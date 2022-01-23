تعثر الواردات إلى ماكدونالدز يثير "حرب بطاطس" في اليابان

ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم (الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2022) أن الشركة المشغلة لمطاعم ماكدونالدزفي اليابان أعلنت أنه سوف يتم تقليل كمية البطاطس المقلية المقدمة لمدة شهر تقريبا اعتبارا من التاسع من يناير/ كانون الثاني في جميع مطاعم السلسلة، التي يبلغ عددها 2.900 في أنحاء اليابان.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي تفرض فيها الشركة قيودا على مبيعات البطاطس التي تحظى بشعبية كبيرة. وأدت الفيضانات بالقرب من ميناء فانكوفر والاضطرابات اللوجستية العالمية بسبب جائحة كورونا إلى تأخير واردات البطاطس من أمريكا الشمالية، ما دفع الشركة إلى تعليق مبيعات الطلبات متوسطة وكبيرة الحجم من البطاطس المقلية لمدة أسبوع في ديسمبر/ كانون الأول. وقالت سلسلة المطاعم إن تأخير الواردات المستمر بسبب سوء الأحوال الجوية أجبرها على فرض المزيد من القيود على المبيعات.
كما أوقفت الشركةمؤقتا تقديم صنف البطاطس المعروف باسم "هاش براون" في بعض المطاعم. وأزعجت هذه الخطوة العديد من المستهلكين في اليابان، حيث انتشر مصطلح "بوتيتو نانمين" (لاجئو البطاطا) على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستغل بعض المنافسين الموقف. وبدأت سلسلة الهمبرغر "فريشنيس برغر"، التابعة لشركة كولوايد، حملة في 14 يناير/ كانون الثاني، حيث زادت حصص البطاطس المقلية بنسبة 25 بالمائة حتى الـ من 27 فبراير/ شباط. وقالت الشركة إنها لا تواجه نقصا في الإمدادات لأنها تحصل على البطاطس من هوكايدو، الجزيرة الرئيسية في أقصى شمال اليابان والمعروفة بمنتجاتها الزراعية. وقالت فريشنيس برغر عبر موقعها على الإنترنت: "نحن نطلق هذه الحملة لإنقاذ لاجئي البطاطا ... نريد أن نلبي احتياجاتهم من البطاطس". كما بدأت شركة مينيستوب، المشغلة لسلسلة صغيرة، في تقديم بطاطس مقلية "دلو البطاطس" بثلاثة أضعاف الحجم العادي في 14 يناير/ كانون الثاني 2022.
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)
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العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
عملاق الانترنيت غوغل يحتل الصدارة
نجحت شركة "غوغل" في إزاحة شركة "آبل" من المركز الأول للعلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم لتحل محلها في القائمة وفقا لشركة "ميلوارد براون" المتخصصة في أبحاث السوق. وأوضحت مصادر شركة "ميلوارد براون" أن غوغل وسعت استثماراتها بشكل كبير لاسيما فيما يتعلق بتطوير النظارات الذكية والأبحاث العلمية في مجال الذكاء الصناعي لتبلغ قيمة العلامة التجارية 159 مليار دولار بزيادة 40% عن العام الماضي.
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العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
هبوط إلى المركز الثاني
أما المركز الثاني فكان من نصيب شركة "آبل". وكانت آبل حافظت على تصدر قائمة أعلى العلامات التجارية قيمة في العالم على مدى ثلاث سنوات كاملة. إلا أنها قيمة علامتها التجارية تراجعت بنسبة 20% لتصل إلى 148 مليار دولار. ويشكك البعض في استمرار نجاح الأجهزة مثل الآيفون والآيباد وأجهزة كومبيوتر ماك بعد رحيل ستيف جوبز.
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العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
المركز الثالث
حصلت شركة "آي بي أم" على المركز الثالث. إذ بلغت قيمة علامتها التجارية 108 مليار دولار. وللمرة التاسعة على التوالي التي يتم فيها تقييم أعلى 100 علامة تجارية قيمة في العالم من قبل شركة "ميلوارد بروان" الانكليزية الرائدة في مجال أبحاث السوق، وتراعي الشركة المتخصصة بأبحاث السوق الأرباح المالية للشركات ورأي المستهلكين أيضا.
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العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
عملاق البرمجيات
نجحت شركة مايكرسوفت في زيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 30% لتصل قيمتها إلى 90 مليار دولار لتحتل المركز الرابع، ووفقا للدراسة فإن قيمة العلامات التجارية للشركات التكنولوجيا شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا العام.
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العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
الطريق إلى قلب الرجل معدته
تحقق سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" أرباحا كثيرة. ووفقا للدراسة بلغت قيمة العلامة التجارية لماكدونالدز 85 مليار دولار. ودفع تزايد اهتمام المستهلكين بصحتهم إلى انخفاض قيمة العلامة التجارية 5% مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى تراجعها مرتبة واحدة عن مكانها في العام الماضي.
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العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
شهرة عالمية
المركز السادس كان من نصيب علامة المشروبات الغازية "كوكا كولا". ووفقا للدراسة بلغت قيمتها 80 مليار دولار.
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العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
أغلى العلامات التجارية الألمانية
ارتفعت قيمة العلامة التجارية لمجموعة البرمجيات الألمانية "اس أي بي" بنسبة6% لتزيد قيمتها عن 36 مليار دولار ووفقا للدراسة المتخصصة بأبحاث السوق، فإن المراكز المائة الأولى كان من ضمنها شركات ألمانية مثل "دويتشه تليكوم" في المركز 27 و "بي إم دبليو" في المركز 32 و"مرسيدس بنز" في المركز42 و"سيمنس" في المركز59 و"دي إتش إل" في المركز 73.
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العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
تينسينت الصينية تتفوق على فيسبوك
تمكنت شركة "تينسينت" الصينية للانترنيت من دخول القائمة واحتلت المركز الـ14 في القائمة، إذ بلغت قيمتها 54 مليار دولار، لتتقدم على أسماء شركات كبرى مثل فيسبوك، التي احتلت المركز 21 .
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العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
"العصفور المغرد" في سماء السوق التجاري
كما دخلت خدمة تويتر للرسائل النصية القصيرة قائمة العلامات التجارية وبلغت قيمة العلامة التجارية 14 مليار دولار .
الكاتب: أينزا فريدي/ دالين صلاحية