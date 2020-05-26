 تطورات كورونا ـ تمديد قيود التباعد في ألمانيا وحداد عام في إسبانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تطورات كورونا ـ تمديد قيود التباعد في ألمانيا وحداد عام في إسبانيا

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا مجددا، لتتجاوز 346 ألف وفاة حول العالم. وفي وقت تواصل فيه عدة دول تخفيف القيود، مددت ألمانيا فترة قيود التباعد، أما إسبانيا فقد أعلنت الحداد على ضحاياها.

ألمانيا تمدد العمل بقواعد التباعد (أرشيف)

ألمانيا تمدد العمل بقواعد التباعد (أرشيف)

قال مسؤول حكومي بارز إن الحكومة الألمانية ورؤساء وزراء الولايات اتفقوا على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو/حزيران لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. ويأتي الاتفاق بعد خلاف بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات حول مدى سرعة تخفيف إجراءات العزل ، التي ساعدت أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، على تجاوز التفشي بعدد قليل نسبيا من الوفيات على مدى الشهرين الماضيين.

البؤرة الجديدة لوباء كورونا

- قال مسؤولون في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأمريكتين البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا، وإن الوقت لم يحن لتخفيف القيود من
جانب دولهما. وقالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين ومديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن التفشي يتسارع في دول مثل البرازيل التي سجلت في الأسبوع الماضي أكبر عدد من الوفيات في العالم لفترة سبعة أيام منذ بدء تفشي فيروس كورونا. عدد حالات الاصابة المؤكدة بالفيروس في البرازي

وارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل  إلى 374 ألفا و898 حالة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب التوقيت المحلي في مدينة ساو باولو (1030 بتوقيت غرينتش)، وذلك وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" . وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البرازيل إلى 23473 حالة، بينما تعافى 153 ألفا و833 شخصا من المصابين بمرض "كوفيد19-" الناجم عن الاصابة بالفيروس.
 

السياحة الأوروبية

مشاهدة الفيديو 02:42

قطاع السياحة الألماني يأمل بصيف طويل

فتحت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء (26 مايو/أيار)، موقع بومبيي الأثري الذي يعد جزءاً من التراث العالمي والوجهة السياحية الرئيسية في منطقة نابولي. وتسعى إيطاليا لاستئناف منسّق للتنقل في أوروبا في 15 حزيران/يونيو. وقال وزير خارجيتها لويجي دي مايو إن "الخامس عشر من حزيران/يونيو هو أشبه بساعة الصفر لاستئناف السياحة". ودعا رئيس البرلمان الفرنسي ريشار فيران ونظيره الألماني فولفغانغ شوبله الثلاثاء إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت ممكن، لاحتواء "التداعيات الثقيلة" للإغلاق.

 

10 أيام حداد في إسبانيا

 أعلنت الحكومة الاسبانية الثلاثاء الحداد الرسمي لعشرة أيام على ضحايا فيروس كورونا المستجد الذي أودى ب 27 ألف شخص في البلاد. ويبدأ الحداد الأربعاء مع تنكيس الأعلام على كل المباني الحكومية في هذا البلد الذي كان بين الدول الأكثر تضررا في العالم جراء الفيروس. وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تويتر أن فترة الحداد ستكون ل"10 أيام، وهي أطول فترة حداد في ديموقراطيتنا، بحيث سنعبّر جميعا عن حزننا ونكرم أولئك الذين توفوا".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو إن حفلا سيقام ايضا لتكريم الضحايا برئاسة الملك فيليبي السادس. وأضافت أن "ثماني من كل عشر ضحايا كانوا فوق 70 عاما، وهم أولئك الذين ساعدوا في بناء بلدنا الذي نعرفه اليوم. سنكرّم سيرتهم كما يستحقون في احتفال رسمي"، بدون تحديد موعد.  وقالت اسبانيا الثلاثاء إن الفيروس أودى بـ27,117 شخصا في البلاد من أكثر من 236 ألف إصابة.
 

