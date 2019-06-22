 تعاقدات بايرن ميونيخ ـ جعجعة بلا طحين؟ | عالم الرياضة | DW | 25.06.2019

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عالم الرياضة

تعاقدات بايرن ميونيخ ـ جعجعة بلا طحين؟

بعد نهاية الموسم الماضي وعد رئيس بايرن ميونيخ أولى هونيس بإبرام صفقات كبيرة تساعد الفريق على التنافس على لقب دوري الأبطال. لكن لحد الآن يبدو أن التعاقدات الجديدة لا تزال دون طموحات جماهير الفريق البافاري.

Benjamin Pavard, VfB Stuttgart (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

عبرت إدارة  بايرن ميونيخ الألماني أكثر من مرة عن رغبتها في تعزيز النادي بلاعبين جدد يقدمون الإضافة للفريق الموسم المقبل، بغية التنافس على لقب دوري الأبطال، لكن يبدو لحد الآن أن إدارة البافاري لم تقنع النقاد والجماهير بالتعاقدات التي أبرمتها استعدادا للموسم الجديد.

 فلحد الآن التحق ثلاثة لاعبين بفريق بايرن، وهم الفرنسي  لوكاس هيرنانديز من فريق أتليتيكو مدريد (80 مليون يورو) ومواطنه بنيامين بافارد من شتوتغارت (35 مليون). بالإضافة إلى المهاجم الواعد، يان فيته آرب، الذي ضمه بايرن من هامبورغ مقابل 5 ملايين يورو.

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بالمقابل تضاءلت حظوظ التحاق نجم الكرة الألمانية ليروي سانيه بالفريق البافاري، إذ عبر الدولي الألماني للمقربين منه عن رغبته في البقاء بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وفي تعليقه على الصفقات الحالية للفريق البافاري قال لاعب بايرن سابقا أولاف ثون لصحيفة "آبند تسايتونغ"، التي تصدر في ميونيخ "أنا مندهش لأن بايرن لم يمض قدماً في التعاقدات"، مضيفا "تصريحات أولي هونيس (رئيس بايرن ميونيخ) رفقعت سقف التوقعات. وأعتقد أن بايرن لديه من الإمكانيات ما يسمح  بإبرام صفقة كبيرة إلى جانب صفقة ساني". ويرى اللاعب السابق لبايرن، أن الفريق في حاجة ماسة لتعزيز خط الدفاع، خاصة بعض عودة ماتس هوميلس إلى فريقه السابق دورتموند.

Deutschland FC Bayern München | Hasan Salihamidzic & Uli Hoeneß & Karl-Heinz Rummenigge (Getty Images/Bongarts/A. Beier)

هل تنجح إدارة بايرن ميونيخ في التعاقد مع أسماء كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية؟

وهو نفس رأي النجم السابق لبايرن، بيكسينتي ليزارازو، الذي عبر عن عدم تفهمه لقرار تسريح هوميلس، مؤكدا على أن الوافد الجديد على خط دفاع الفريق البافاري، بنيامين بافارد، سيكون عليه من الصعب قيادة خط الدفاع إلى جانب نيكلاس سوله.

بافارد حسب ليزارازو تراجع مستواه بعد كاس العالم 2018 ولم يعد يشارك إلا قليلا مع المنتخب الفرنسي.

لاعب آخر مطروح على قائمة الانتقالات بفريق بايرن ميونيخ وهو المدافع التركي الشاب أوزان كاباك، الذي انتقل منتصف الموسم الماضي من غلطة سراي إلى شتوتغارت مقابل 11 مليون يورو. وحسب "كيكر" فإن بايرن مهتم بخدمات هذا اللاعب الواعد (19 عاما)، علما أن الشرط الجزائي لانتقال أوزان إلى فريق جديد هو 15 مليون يورو، وهو مبلغ يبدو مشجعا للنادي البافاري، خاصة مع الإمكانيات الفنية الكبيرة التي أظهرها اللاعب.

وبالنظر إلى قيمة الأسماء التي تعاقد معها بايرن لحد الآن، يبدو أن الأمر لا يزال غير مقنع لجماهير بايرن ميونيخ، التي ترغب في تعاقد فريقها مع لاعبين كبار، يكون باستطاعتهم قيادة الفريق للقب دوري الأبطال. 

