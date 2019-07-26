تظاهر الآلاف في برلين دفاعا عن حقوق المثليين والأقليات الجنسية

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم السبت (26 يونيو/ حزيران 2021) في برلين في إطار فعاليات "كريستوفر ستريت داي" للمطالبة بحقوق متساوية للمثليين والمثليات والأقليات الجنسية الأخرى.

وخرج المتظاهرون في ثلاث مسيرات احتجاجية في اتجاه ميدان ألكسندر بلاتس بعد ظهر يوم السبت. وحمل العديد من المشاركين أعلام قوس قزح، وكان بعضهم في زي تنكري. وكان يرتدى معظمهم كمامات بسبب جائحة كورونا. وجاءت الفعاليات، التي سجل فيها نحو 9500 شخص، تحت شعار "كريستوفر ستريت داي فخر برلين".

وخلال المظاهرة التي انطلقت من ميدان "هيرمانبلاتس" سُمعت أصوات موسيقى صاخبة من سيارة تحمل مكبرات صوت.وكتب على اللافتات "احموا الأقليات الجنسية الآن" و "ممنوع ممارسة الجنس مع النازيين". وسار بعض الرجال والنساء في زي الشرطة، والبعض الآخر كان له شعر ملون أو صدورهم عارية. وانطلقت المظاهرتان الأخريان من ميدان "أورنينبلاتس".

وتم الإعلان عن الحدث من قبل المنظمين كبديل عن حركة "كريستوفر ستريت داي" التقليدية. وجاء في بيان للمنظمين: "نقول وداعا لفكرة احتكار مؤسسة ما تنظيم مظاهرة فخر كريستوفر ستريت داي". ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة أخرى واستعراض من قبل منظمين آخرين في 24 تموز/يوليو المقبل.

وتعمل حركة "كريستوفر ستريت داي" على التذكير بحقوق المثليات والمثليين والأقليات الجنسية الأخرى. وفي نهاية حزيران/يونيو 1969 اقتحم ضباط شرطة حانة "ستونوول إن" في شارع كريستوفر في نيويورك وأثاروا ثورة المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا ضد التعسف.

هـ.د/ص.ش(د ب أ)