96% من الوفيات الإيطالية لأصحاب أمراض سابقة

وأودى تفشي فيروس كورونا في إيطاليا بحياة عدد كبير من كبار السن في البلاد وممن يعانون من حالات طبية سابقة، حسبما قالت السلطات الصحية الوطنية. وأظهرت بيانات المعهد العالي للصحة في ايطاليا أن حوالي 96 بالمئة من حالات الوفاة بالفيروس في البلاد كانت تعاني من حالات مرضية سابقة.

إعادة فتح كنيسة المهد

مشاهدة الفيديو 01:32

إعادة فتح كنيستي المهد والقيامة مع تخفيف قيود كورونا بالأراضي الفلسطينية

أشرف عدد من رجال الدين من مختلف الطوائف المسيحية صباح الثلاثاء على إعادة فتح أبواب كنيسة المهد الواقعة في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، والتي أُغلقت في 5 آذار/مارس.

السعودية تحدد موعد إنهاء حظر التجول

وأعلنت السعودية أنها ستنهي حظر التجول اعتبارا من 21 حزيران/يونيو على مستوى البلاد باستثناء مكة المكرمة. لكن السلطات السعودية لم تعلن بعد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطط تنظيم الحج هذا العام، والذي يفترض أن يتم في نهاية تموز/يوليو.

وذكر التلفزيون السعودي اليوم الثلاثاء أن السعودية ستسمح بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وذلك في إطار تخفيف المملكة لقيود الحركة التي كانت قد فرضتها لكبح انتشار فيروس كورونا. وقال التلفزيون الرسمي على حسابه في تويتر، نقلا عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن الجوامع والمساجد ستفتح أبوابها قبل الصلاة بعشرين دقيقة وستغلقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة.

تخفيف القيود في أمريكا

مشاهدة الفيديو 12:36

ما خطر تخفيف القيود بسرعة في أزمة كورونا؟

وواصلت دول عدة تخفيف تدابير الإغلاق، بينها الولايات المتحدة حيث سجل إقبال كثيف للأميركيين على الشواطئ والحدائق الإثنين للاستفادة من عطلة نهاية أسبوع ممددة لمصادفة ذكرى الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الحرب في هذا اليوم.

استقالة وزير في بريطانيا

ودفعت حكومة بوريس جونسون أول ضريبة سياسية في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد باستقالة وزير الدولة لشؤون اسكتلندا دوغلاس روس على خلفية تشكيكه في تبريرات مستشار رئيس الحكومة دومينيك كامينغز المتّهم بخرق تدابير العزل التي كانت مفروضة على البريطانيين.

وأعلن جونسون الإثنين أن المملكة المتحدة تعتزم إعادة فتح المتاجر غير الأساسية في 15 حزيران/يونيو، في إطار تخفيف جديد للإغلاق، الذي فرض منذ شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إفلاس شركة طيران كبرى

مشاهدة الفيديو 01:47

خطة بقيمة 9 مليار يورو لإنقاذ شركة لوفتهانزا ألمانيا تسيطر على لوفتهانزا مع خطة الإنقاذ

أشهرت شركة الخطوط الجوّية التشيليّة "لاتام إيرلاينز" الثلاثاء إفلاسها في الولايات المتحدة لعجزها عن الوفاء باستحقاقاتها المالية، بعد الانخفاض الحاد في أنشطتها جراء الجائحة.

أما شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" فقد توصلت الإثنين إلى اتّفاق مع الحكومة الألمانية حول خطة إنقاذ تبلغ تسعة مليارات يورو ستصبح بموجبها الدولة أكبر مساهم في رأسمال المجموعة بحصة تبلغ 20 بالمئة وذلك لتجنيب الشركة الإفلاس.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)

 

  • جبل تسوغ شبيتسه

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    أعلى قمة في ألمانيا

    يريد كريستيان هوفمان الذهاب إلى جبل تسوغ شبيتسه بالألمانية (Zugspitze)، وهو أعلى جبل في ألمانيا والذي يبلغ ارتفاعه 2962 متراً. ويقول: "أريد الذهاب إلى هناك مرة أخرى ولكن أفضل أن يكون ذلك في يوم مشمس، كي أستمتع بمشاهدة قمم جبال الألب اللامتناهية ورؤية العاصمة البافارية ميونيخ من فوق على بعد حوالي 100 كيلومتراً.

