تظاهرات في الولايات المتحدة داعماً للقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا

نزاعاتالشرق الأوسطتظاهرات في الولايات المتحدة داعماً للقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانياTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoنزاعاتالشرق الأوسط2024/4/9٩ أبريل ٢٠٢٤منظمات غير حكومية مختلفة دعت إلى الاحتجاجات في واشنطن و أمام بعثة الأمم المتحدة الألمانية في نيويورك والعديد من القنصليات الأخرى. ويقولون إن ألمانيا باعتبارها ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل تسهل الإبادة الجماعية في غزةhttps://p.dw.com/p/4eal9إعلان