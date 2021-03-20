تعالي الأصوات في "حزب ميركل" لترشيح زودر للمستشارية

يتزايد عدد المشرعين في الاتحاد المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، المطالبين باختيار رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر ليكون مرشح التكتل المحافظ ليحل محل المستشارة الألمانية بعد انتهاء ولايتها في أيلول/سبتمبر المقبلة، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء نقلاً عن مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

وزودر هو زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ في بافاريا، وهو الحزب الشقيق للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه ميركل. ويتمتع زودر بشعبية أكبر على الصعيد الوطني من أرمين لاشيت، الرئيس الجديد للحزب المسيحي الديمقراطي، وسط استياء عام من إدارة الحكومة لأزمة كورونا.

وقال لاشيت إن القرار بشأن من سيترشح للمنصب سيتم اتخاذه أواخر شهر أيار/مايو المقبل، ولكن هناك ضغط لتسريع العملية مع تراجع شعبية حزبي المسيحي الديمقراطي وشقيقه المسيحي الاجتماعي في استطلاعات الرأي واقتراب حزب الخضر منهما ليضيق الفجوة ويحتل المركز الثاني.

ونقلت "دير شبيغل" عن عضو البرلمان عن الحزب المسيحي الديمقراطي ماركوس غروبل قوله : "يجب أن يكون ماركوس زودر مرشحنا لمنصب المستشار"، وأضاف غروبل :"معه، لدينا فرصة أفضل للفوز في الانتخابات ... إنه يتمتع بمزيد من الثقة بين الشعب، ويبدو كرجل دولة وأظهر أنه على مسار واضح بشأن القضايا الرئيسية مثل قضية حماية المناخ".

من جهته قال ماريان فيندت، البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية ساكسونيا، لـ"دير شبيغل" إن "الناس في ولايتي يرون أن ماركوس زودر سيكون مستشاراً جيداً". كما وافقه في الرأي زميله البرلماني ماركو فاندرفيتز، مشيراً إلى أن معدلات الموافقة العالية التي يحظى بها زودر "جيدة للاتحاد بأسره"، وقال: "أود أن يكون متاحاً كمرشح لمنصب المستشار".

مشاهدة الفيديو 15:21 شارك مسائيةDW : "فوضى" أزمة كورونا في ألمانيا.. هل أفقدت ميركل مصداقيتها؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3r5bU مسائيةDW : "فوضى" أزمة كورونا في ألمانيا.. هل أفقدت ميركل مصداقيتها؟

وطالبت إليزابيت موتشمان، النائبة عن الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية بريمن، في تصريحات لـ"شبيغل" بأن يعلن زودر الآن فيما إذا كان يريد الترشح، مشيرة إلى أنه وفي حال أراد كل من زودر ولاشيت الترشح للمنصب، عندها يجب استشارة أعضاء كلا الحزبين (المسيحي الديمقراطي وشقيقه المسيحي الاجتماعي). وقالت موتشمان: "من يفوز (منهما) ستكون له شرعية خاصة".

وكشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا قبل يومين استمرار تأييد غالبية الألمان لترشح ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، عن التحالف المسيحي، لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد انفراتست ديامب لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) أن 54% من الألمان يعتبرون زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مرشحاً جيداً للمستشارية، وذلك بزيادة ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع الذي أُجْرِيَ منتصف آذار/مارس الماضي.



وأظهرت النتائج أن زودر يحظى بتأييد غالبية الألمان للترشح بفارق كبير عن ارمين لاشيت، زعيم حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، الذي حصل على تأييد 19% فقط بتراجع بمقدار ثلاث نقاط مئوية.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)