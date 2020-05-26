تطورات كورونا ـ تمديد قيود التباعد في ألمانيا وحداد عام في إسبانيا

قال مسؤول حكومي بارز إن الحكومة الألمانية ورؤساء وزراء الولايات اتفقوا على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو/حزيران لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. ويأتي الاتفاق بعد خلاف بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات حول مدى سرعة تخفيف إجراءات العزل ، التي ساعدت أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، على تجاوز التفشي بعدد قليل نسبيا من الوفيات على مدى الشهرين الماضيين.

البؤرة الجديدة لوباء كورونا

- قال مسؤولون في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأمريكتين البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا، وإن الوقت لم يحن لتخفيف القيود من

جانب دولهما. وقالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين ومديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن التفشي يتسارع في دول مثل البرازيل التي سجلت في الأسبوع الماضي أكبر عدد من الوفيات في العالم لفترة سبعة أيام منذ بدء تفشي فيروس كورونا. عدد حالات الاصابة المؤكدة بالفيروس في البرازي

وارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 374 ألفا و898 حالة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب التوقيت المحلي في مدينة ساو باولو (1030 بتوقيت غرينتش)، وذلك وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" . وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البرازيل إلى 23473 حالة، بينما تعافى 153 ألفا و833 شخصا من المصابين بمرض "كوفيد19-" الناجم عن الاصابة بالفيروس.



السياحة الأوروبية

مشاهدة الفيديو 02:42 شارك قطاع السياحة الألماني يأمل بصيف طويل إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3cnfS قطاع السياحة الألماني يأمل بصيف طويل

فتحت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء (26 مايو/أيار)، موقع بومبيي الأثري الذي يعد جزءاً من التراث العالمي والوجهة السياحية الرئيسية في منطقة نابولي. وتسعى إيطاليا لاستئناف منسّق للتنقل في أوروبا في 15 حزيران/يونيو. وقال وزير خارجيتها لويجي دي مايو إن "الخامس عشر من حزيران/يونيو هو أشبه بساعة الصفر لاستئناف السياحة". ودعا رئيس البرلمان الفرنسي ريشار فيران ونظيره الألماني فولفغانغ شوبله الثلاثاء إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت ممكن، لاحتواء "التداعيات الثقيلة" للإغلاق.

10 أيام حداد في إسبانيا

أعلنت الحكومة الاسبانية الثلاثاء الحداد الرسمي لعشرة أيام على ضحايا فيروس كورونا المستجد الذي أودى ب 27 ألف شخص في البلاد. ويبدأ الحداد الأربعاء مع تنكيس الأعلام على كل المباني الحكومية في هذا البلد الذي كان بين الدول الأكثر تضررا في العالم جراء الفيروس. وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تويتر أن فترة الحداد ستكون ل"10 أيام، وهي أطول فترة حداد في ديموقراطيتنا، بحيث سنعبّر جميعا عن حزننا ونكرم أولئك الذين توفوا".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو إن حفلا سيقام ايضا لتكريم الضحايا برئاسة الملك فيليبي السادس. وأضافت أن "ثماني من كل عشر ضحايا كانوا فوق 70 عاما، وهم أولئك الذين ساعدوا في بناء بلدنا الذي نعرفه اليوم. سنكرّم سيرتهم كما يستحقون في احتفال رسمي"، بدون تحديد موعد. وقالت اسبانيا الثلاثاء إن الفيروس أودى بـ27,117 شخصا في البلاد من أكثر من 236 ألف إصابة.



96% من الوفيات الإيطالية لأصحاب أمراض سابقة

وأودى تفشي فيروس كورونا في إيطاليا بحياة عدد كبير من كبار السن في البلاد وممن يعانون من حالات طبية سابقة، حسبما قالت السلطات الصحية الوطنية. وأظهرت بيانات المعهد العالي للصحة في ايطاليا أن حوالي 96 بالمئة من حالات الوفاة بالفيروس في البلاد كانت تعاني من حالات مرضية سابقة.

إعادة فتح كنيسة المهد

مشاهدة الفيديو 01:32 شارك الكنائيس تفتح في فلسطين بعد اغلاق دام 3 أشهر إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3cnef إعادة فتح كنيستي المهد والقيامة مع تخفيف قيود كورونا بالأراضي الفلسطينية

أشرف عدد من رجال الدين من مختلف الطوائف المسيحية صباح الثلاثاء على إعادة فتح أبواب كنيسة المهد الواقعة في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، والتي أُغلقت في 5 آذار/مارس.

السعودية تحدد موعد إنهاء حظر التجول

وأعلنت السعودية أنها ستنهي حظر التجول اعتبارا من 21 حزيران/يونيو على مستوى البلاد باستثناء مكة المكرمة. لكن السلطات السعودية لم تعلن بعد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطط تنظيم الحج هذا العام، والذي يفترض أن يتم في نهاية تموز/يوليو.

وذكر التلفزيون السعودي اليوم الثلاثاء أن السعودية ستسمح بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وذلك في إطار تخفيف المملكة لقيود الحركة التي كانت قد فرضتها لكبح انتشار فيروس كورونا. وقال التلفزيون الرسمي على حسابه في تويتر، نقلا عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن الجوامع والمساجد ستفتح أبوابها قبل الصلاة بعشرين دقيقة وستغلقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة.

تخفيف القيود في أمريكا

مشاهدة الفيديو 12:36 شارك ما خطر تخفيف القيود بسرعة في أزمة كورونا؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3c2f1 ما خطر تخفيف القيود بسرعة في أزمة كورونا؟

وواصلت دول عدة تخفيف تدابير الإغلاق، بينها الولايات المتحدة حيث سجل إقبال كثيف للأميركيين على الشواطئ والحدائق الإثنين للاستفادة من عطلة نهاية أسبوع ممددة لمصادفة ذكرى الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الحرب في هذا اليوم.

استقالة وزير في بريطانيا

ودفعت حكومة بوريس جونسون أول ضريبة سياسية في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد باستقالة وزير الدولة لشؤون اسكتلندا دوغلاس روس على خلفية تشكيكه في تبريرات مستشار رئيس الحكومة دومينيك كامينغز المتّهم بخرق تدابير العزل التي كانت مفروضة على البريطانيين.

وأعلن جونسون الإثنين أن المملكة المتحدة تعتزم إعادة فتح المتاجر غير الأساسية في 15 حزيران/يونيو، في إطار تخفيف جديد للإغلاق، الذي فرض منذ شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إفلاس شركة طيران كبرى

مشاهدة الفيديو 01:47 شارك ألمانيا تنقذ لوفتهانزا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3cnfI خطة بقيمة 9 مليار يورو لإنقاذ شركة لوفتهانزا ألمانيا تسيطر على لوفتهانزا مع خطة الإنقاذ

أشهرت شركة الخطوط الجوّية التشيليّة "لاتام إيرلاينز" الثلاثاء إفلاسها في الولايات المتحدة لعجزها عن الوفاء باستحقاقاتها المالية، بعد الانخفاض الحاد في أنشطتها جراء الجائحة.

أما شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" فقد توصلت الإثنين إلى اتّفاق مع الحكومة الألمانية حول خطة إنقاذ تبلغ تسعة مليارات يورو ستصبح بموجبها الدولة أكبر مساهم في رأسمال المجموعة بحصة تبلغ 20 بالمئة وذلك لتجنيب الشركة الإفلاس.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)