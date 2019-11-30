 تطبيق للمواعدة يحذف حساب الممثلة شارون ستون | عالم المنوعات | DW | 30.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

تطبيق للمواعدة يحذف حساب الممثلة شارون ستون

حذف تطبيق المواعدة "بامبل" حساب النجمة الأمريكية شارون ستون بعد بلاغات من مستخدمي التطبيق الذين لم يصدقوا أن النجمة انضمت لمجتمع الأشخاص الباحثين عن الحب عبر الانترنت.. لكن ما حدث بعد ذلك كان مفاجئاً.

النجمة الأمريكية شارون ستون (Getty Images)

شارون ستون تتحدث أثناء تقديمها جائزة إليزابيث تايلور في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمكافحة الإيدز

العثور على الحب ليس بالأمر السهل أبدًا، هذا ما اكتشفته النجمة شارون ستون عندما تم حظر حسابها على تطبيق المواعدة "بامبل" Bumble بعد أن أبلغ عدة مستخدمين عن حسابها معتقدين أنه "حساب مزيف".

النجمة الأمريكية بدت وكأنها أصيبت بصدمة فغردت على حسابها الخاص بموقع تويتر:" لقد ذهبت إلى موقع bumble للمواعدة لأجد أنهم قد أغلقوا حسابي. أبلغ بعض المستخدمين أنه لا يمكن أن يكون حسابي بالفعل!"

وتقول ستون مازحة: "هل أنا مستبعدة؟ أرجوكم لا تبعدوني عن خلية النحل" مضيفة رمز النحلة في إشارة لمجتمع "بامبل".

ستون قامت أيضًا بنشر صورة من رسالة من التطبيق، والتي جاء فيها إن حساب النجمة قد تم حظره بعد أن تلقى موقع الويب "عدة تقارير" أن ملف تعريفها كان مزيفًا.

 

مختارات

وتألقت شارون ستون - 61 عامًافي أدوار الجاسوسة في " توتال ريكول Total Recall"(1990) ، ومؤلفة روايات الجريمة والقاتلة المتسلسلة في الفيلم الشهير "غريزة أساسية  Basic Instinct"(1992)".

تغريدة النجمة الأمريكية قوبلت بموجة هائلة من الدعم من مستخدمي توتير، والذين أطلقوا حملة للمطالبة باستعادة الحساب الشخصي لشارون ستون.

واستجابة منه، قام التطبيق بإلغاء حظر حساب ستون مؤكداً على أن "هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى"، وفقًا لمدير تحرير التطبيق، الذي رد على تغريدات النجمة.

لكن ستون قد لا تحتاج إلى التطبيق بعد كل هذه الضجة: بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تلقته النجمة إلا أن الأمر تسبب في مأزق لها حيث تلقت طوفاناً من رسائل المعجبين والعشاق والكثير من طلبات الصداقة ودعوات الخروج.

ع.ح/ز.أ.ب (أ ف ب)

  • Geschichte des Badeanzugs Baywatch Pamela Lee Anderson (picture-alliance/dpa)

    نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس

    باميلا أندرسون

    تبدو دائماً حياة الأغنياء والمشاهير مترفة وباذخة، لكن حتى هؤلاء قد تصادفهم مشاكل مالية تؤدي إلى إفلاسهم. باميلا أندرسون، نجمة مسلسل "باي واتش" أعلنت إفلاسها عام 2009، حسب موقع "ذا راب" الأمريكي لأخبار المشاهير. وقد دفعها عشقها لعمليات التجميل وتجديد منزلها بشكل مستمر، وعدم تسديد الضرائب، لبيع هذا المنزل الذي يبلغ ثمنه 7.75 مليون دولار.

  • BG Burt Reynolds | Palm Beach International Film Festival 2017 (picture-alliance/mpi04/MediaPunch)

    نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس

    بيرت رينولدز

    أحد أبرز نجوم السينما الأمريكية في السبعينيات، توفي في عام 2018، وحقق شهرة كبيرة عن دوره في فيلم Deliverance. أصبح أسطورة في هوليوود بعد أدوار ناجحة في أفلام سموكي وبانديت وغيرها. واجه رينولدز عدة أزمات خسر فيها الكثير من ثروته، على رأسها تسديد نفقات طلاقه من الممثلة الأمريكية لوني أندرسون. في عام 2011، هددت إحدى شركات العقارات رينولدز بالحجز على منزله بسبب ديونه التي بلغت 1.2 مليون دولار.

