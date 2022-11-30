 تعديل القانون وازدواجية الجنسية.. هل تلحق ألمانيا بدول أوروبية أخرى؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

تعديل القانون وازدواجية الجنسية.. هل تلحق ألمانيا بدول أوروبية أخرى؟

خطة تعديل قانون الجنسية في ألمانيا يثير الكثير من الجدل وخاصة فيما يتعلق بتسهيل شروط الحصول عليها والسماح بتعددها. لكن كيف هو الوضع في الدول الأوروبية الأخرى، هل الحصول على جنسيتها أسهل وتسمح بازدواجية الجنسية؟

صورة رمزية جواز سفر ألماني وتركي

حسب التعديلات المقترحة لقانون الجنسية في ألمانيا سيتم السماح بازدواجية الجنسية مستقبلا

جوازا سفر وتسريع التجنيس والفيزا الذهبية: حسب ما توصلت إليه DW بعد بحثها، فإن مسألة ازدواجية أو تعدد الجنسية تعتبر مسألة عادية وأجزء من المنظومة القانونية السارية في معظم الدول الأوروبية. وحسب التعديل المخطط لقانون الجنسية، فإنألمانيا أيضا تسير في هذا الاتجاه.

مختارات

فقط بلدان قليلة تتجنب أو تمنع ازدواجية الجنسية، فإلى جانب ألمانيا تعتبر أوكرانيا وهولندا والنمسا وأستونيا وبلغاريا وإسبانيا والنروج وليتوانيا ولاتفيا، من الدول التي تتعامل بشكل تقليدي مع مسألة تعدد الجنسية.

وعلى عكس تلك الدول، تعتبر مسألة ازدواجية الجنسية في دول أخرى حتى نموذجا تجاريا، حيث تمنح بعض الدول مثل اليونان وتركيا والبرتغال ومالطا، ما يعرف بالفيزا الذهبية. وهذه الدول تمنح جنسيتها لمن يستثمر في مجال العقارات أو الاستثمار المالي أو تأسيس شركة.

الطريق إلى الجنسية سباق حواجز!

الطريق للحصول على الجنسية مختلف بشكل كبير بين الدول الأوروبية. فبسبب ازدياد عمليات الهجرة واللجوء والنقص الكبير في الأيدي العاملة الماهرة المتخصصة والزيجات المختلطة، بدأت الكثير من الدول الأوروبية بتعديل قانون الجنسية لديها منذ بدايات عام 2000.

في حين أن الأصول ومكان الولادة تقرر مسألة الجنسية بالنسبة للأطفال، فإن قواعد التجنيس بالنسبة للبالغين مختلفة. فمثلا ليست هناك الكثير من العقبات والشروط سهلة نسبيا للحصول على الجنسية في دول مثل: فرنسا وبريطانيا والبرتغال وبولندا والسويد وفنلندا وبلجيكا.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس مع مجموعة من المهاجرين حصلوا على الجنسية الالمانية

الرئيس الألماني يشجع المهاجرين على طلب الجنسية الألمانية

ففي تلك البلدان يمكن للمهاجر أن يتقدم بطلب الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة بصورة شرعية، سواء أكانت متقطعة أم متواصلة. وفي حال كان شريك أن شريكة الحياة تحمل جنسية تلك الدولة فإن مدة الإقامة تنخفض إلى ثلاث سنوات. وعلاوة على ذلك يمكن الاحتفاظ بجنسية البلد الأصلي للمهاجر إلى جانب جنسية تلك الدول.

أما في سويسرا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وبلغاريا والتشيك وسلوفينيا فجيب أن يقيم المهاجر عشر سنوات على الأقل بشكل شرعي ومتواصل، ليستطيع بعدها التقدم بطلب للحصول على جنسية هذه الدول. وفي دول أخرى بينها إيرلندا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا، فإنها تشترط الإقامة ثماني سنوات، وفي الدنمارك تسع سنوات.

ازدواجية الجنسية في ألمانيا

بالتعديلات المخططة لقانون الجنسية، تريد ألمانيا الانضمام إلى الدول التي يسهل الحصول على جنسيتها. فبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، قانون الجنسية الجديد "سيسمح بازدواجية الجنسية وتسهيل شروط الحصول على الجنسية الألمانية".

ويعني هذا أن المواطنين الألمان الذين يتقدمون بطلب للحصول على جنسية دولة أخرى لأسباب تتعلق بالعمل خارج البلاد مثلا، لن يتوجب عليهم التخلي على الجنسية الألمانية أو التقدم بطلب للاحتفاظ بها إلى جانب الجنسية الجديدة. وبالنسبة للأتراك الذين يحملون الجنسية الألمانية يمكنهم استعادة جنسيتهم التركية التي تخلوا عنها لدى حصولهم على الجنسية الألمانية.

مهاجر من الكاميرون يحمل شهادة الجنسية الألمانية 21.01.2015

تتجه ألمانيا أيضا مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى إلى تسهيل شروط الحصول على الجنسية

وبالنسبة للمحامي والخبير بشؤون الهجرة، أونال زيران، فإن إصلاح قانون الجنسية قد حان موعده منذ مدة طويلة، ويقول "بالنسبة لي وبناء على مبدأ المساواة، من الضروري السماح بازدواجية الجنسية" ويضيف لـ DW "الكثير من العائلات التركية التي تعيش وتعمل في ألمانيا منذ 40 عاما تشعر بالتمييز، لأن ذلك (ازدواجية الجنسية) ممكن للكثير من الناس ولكنه ليس ممكنا بالنسبة لهم".

وحتى في ظل قانون الجنسية الحالي في ألمانيا، هناك مجال لتعدد الجنسية، حيث يمكن لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية إلى جانب الجنسية الألمانية. وأطفال المهاجرين الذين يولدون في ألمانيا لا يتحتم عليهم الاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية والديهما حين يبلغون 22 عاما. والكثير ممن يحصلون على الجنسية الألمانية يمكنهم الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية لأن دولهم لا تسقطها عنهم، ومن بين هؤلاء الكثير من اللاجئين.

والتعديل المقترح لقانون الجنسية الألمانية لا يزال يتم العمل عليه لدى دوائر وزارة الداخلية، ولم يحدد موعد بعد لانتهاء المسودة وطرحها للمناقشة والتصويت عليها في البرلمان (بوندستاغ).

أستريد برانغه/ ع.ج

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    "أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا

    اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي