تعثر الواردات إلى ماكدونالدز يثير "حرب بطاطس" في اليابان

ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم (الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2022) أن الشركة المشغلة لمطاعم ماكدونالدزفي اليابان أعلنت أنه سوف يتم تقليل كمية البطاطس المقلية المقدمة لمدة شهر تقريبا اعتبارا من التاسع من يناير/ كانون الثاني في جميع مطاعم السلسلة، التي يبلغ عددها 2.900 في أنحاء اليابان.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي تفرض فيها الشركة قيودا على مبيعات البطاطس التي تحظى بشعبية كبيرة. وأدت الفيضانات بالقرب من ميناء فانكوفر والاضطرابات اللوجستية العالمية بسبب جائحة كورونا إلى تأخير واردات البطاطس من أمريكا الشمالية، ما دفع الشركة إلى تعليق مبيعات الطلبات متوسطة وكبيرة الحجم من البطاطس المقلية لمدة أسبوع في ديسمبر/ كانون الأول. وقالت سلسلة المطاعم إن تأخير الواردات المستمر بسبب سوء الأحوال الجوية أجبرها على فرض المزيد من القيود على المبيعات.

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كما أوقفت الشركةمؤقتا تقديم صنف البطاطس المعروف باسم "هاش براون" في بعض المطاعم. وأزعجت هذه الخطوة العديد من المستهلكين في اليابان، حيث انتشر مصطلح "بوتيتو نانمين" (لاجئو البطاطا) على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغل بعض المنافسين الموقف. وبدأت سلسلة الهمبرغر "فريشنيس برغر"، التابعة لشركة كولوايد، حملة في 14 يناير/ كانون الثاني، حيث زادت حصص البطاطس المقلية بنسبة 25 بالمائة حتى الـ من 27 فبراير/ شباط. وقالت الشركة إنها لا تواجه نقصا في الإمدادات لأنها تحصل على البطاطس من هوكايدو، الجزيرة الرئيسية في أقصى شمال اليابان والمعروفة بمنتجاتها الزراعية. وقالت فريشنيس برغر عبر موقعها على الإنترنت: "نحن نطلق هذه الحملة لإنقاذ لاجئي البطاطا ... نريد أن نلبي احتياجاتهم من البطاطس". كما بدأت شركة مينيستوب، المشغلة لسلسلة صغيرة، في تقديم بطاطس مقلية "دلو البطاطس" بثلاثة أضعاف الحجم العادي في 14 يناير/ كانون الثاني 2022.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)