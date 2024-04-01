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نزاعاتالشرق الأوسط

تظاهرات في الولايات المتحدة داعماً للقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا

٩ أبريل ٢٠٢٤

منظمات غير حكومية مختلفة دعت إلى الاحتجاجات في واشنطن و أمام بعثة الأمم المتحدة الألمانية في نيويورك والعديد من القنصليات الأخرى. ويقولون إن ألمانيا باعتبارها ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل تسهل الإبادة الجماعية في غزة

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