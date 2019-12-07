 تعاون أمريكي إيراني نادر وترامب يوجه الشكر لطهران | أخبار | DW | 07.12.2019

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أخبار

تعاون أمريكي إيراني نادر وترامب يوجه الشكر لطهران

تبادلت كل من إيران والولايات المتحدة سجينين من خلال وساطة سويسرية. ترامب وجه الشكر لإيران على "مفاوضات منصفة جداً"، فيما قال مسؤول أمريكي إن ترامب مستعد للقاء مسؤولين إيرانيين دون شروط مسبقة.

وزير خارجية إيران جواد ظريف مع مواطنه مسعود سليماني

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع المواطن الإيراني مسعود سليماني الذي كانت تحتجزه الولايات المتحدة

تبادلت الولايات المتحدة وإيران سجينين السبت (السابع من ديسمبر/كانون الأول 2019) وذلك في تعاون نادر بين البلدين الخصمين، اللذين ساءت العلاقات بينهما منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وقال ترامب إن الأمريكي من أصل صيني شي يو وانغ المحتجز في إيران منذ ثلاثة أعوام بتهم تجسس عائد إلى الولايات المتحدة. كما قال مسؤول إيراني إن الإيراني مسعود سليماني تم الإفراج عنه في وقت سابق في الولايات المتحدة.

وساطة سويسرية وترامب يشكر إيران

وقدمت سويسرا التسهيلات الخاصة بتبادل السجينين وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقبل سليماني في زيورخ، التي قالت الوكالة إنها شهدت عملية التبادل، مضيفة أن سليماني سيعود إلى إيران في الساعات المقبلة.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض لم يذكر ترامب الإفراج عن سليماني لكنه شكر الحكومة السويسرية على مساعدتها في التفاوض للإفراج عن وانغ.

وتقوم سويسرا على رعاية المصالح الأمريكية في طهران منذ قطع العلاقات بين البلدين بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979. وتدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران في أيار/ مايو 2018 حين أعلن ترامب انسحاباً أحادياً من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 والذي تم بموجبه تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.

وقال ترامب: "تولي إدارتي أهمية كبرى لإطلاق سراح الأمريكيين الأسرى وسنواصل العمل الدؤوب لإعادة كل مواطنينا المحتجزين ظلماً خارج الولايات المتحدة"، موجهاً الشكر لإيران لقيامها بـ"مفاوضات منصفة جداً" بعد تبادل للسجناء بين البلدين العدوين. وكتب ترامب أيضا على تويتر "هل رأيتم، نستطيع إنجاز اتفاق معاً":

 

وقال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية إن واشنطن تأمل أن يؤدي الإفراج عن وانغ إلى إطلاق سراح أمريكيين آخرين محتجزين في إيران مشيراً إلى أن هذه الخطوة مؤشر إلى أن طهران ترغب في التفاوض بشأن قضايا أخرى.

إيران: أفرجنا عن وانغ وفق قواعد الرأفة في الإسلام

بدوره، كتب محمد جواد ظريف وزير الخاريجة الإيراني على تويتر: "سعيد لأن البروفيسور مسعود سليماني والسيد شي يو وانغ سيعودان لعائلتيهما قريبا. نشكر جميع من شارك في الأمر خاصة السفارة السويسرية"، وفي وقت لاحق نشر على تويتر صوراً له ومعه سليماني يستقلان طائرة إيرانية:

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إطلاق سراح وانغ استند إلى "ما يمليه الإسلام من قواعد الرأفة"، فيما قال المسؤول الأمريكي الرفيع إن الإفراج عن وانغ كان ثمرة ثلاثة أو أربعة أسابيع من المفاوضات المكثفة. وأبلغ المسؤول الصحفيين في مؤتمر صحفي: "نأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من النجاح مع إيران".

إدوارد ماكمولين محتضناً المواطن الأمريكي من أصل صيني شيوي وانغ

إدوارد ماكمولين محتضناً المواطن الأمريكي من أصل صيني شيوي وانغ الذي كانت تحتجزه طهران

ومضى يقول "يحدوني أمل أن يكون الإفراج عن السيد وانغ مؤشراً إلى أن الإيرانيين يدركون أن أسلوب دبلوماسية احتجاز الرهائن يجب أن يتوقف إذا أرادت إيران العودة إلى المجتمع الدولي"، وتابع قائلاً إن الرئيس  ترامب ما زال ملتزماً بإجراء محادثات مع إيران دون شروط، مشيراً إلى أن حملة الضغوط القصوى التي تنفذها أمريكا على إيران ناجحة وفعالة للغاية.

وأدين وانغ خريج جامعة برينستون بتهم تجسس وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في 2017. ودأبت عائلته وجامعته على قول إنه كان في إيران لعمل بحثي متعلق بدراسته التاريخ ونفى الجانبان عنه تهم التجسس.

"لن يهدأ لنا بال حتى نعيد كل أمريكي"

وقال مسؤول أمريكي كبير إن برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران اصطحب سليماني إلى سويسرا لإتمام عملية التبادل وإن هوك ووانغ حاليا "في طريقهما إلى لاندشتول في ألمانيا حيث سيخضع وانغ لفحص طبي". وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر إنه "سعيد بأن الحكومة الإيرانية كانت بناءة في هذا الأمر... لن يهدأ لنا بال حتى نعيد إلى الوطن كل أمريكي تحتجزه إيران أو أي بلد آخر حول العالم":

 

وقال نزار زكا رجل الأعمال اللبناني المقيم في الولايات المتحدة، والذي أطلقت إيران سراحه في يونيو/ حزيران بعد احتجاز دام أربعة أعوام، إنه كان أول من علم بإطلاق سراح وانغ وإنه أبلغ والدة وانغ وزوجته بهذا النبأ.

وألقت الولايات المتحدة القبض على سليماني خبير الخلايا الجذعية في مطار شيكاغو في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 لمزاعم محاولته تصدير مواد بيولوجية إلى إيران في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.

على جانب آخر، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم، نقلاً عن مسؤول بالإدارة الأمريكية، لم تكشف النقاب عن هويته، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للقاء مسؤولين إيرانيين دون شروط مسبقة.

ع.ح./ص.ش. (رويترز، د ب ا، ا ف ب)

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    الكاتب: مريم مرغيش


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