  • Bundesliga 1979 - FC Bayern München v SV Darmstadt 98: Uli Hoeness, Willi O. Hoffmann (picture-alliance/S. Simon)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    أصغر مدير في تاريخ "البوندسليغا"

    اعتزل أولي هونيس عالم الساحرة المستديرة بعمر لم يتجاوز السابعة وعشرين سنة، وذلك بسبب إصابة قوية في الركبة. وفاز أولي هونيس كلاعب بكأس العالم سنة 1974 مع منتخب ألمانيا الغربية. وأصبح هونيس أصغر مدير للنادي في تاريخ البوندسليغا، حيث عينه رئيس بايرن ميونيخ آنذاك ويلي هوفمان في ذلك المنصب المهم في الفريق.

  • München - Fußballer Hoeneß und Breitner 1973 in Badehose (picture-alliance/dpa/I. Bajzat)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    موهبة إدارية منذ الصغر

    حتى أثناء فترة لعبه فوق المستطيل الأخضر، أثبت أولي هونيس موهبته الإدارية، فقد ساهم سنة 1978 في حصول بايرن ميونيخ على اتفاقية رعاية مع شركة في مسقط رأسه مدينة أولم، التي تقع في ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية.

  • Italien Mailand - Karl Heinz - Rummenigge (picture-alliance/dpa/Ansa)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    أول صفقة كبيرة

    عندما تولى أولي هونيس منصب مدير نادي بايرن ميونيخ، كان يتحتم على النادي دفع ديون بلغت قيمتها سبعة ملايين مارك ألماني (العملة آنذاك). وقال هونيس عن تلك المرحلة "الشيء الأهم كان هو جعل بايرن ميونيخ بلا ديون". وانتعشت خزائن النادي البافاري بمبلغ 11 مليون مارك بعدما نجح أولي هونيس في بيع النجم كارل هاينز رومينيغه، ما ساعد مدير بايرن ميونيخ في تسديد ديون الفريق كاملة.

  • Hoeneß und Lemke (picture-alliance/dpa/Schilling)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    العدو اللدود ليميك

    كان ويلي ليميك (يمين الصورة) عدو أولي هونيس اللدود، فقد أطلق ليمك، الذي كان يشغل منصب مدير فريق فيردر بريمن في منتصف فترة الثمانينيات عدة تصريحات قوية ضد هونيس على غرار "الغطرسة التي لا يمكن تجاوزها"، في حين رد عليه هونيس بـ "المُحرض".

  • ZDF Sportstudio Daum Hoeneß (picture-alliance/Alfred Harder)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    شجار مع داوم

    من الأمور الحافلة أيضاً في مسيرة أولي هونيس هو شجاره مع مدرب فريق كولونيا كريستوف داوم، ففي برنامج رياضي كان يُذاع على القناة الألمانية الثانية، قال أولي هونيس وهو ينظر إلى ديكور الاستوديو "أنت تُبالغ في تقدير نفسك، يجب أن تنظر إلى فوق وترى أنّ هذه كرة وليست هالة". بينما رد عليه داوم قائلاً "حتى أصل إلى مقياس المبالغة (الذي تتحدث عنه)، يجب أن يكون عمري مائة سنة".

  • Heynckes und Hoeneß 1990 (picture-alliance/dpa/Rauchensteiner)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    علاقة خاصة مع هاينكس

    اعترف أولي هونيس أن "الانفصال المبكر عن يوب هاينكس سنة 1991 كان من أسوأ أخطائي". بيد أن هونيس استفاد من الخطأ، وتعاقد مع يوب هاينكس لتولي تدريب بايرن ميونيخ، حيث قاد المدرب الألماني الفريق البافاري إلى الفوز بعدة ألقاب. وتجمع أولي هونيس علاقة صداقة وثيقة مع يوب هاينكس.

