تظاهر الآلاف في برلين دفاعا عن حقوق المثليين والأقليات الجنسية

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم السبت (26 يونيو/ حزيران 2021) في برلين في إطار فعاليات "كريستوفر ستريت داي" للمطالبة بحقوق متساوية للمثليين والمثليات والأقليات الجنسية الأخرى.
وخرج المتظاهرون في ثلاث مسيرات احتجاجية في اتجاه ميدان ألكسندر بلاتس بعد ظهر يوم السبت. وحمل العديد من المشاركين أعلام قوس قزح، وكان بعضهم في زي تنكري. وكان يرتدى معظمهم كمامات بسبب جائحة كورونا. وجاءت الفعاليات، التي سجل فيها نحو 9500 شخص، تحت شعار "كريستوفر ستريت داي فخر برلين".
وخلال المظاهرة التي انطلقت من ميدان "هيرمانبلاتس" سُمعت أصوات موسيقى صاخبة من سيارة تحمل مكبرات صوت.وكتب على اللافتات "احموا الأقليات الجنسية الآن" و "ممنوع ممارسة الجنس مع النازيين". وسار بعض الرجال والنساء في زي الشرطة، والبعض الآخر كان له شعر ملون أو صدورهم عارية. وانطلقت المظاهرتان الأخريان من ميدان "أورنينبلاتس".
وتم الإعلان عن الحدث من قبل المنظمين كبديل عن حركة "كريستوفر ستريت داي" التقليدية. وجاء في بيان للمنظمين: "نقول وداعا لفكرة احتكار مؤسسة ما تنظيم مظاهرة فخر كريستوفر ستريت داي". ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة أخرى واستعراض من قبل منظمين آخرين في 24 تموز/يوليو المقبل.
وتعمل حركة "كريستوفر ستريت داي" على التذكير بحقوق المثليات والمثليين والأقليات الجنسية الأخرى. وفي نهاية حزيران/يونيو 1969 اقتحم ضباط شرطة حانة "ستونوول إن" في شارع كريستوفر في نيويورك وأثاروا ثورة المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا ضد التعسف.
هـ.د/ص.ش(د ب أ)
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
موكب "كريستوفر ستريت" بكولونيا يعتبر أكبر تظاهرة للمثليين والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس في أوروبا. حوالي 85 مركبة بالإضافة إلى مئات المشاركين يجوبون شوارع مدينة كولونيا ويطالبون بالمساواة القانونية والقبول الاجتماعي للمثليين والمثليات.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
موكب كريستوفر ستريت هو تقليد سنوي في كولونيا منذ 1991 ويتم تنظيمه في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز. وينطلق الموكب من جسر Deutzer Brücke ويمر عبر وسط المدينة التي تعتبر الأكبر في ولاية شمال الراين وستفاليا.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
يشكل موكب كريستوفر ستريت ذروة الأنشطة التي تشهدها مدينة كولونيا لمدة أسبوعين والتي يريد من خلالها المثليون والمثليات والمتحولين جنسيا لفت الأنظار إليهم. مساء الأحد تحي الفرقة الموسيقية Erasure حفلا فنيا في كولونيا بهذه المناسبة.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
افتتح وزير العدل الألماني هايكو ماس يوم الجمعة الماضي مهرجان المثليين في كولونيا. في ألمانيا لم يتم إلغاء القانون الذي يعاقب على المثلية الجنسية إلا في عام 1994. وفي شهر مارس الماضي قرر البرلمان الألماني إلغاء جميع الأحكام التي أصدرت منذ 1945 في إطار الفصل 175 من القانون الجنائي الذي كان يجرم المثلية.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
"لا للعودة للتمييز" هو شعار هذا العام. ويتم هنا بالأساس تذكر ضحايا الحقبة النازية، حيث كان يطلب من المثلياث في معسكر الاعتقال النازي إرتداء زي أسود على شكل مثلث في حين كان يرتدي المثليون الذكور ملابس وردية اللون.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
قانون "الزواج للجميع" الذي أقره البرلمان الألماني في 30 من يونيو/ حزيران الماضي شكل أيضا مناسبة إضافية للاحتفال هذا العام. رغم ذلك فإن منظمي مهرجان المثليين في كولونيا مصممون على مواصلة ضغوطاتهم حتى يتم تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بزواج المثليين، ومنها أي من الشريكين يحمل صفة الأم أمام القانون.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
الكثير من الشركات قدمت الدعم للمركبات المشاركة في موكب "كريستوفر ستريت" كما هو الحال هنا بالنسبة لشركة يورو وينغز التابعة لشركة لوفتهانزا للطيران. ومن خلال ذلك تظهر مثل هذه الشركات أنها أيضا تدعو إلى التسامح وفي نفس الوقت تقوم بالترويج لنفسها أمام حوالي مليون شخص.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
الأنشطة التي تنظم في جميع أنحاء العالم في إطار "يوم شارع كريستوفر" (Christopher Street Day) يعود أصلها إلى 28 يونيو/حزيران 1969. ففي حانة ستونوول بشارع كريستوفر ستريت في نيويورك انتفض المثليون ضد الاعتقالات التي كانت تطالهم. في ستينيات القرن الماضي كانت حانات المثليين تتعرض باستمرار لمداهمات تحت مبرر "سلوكيات غير لائقة". الكاتب: تاوبه فريدل/ هـ.د