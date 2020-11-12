تعرض السفارة السعودية في لاهاي بهولندا لإطلاق نار

أفادت الشرطة الهولندية اليوم الخميس (12 نوفمبر/تشرين الثاني) بتعرض مبنى السفارة السعودية في لاهاي لإطلاق نار. وذكرت شرطة لاهاي، على حسابها على موقع تويتر، أنها تلقت في السادسة صباحا تقريرا عن إطلاق طلقات نارية على مبنى السفارة السعودية في لاهاي.

وأكدت الشرطة أن إطلاق النار لم يسفر عن سقوط جرحى. وأضافت أنها تواصل أعمال البحث، وطالبت من لديه معلومات بالإدلاء بها. وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيق جارٍ لمعرفة الدافع وراء إطلاق النار وإنه من غير الواضح من وراءه.

وقالت الشرطة إنها أغلقت الطرق المؤدية إلى المكان الذي تحقق فيه فرق الطب الشرعي.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الشرطة قولها إنه تم اكتشاف عدد من أغلفة الرصاص في المكان بعد الحادث. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عشرين ثقبا ناجما عن رصاص في المبنى ونشرت صورا تبدو فيها ثقوب في النوافذ. ولم تؤكد الشرطة عدد الطلقات.

وأظهرت صور على التلفزيون الهولندي طلقات فارغة متناثرة بالشارع وآثار أعيرة على النوافذ.

ويأتي الحادث بعد يوم من تفجير استهدف مراسم في جدة بالسعودية بمناسبة ذكرى هدنة الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 1918، وانتهاء الحرب العالمية الأولى، بحضور دبلوماسيين غربيين بينهم فرنسيون وبريطانيون. وأسفر هذا الهجوم عن سقوط جريحين هما موظف قنصلي يوناني وشرطي سعودي.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، دب أ، رويترز، د ب أ)