  • Bildergalerie Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    الثلاثية التاريخية

    ستبقى سنة 2013 خالدة في ذهن أولي هونيس ومشجعي بايرن ميونيخ على حد سواء، إذ قاد المدرب يوب هاينكس الفريق البافاري إلى الفوز بثلاثية تاريخية: لقب الدوري الألماني لكرة القدم، كأس ألمانيا ومسابقة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها الفريق على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

  • Bildergalerie Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    يساعد في أوقات الحاجة

    يُقدم أولي هونيس يد المساعدة قدر استطاعته إلى من يحتاجها، فقد استفادت بعض الفرق الكروية من كرمه على غرار فريق سانت باولي ومنافسه التقليدي بوروسيا دورتموند.

  • FC Bayern Muenchen-Hertha BSC: Uli Hoeneß verteilt Würstchen an Fans (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    متقلب المزاج

    علاقة أولي هونيس مع الجماهير متناقضة نوعاً ما، ففي بعض الأحيان يُقدم نفسه كواحد من القريبين من الجماهير (انظر الصورة)، ويُوزع عليهم النقانق. في حين يصيبه الغضب في أوقات آخرى ويُعبر عن ذلك علنية.

  • Uli Hoeneß weint bei FC Bayern München Jahreshauptversammlung (Reuters)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    دموع أثناء أزمة التهرب الضريبي

    في الاجتماع السنوي العام سنة 2013 لم يشعر أولي هونيس بالخجل من ذرف دموعه أمام الملأ، ففي تلك الفترة كانت التحقيقات جارية مع هونيس بسبب قضية التهرب الضريبي التي تورط فيها، ما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة بايرن ميونيخ.

  • Prozess Uli Hoeneß Steuerhinterziehung 13.03.2014 (Reuters)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    ثلاث سنوات ونصف في السجن

    سنة 2014 أُدين أولي هونيس بتهمة التهرب الضريبي (28.5 مليون يورو)، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف. وقرر هونيس عدم استئناف قرار المحكمة ودخل السجن، وأمضى فيه نصف العقوبة وخرج سنه 2016. وفي نفس السنة أيضاً، أصبح هونيس مرة أخرى رئيساً لبايرن ميونيخ.

  • Deutschland Fußball Bayern München - SC Freiburg (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    آراء متباينة

    منذ سنوات، يُشكل أولي هونيس مع الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه رئاسة مزدوجة. ولا يُعبر الشخصان دائماً عن رأي مُوحد، فمثلاً يُعبر هونيس عن دعمه الواضح لمدرب الفريق نيكو كوفاتش، بينما يُوجه رومينيغه انتقادات علنية إلى المدرب الكرواتي الشاب.

  • FC Bayern München Susanne und Uli Hoeneß (picture-alliance/nordphoto/Straubmeier)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    وقت أكثر لسوزان

    استطاع أولي هونيس تحويل بايرن ميونيخ إلى علامة تجارية عالمية. هكذا لخص المدرب الألماني يوب هاينكس فترة إشراف هونيس على النادي البافاري. وأعلن هونيس في وقت سابق أنه سيرحل على النادي خلال سنتين أو ثلاثة سنوات على أقصى تقدير، حيث سيكون بمقدرته قضاء كثير من الوقت مع زوجته سوزان، التي يرتبط بها منذ سنة 1973.

  • Bildergalerie Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    مُحب للغولف

    تُعد ممارسة الغولف من الهوايات المُفضلة لرئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس، الذي يقول عن هذه الهواية "أعتقد أن لاعبي كرة القدم بمقدورهم أن يكونوا لاعبي غولف من الطراز الجيد"، وأضاف: "أولاً، جميعهم رياضيون للغاية. وثانيا لديهم شعور معين بلمس الكرة، ما يعني أن لديهم ميزة ضرب الكرة دون الحاجة للقيام بتمارين كثيرة". إعداد: شتيفن نيستلر/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

منذ 40 عاما يعمل أولي هونيس في خدمة بايرن ميونيخ. رئيس النادي البافاري برع في إدارة الفريق وقاده إلى اعتلاء منصات التتويج والهيمنة على الكرة الألمانية طويلاً. ملف صور يعرفك أكثر من شخصية هونيس متعددة الأوجه. (11.05.2019)  

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