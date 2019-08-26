 تعاني من تراكم الشمع داخل الأذن.. عليك بهذه الطرق! | علوم وتكنولوجيا | DW | 26.08.2019

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علوم وتكنولوجيا

تعاني من تراكم الشمع داخل الأذن.. عليك بهذه الطرق!

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى أعواد التنظيف أو المشابك الحديدية أو الأشياء الصلبة لتخليص الأذن من الشمع المتراكم بداخلها، بيد أنها تؤدي إلى نتيجة عكسية ويمكن أن تجرح قناة الأذن. طرق بسيطة لتنظيف الأذن.

Ohrenschmerzen (Colourbox/C. Deli)

الأذن من الأعضاء الحساسة للغاية، ويتطلب تنظيفها الكثير من العناية، خاصة حين يتطلب الأمر  تخليصها من "الصِملاخ" أو "الشمع" الذي يتسبب عادة بحكة مزعجة أو يؤثر في حالات كثيرة على جودة السمع نفسه. كما أن تراكم الشمع قد يؤدي في بعض الحالات إلى التهابات أو إصابات فطرية.

ويلجأ الكثير من الأشخاص مباشرة إلى أعواد تنظيف الأذن التي تُباع في الأسواق والصيدليات، معتقدين أنهم يصلون بواسطتها إلى الشمع المتراكم في أعمق نقطة من قناة الأذن التي يسميها أهل الطب بـ"القناة القوقعية".

بيد أن هذه الأعواد بحد ذاتها يمكن أن تكون سبباً في مشاكل جديدة ولا تخلص الأذن من الشمع، إذ تدفعه إلى داخل القناة لتتراكم في نهايتها وتتصلب مع مرور الوقت. كما أنها قد تتسبب بجروح في القناة القوقعية. لكن كيف يمكن تنظيف الأذن بطريقة صحيحة؟ الأمر بسيط، ما عليك سوى اتباع هذه الطرق:

Symbolbild: Wattestäbchen (picture-alliance/dpa/H. Wiedl)

من الضروري الابتعاد عن أعواد تنظيف الأذن

1. الطريقة المثلى: إزالة شمع الأذن عند الاستحمام

إذا كنت تريد أن تفعل شيئاً جيداً لأذنيك فيجب أن تتخلى أولاً وبأي حال من الأحوال عن أعواد التنظيف أو  الحلقات المعدنية أو أي أشياء صلبة أخرى في قناة الأذن. أفضل طريقة لتنظيف الأذنين هي ترطيبها بكمية قليلة جداً من الماء في مقدمة قناة الأذن، ما يعمل على حلّ الشمع المتصلب. وفي الخطوة اللاحقة لف منديل ورقي وجفف المكان برفق وعناية.

2. المضغ يذيب شمع الأذن

في الحقيقة فإن الأذن تنظف نفسها تلقائياً. فعندما يمضغ الإنسان بقوة، فإن عضلات الفك تحرك الشعيرات الدقيقة داخل قناة الأذن، وتبدأ بنقل الشمع الزائد قطعة قطعة إلى الخارج. وحين تصل قطع الشمع إلى فوهة القناة، يمكن إزالته بسهولة.

3. الطبيب المختص

إذا تراكم الكثير من الشمع في قناة الأذن، بحيث تشعر بضغط ما داخلها وتؤثر على درجة السمع، فلا يمكن التخلص منه في بعض الحالات إلى بمساعدة طبيب الأنف والأذن والحنجرة، وابتعد عن محاولة تنظيف الأذن بنفسك. إذ يمكن للطبيب أن ينظف أذنيك باحترافية كبيرة.

