الجائزة في مجال الآداب.

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    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    تقاسم السير ألكساندر فليمينغ مع إرنست تشين والسير هوارد فلوري جائزة نوبل للطب عام 1945 لاكتشافهم (عن طريق الصدفة!) البنسلين وفوائده الطبية في علاج الأمراض المعدية.

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    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    فاز هيرمان مولر بنفس جائزة السير فليمينغ ولكن بعده بعام، أي في 1946، وذلك لاكتشافه تأثير الأشعة السينية على تحوير الخلايا، ما جعله ناشطاً سياسياً ضد تطوير الأسلحة النووية.

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    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    فاز الروائي الروسي ألكساندر سولجينتسن عام 1970 بجائزة نوبل للآداب، وذلك لروايته التي فضحت ممارسات الاتحاد السوفييتي آنذاك في معسكرات العمل القسري، التي أمضى وقتاً بها.

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    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    رغم أنها ليست شخصية منفردة، إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر فازت بثلاث جوائز نوبل، وهي بذلك أكثر من فاز بهذه الجائزة، وجميعها في مجال السلام.

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    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    أحدث شخصية مؤثرة تفوز بجائزة نوبل هو السير كلايف غرينجر من ويلز عام 2003، وذلك عن أبحاثه في طرق تحليل الإحصاءات الاقتصادية، ما سبب ثورة في عالم البيانات المالية. الكاتب: ياسر أبو معيلق


 

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