  • Mike Tyson (picture-alliance/ dpa)

    نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس

    مايك تايسون

    على الرغم من ثروته التي بلغت ما يقرب من 400 مليون دولار جمعها على مدى 20 عاما، إلا أن أسطورة الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون خسرها بالكامل. وذكر موقع بيزنيس إنسايدر الأمريكي، أن تايسون أعلن إفلاسه في عام 2003، بعد أن أهدر ثروته على حياته الباذخة. كان تايسون مولعاً بالنمور البنغالية لدرجة أنه اشترى عددا كبيرا منها. يقدر ثمن الواحد منها بـ 140 ألف دولار، حسب الموقع الإخباري.

  • Bayern Schloss Neidstein Kombo Besitzer Schauspieler Nicolas Cage (picture-alliance/dpa/A. Weigel/A. Gombert)

    نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس

    نيكولاس كيج

    بلغت ثروته أكثر من 150 مليون دولار، لكنه أشهر إفلاسه بعد أن وصلت ديونه عن ضرائب متأخرة إلى ما يقرب من 6.5 مليون دولار، يسددها الآن ببيع معظم ممتلكاته. كان كيج يمتلك أسطولا يضم 50 سيارة رياضية وجمجمة ديناصور يبلغ عمرها 65 مليون عام، ويختان وثلاث قلاع أثرية تقدر بملايين الدولارات. كما اشترى كيج قبل إفلاسه جزيرتين في البهاما، و15 قصراً في أماكن متفرقة حول العالم، حسب موقع هوليوود ريبورتر.

  • Schauspielerin Kim Basinger (Getty Images)

    نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس

    كيم باسينجر

    أعلنت الممثلة الأمريكية إفلاسها في عام 1993 بعد خسارتها دعوى قضائية بقيمة 8.1 مليون دولار لشركة Main Line Pictures للتخلي عن فيلم Boxing Helena. كما اضطرت إلى بيع استثماراتها التي بلغت 20 مليون دولار، أنفقتها في بلدة براسيلتون بولاية جورجيا الأمريكية، كما ورد بالموقع الأمريكي المتخصص في أخبار المشاهير.

  • England 50 Cent auf der O2 Arena London (picture alliance/dpa/Photoshot)

    نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس

    "فيفتي سنت"

    مغني الراب الشهير واجه أول مشكلة مادية في عام 2008 بعد خسارته لأسهم في البورصة. وأوضح موقع بيزنس إنسايدر، أنه في عام 2015 تراكمت ديونه لتصل إلى 32.5 مليون دولار بسبب دعاوى قضائية ونفقات لزوجته السابقة، فأعلن إفلاسه عام 2016. لكنه اكتشف حصوله على عملات بيتكوين تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، عن مبيعات منسية لأحد ألبوماته الغنائية! تبلغ قيمة هذا المبلغ من البيتكوين حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين دولار.

  • Filmstars - Lindsay Lohan (picture alliance/PA Wire/A. Devlin)

    نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس

    ليندساي لوهان

    تعرضت الممثلة الشهيرة للعديد من المشاكل النفسية والمالية مما أدى إلى تدهور أوضاعها. دخلت لوهان السجن والعديد من مراكز إعادة التأهيل لعلاج الإدمان، وتراكمت ديونها ووصلت ضرائبها إلى 233 ألف دولار. اضطرت لقبول 100 ألف دولار من الممثل شارلي شين لسداد بعض الديون. ووفقا لما ورد بموقع هوليوود ريبورت، فالممثلة الأمريكية حصلت على مليون دولار مؤخراً بعد عملها في مجال الإعلانات. سارة إبراهيم

    الكاتب: سارة إبراهيم


مختارات

نجوم هوليوود.. من قمة الشهرة إلى قاع الإفلاس

لطالما نقرأ قصصاً ملهمة لمشاهير هوليوود ممن كافحوا للوصول إلى النجومية وتكوين ثروات طائلة، إلا أن بعضهم أهدر تلك الثروة وغرق في الديون. انتهى البعض بإعلان إفلاسه، بسبب تسديد الضرائب أو دفع نفقات الطلاق ورعاية أطفالهم. (16.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: هل نؤذي أنفسنا باستخدام تطبيقات المواعدة؟ 30.11.2019

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة تطبيقات المواعدة العاطفية، كمساحة للتعارف والبحث عن الحب. لكنها تتساءل حول تأثير هذه التطبيقات على نفسية المستخدم أو المستخدمة.

إعلان
Themenbild Facebook

 