Symbolbild Frau & Behandlung mit Ohrkerze (picture-alliance/imageBroker/J. Hubatka)

4. شمعة الأذن

يمكن أيضاً إزالة شمع الأذن باستخدام ما يسمى بـ "شمعة الأذن"، إذ يتم إدخال الطرف غير المتوهج طبعاً في الأذن لتولد ضغطاً سلبياً طفيفاً، ما يعمل على حلّ الشمع المتراكم داخل الأذن. لكن يجب توخي الحذر تماماً، فمن السهولة أن يُصاب المرء نتيجة قلة الخبرة في استخدامها بحروق في الوجه وصيوان الأذن. حتى أن الكثير من الخبراء ينصحون المبتدئين بالابتعاد عن هذه الطريقة.

يبقى أن نذكر أن هذه الطرق المذكورة غير مناسبة للتشخيص الذاتي أو العلاج، ولا يمكن أن تحل هذه المعلومات محل زيارة الطبيب المختص.

ع.غ/ أ.ف

  • Körpergeruch Junge Frau ekelt sich vor Achselgeruch (Imago/Steinach)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    رائحة مزعجة

    يصح هذا الأمر جزئياً فقط، ففي الواقع فإن الدراسات العلمية تقول إن عرق الإنسان لا رائحه له. أما الرائحة النفاذة غير المقبولة فتأتي بعد مرور بعض الوقت على التعرق، عندما تبدأ البكتيريا في تكسير الأحماض الدهنية طويلة السلسلة إلى الحمض الزبدي (حمض البوتيريك) أو حمض الفورميك. وأفضل مزيل للعرق هو تبليل الإبط بالماء وتركه يجف! إضافة إلى غسل الملابس بانتظام بطبيعة الحال.

  • Basketballer beim Schwitzen (picture-alliance/Lajos-Eric Balogh)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    الرياضيون يتعرقون بشكل أقل

    العكس هو الصحيح، إذ يتعرق الرياضيون أكثر من غيرهم. وكلما كانت أجسامهم مدربة رياضياً بشكل أفضل، كانت أكثر فاعلية، وعليه تعمل غدده العرقية على نحو أكبر من سواها. وتعمل الغدد العرقية بمثابة جهاز تكييف لجسم الإنسان، إذ يبرد العرق أجسامنا بعد بذل مجهود عضلي.

  • auf der Waage stehen (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    التعرق يقلل الوزن

    للأسف فإن هذه المعلومة غير صحيحة. فعلى الرغم من فقداننا لبعض الوزن بالتعرق أو التنفس لكننا سرعان ما نستعيده مع أول قدح ماء. أما الدهون والمواد الأخرى المهمة في تقليل الوزن فلا يفقدها الإنسان بالتعرق. تقليل الوزن يتم من خلال زيادة النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية.

  • Symbolbild Lesen Entspannung Relaxen (Fotolia/Eisenhans)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    أكثر الغدد العرَقَية موجودة في باطن القدم

    معلومة قد تبدو غريبة، لكنها صحيحة، فمعظم معظم الغدد العرقية التي يتراوح عددها بين مليونين وأربعة ملايين، موجودة في باطن قدميّنا. وفي كل سنتيمتر مربع واحد منها يوجد حوالي 370 غدة. أما في راحة اليد فعددها 360 في السنتيمتر المربع. وفي الإبطين لا يوجد سوى 120-160 غدة في كل سنتميتر مربع. ويعود ذلك إلى أن رطوبة جلد القدمين تزيد ثباتهما على الأرض، حين كان الإنسان يسير دون أحذية أو جوارب.

  • Verschwitze, junge Frau beim Sport - (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    المشروبات الباردة تقلل التعرق

    من المنعش حقاً أن تشرب شيئاً بارداً في يوم حار ورطب. لكنه لا يقلل العرق أو يوقفه، بل على الكعس من ذلك فإن الجسم يستقبل الإشارة التالية: الجو بارد! فيعمل على زيادة درجة حرارته، ما يزيد من تدفق العرق. لذلك يُنصح بالمشروبات الفاترة أو المعتدلة الحرارة. لكن المهم هنا هو شرب ما يكفي من الماء في الأيام الحارة.


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