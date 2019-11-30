تطبيق للمواعدة يحذف حساب الممثلة شارون ستون

العثور على الحب ليس بالأمر السهل أبدًا، هذا ما اكتشفته النجمة شارون ستون عندما تم حظر حسابها على تطبيق المواعدة "بامبل" Bumble بعد أن أبلغ عدة مستخدمين عن حسابها معتقدين أنه "حساب مزيف".

النجمة الأمريكية بدت وكأنها أصيبت بصدمة فغردت على حسابها الخاص بموقع تويتر:" لقد ذهبت إلى موقع bumble للمواعدة لأجد أنهم قد أغلقوا حسابي. أبلغ بعض المستخدمين أنه لا يمكن أن يكون حسابي بالفعل!"

وتقول ستون مازحة: "هل أنا مستبعدة؟ أرجوكم لا تبعدوني عن خلية النحل" مضيفة رمز النحلة في إشارة لمجتمع "بامبل".

ستون قامت أيضًا بنشر صورة من رسالة من التطبيق، والتي جاء فيها إن حساب النجمة قد تم حظره بعد أن تلقى موقع الويب "عدة تقارير" أن ملف تعريفها كان مزيفًا.

وتألقت شارون ستون - 61 عامًا - في أدوار الجاسوسة في " توتال ريكول Total Recall"(1990) ، ومؤلفة روايات الجريمة والقاتلة المتسلسلة في الفيلم الشهير "غريزة أساسية Basic Instinct"(1992)".

تغريدة النجمة الأمريكية قوبلت بموجة هائلة من الدعم من مستخدمي توتير، والذين أطلقوا حملة للمطالبة باستعادة الحساب الشخصي لشارون ستون.

واستجابة منه، قام التطبيق بإلغاء حظر حساب ستون مؤكداً على أن "هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى"، وفقًا لمدير تحرير التطبيق، الذي رد على تغريدات النجمة.

لكن ستون قد لا تحتاج إلى التطبيق بعد كل هذه الضجة: بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تلقته النجمة إلا أن الأمر تسبب في مأزق لها حيث تلقت طوفاناً من رسائل المعجبين والعشاق والكثير من طلبات الصداقة ودعوات الخروج.

ع.ح/ز.أ.ب (أ ف ب)