  • منطقة إيفل

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    منطقة آيفل

    سوزان بوني كوكس تريد الخروج من المدينة إلى الطبيعة. "أريد أن تأخذني رحلة قصيرة بالقطار من كولونيا إلى منطقة آيفل، حيث أركب الدراجة على طول مسار الدراجات الذي يمتد على طول نهر Kyll الجميل. النهر الذي يشق طريقه عبر البحيرات والقمم البركانية في منطقة آيفل. والأفضل أنه لا توجد مرتفعات لأن مسار الدراجة يمتد في الغالب قرب من النهر".

  • بلدة فِيرنِيغِيروده في هارتس

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    بلدة "فِيرنِيغِيروده هارتس"

    خطط كريستن شميت من قبل إلى رحلة رفقة الأصدقاء في الربيع إلى بلدة فِيرنِيغِيروده في هارتس، التي تشكل البيوت القديمة المبنية من الخشب أحد أهم معالمها التاريخية. سرعان ما يمكننا ذلك، سنتوجه إلى هناك لنتجول في أزقة المدينة القديمة ونصعد إلى بروكين، أعلى جبل في هارتس أو حتى الوصول إلى قمته التي يبلغ ارتفاعها 1141 متراً.

  • شرق ألمانيا

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    ساكسونيا السويسرية

    "أريد الذهاب إلى ساكسونيا السويسرية. هذه المنطقة في رأيي من أكثرالمناطق التي تزخر بمناظر طبيعية استثنائية في ألمانيا"، هذا ما تتطلع إليه إليزابيت يورك فون وارتنبورغ بعد مرور الأزمة. تمتاز ساكسونيا السويسرية الواقعة شرق ألمانيا والتي سميت بهذا الاسم نسبة لتشابه طبيعتها لجبال الألب السويسرية بالمسارات المتطورة التي تمتد بمحاذاة الصخور الغريبة ومن خلال الوديان العميقة وتطل على مناظرطبيعية خلابة.

  • شبري فالد

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    شبري فالد

    أما فيني موديستو فتقول: “بالنسبة لي يجب علي العودة إلى شبري فالد في أقرب وقت ممكن. المناظر الطبيعية هناك خلابة وأكتشف جوانب جديدة في كل مرة أتواجد فيها هناك سواء قررت استكشاف المنطقة سيراً على الأقدام أو بالدراجة أو على الماء بواسطة الزورق“. وتضيف:“ بالنسبة لي هذه التجربة تحتاج الإقامة لليلة واحدة في المخيم أيضاً".

  • منطقة Kollwitzplatz في برلين

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    برلين

    في زمن كورونا، قد تصبح مدينتك هي وجتهك التي تحلم بزيارتها، كما هو الحال مع يينس فريتسه:“ أحلم بصيف برلين! لا يزال من الممكن الخروج من المنزل، لكني أفتقد الزحام والضجيج في الشوارع. أفتقد المقاهي وحدائق البيرة المليئة بالناس عندما تخرج أشعة الشمس الأولى، كما كانت الأجواء في منطقة Kollwitzplatz في برلين. مدينتي برلين القريبة البعيدة!“.

  • بحيرة مكلنبورغ

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    بحيرة مكلنبورغ

    "الخروج من برلين إلى منطقة بحيرة مكلنبورغ والاستمتاع بالبراح والغابات والمياه والقيام بنزهة على الدراجة عبر المناظر الطبيعية الصيفية وحمل ملابس السباحة داخل الحقيبة للقفز والسباحة في بحيرة من بحيرات المنطقة، وتناول السمك الطازج المدخن باليد، وقضاء الليل في مزرعة“.. هذه كانت خطة آنه ترميشه قبل أزمة كورونا، لكن ستعوضها كما تقول.

