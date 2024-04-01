تظاهرات في الولايات المتحدة داعماً للقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا

2024/4/9 ٩ أبريل ٢٠٢٤

منظمات غير حكومية مختلفة دعت إلى الاحتجاجات في واشنطن و أمام بعثة الأمم المتحدة الألمانية في نيويورك والعديد من القنصليات الأخرى. ويقولون إن ألمانيا باعتبارها ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل تسهل الإبادة الجماعية في غزة