  • جزيرة روغن

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    جزيرة روغن

    اختار أندرياس كيرشوف أن يكون البحر وجتهه الأولى بعد أزمة كورونا، ويقول "كواحد من سكان برلين، لا يمكنني الذهاب إلى البحر، الذي أفتقده حقاً. لذا فإن رحلتي الأولى ستقودني إلى هناك بالضبط: إلى جزيرة روغن في بحر البلطيق. هناك مساحة كبيرة والعديد من الشواطئ في أكبر جزيرة في ألمانيا. هناك سأذهب لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة. إعداد:إليزابيث يورك من فاغتنبورغ/ إيمان ملوك


 

مختارات

كورونا في مراكز إيواء اللاجئين.. العدوى ليست أكبر المصائب!

انتقدت منظمات حقوقية مدافعة عن اللاجئين ظروف إيواء طالبي اللجوء التي "تعرض" حياتهم لخطر الإصابة بكورونا، داعية لإغلاق مراكز الإيواء الجماعية. ومهاجرون خرجوا من الحجر الصحي يتعين عليهم ارتداء أساور خضراء حول معاصمهم. (26.05.2020)  

ألمانيا ـ ارتفاع عدد المصابين بكورنا خلال قداس إلى أكثر من 112

اعترف مسؤولون في كنيسة ألمانية بوجود بعض أوجه القصور خلال قداس ديني أقيم مؤخرا، ما أدى إلى انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ووصولها إلى 112 حالة مؤكدة حتى الآن. (26.05.2020)  

في زمن كورونا ـ أين سيقضي ملايين الألمان عطلاتهم الصيفية؟

لاشك أن قطاع السياحة قد تضرر كثيرا من تداعيات وباء كورونا، والملايين من الألمان الذين كانوا يقضون عطلاتهم الصيفية في منتجعات مصر وتونس والمغرب وتركيا ودول أخرى، سيتجه الكثير منهم إلى السياحة الداخلية. (14.05.2020)  

مصر- توجه جديد للسياحة بسبب كورونا.. هل ينجح؟

أعلنت الحكومة المصرية عن السماح بإعادة فتح الفنادق أمام السياحة الداخلية بشكل جزئي، لكن البعض يخشى من تبعات القرار، في حين يعلق آخرون عليه الآمال وسط ضغوط مالية متزايدة على جميع المعنيين، فهل ينجح التوجه الجديد؟ (08.05.2020)  

مواضيع ذات صلة

Coronavirus - Baptisten-Gemeinde Frankfurt am Main

ألمانيا ـ ارتفاع عدد المصابين بكورنا خلال قداس إلى أكثر من 112 26.05.2020

اعترف مسؤولون في كنيسة ألمانية بوجود بعض أوجه القصور خلال قداس ديني أقيم مؤخرا، ما أدى إلى انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ووصولها إلى 112 حالة مؤكدة حتى الآن.

Nurses take part in an event held to mark the International Nurses Day in Wuhan

كورونا.. أكثر من 323 ألف وفاة والصين تستعد لإعلان نهاية الوباء 20.05.2020

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 323 ألفا و370 شخصا على الأقل ، فيما تستعد الصين لإعلان نهاية وباء كوفيد-19 في البلاد بحضور الرئيس شي جينبينغ في الدورة السنوية لمجلس الشعب الصيني.

Israel | Siedlungsbau

إسرائيل تكشف عن موعد بدء إجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية 26.05.2020

مسؤول إسرائيلي بارز يكشف عن موعد بدء العمل في الكنيست لتشريع ضم أجزاء من الضفة الغربية. وباريس تؤكد أن أي قرار من هذا النوع " لا يمكن أن يبقى بدون رد".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  