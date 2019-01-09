 تطبيق لكشف الكذب يتحول لتقنية لقياس ضغط الدم من خلال ″سيلفي″ | علوم وتكنولوجيا | DW | 15.08.2019

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علوم وتكنولوجيا

تطبيق لكشف الكذب يتحول لتقنية لقياس ضغط الدم من خلال "سيلفي"

من خلال تطبيق جديد، بدأت فكرته بغرض كشف الكذب، تمكن باحثون من تحديد قيم ضغط الدم للأشخاص عن طريق تسجيلهم فيديو سيلفي لا تتجاوز مدته دقيقتان. لكن ما مدى دقة التطبيق وهل يصلح مع جميع الأشخاص؟

Youtube Screenshot Anura - B2B Video (Youtube/Rob Comeau)

ابتكر باحثون كنديون تطبيقاً جديداً يمكن من خلاله التعرف على بيانات ضغط الدم من خلال فيديوهات سيلفي لاتتجاوز مدتها الدقيقتان.

لكن التطبيق لايعمل بشكل دقيق في الوقت الحالي سوى مع الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة اللون والذين يجب أن يكون لديهم قيم ضغط دم طبيعية نسبياً، أما أصحاب البشرة الفاتحة للغاية أو الداكنة للغاية أو من لديهم ضغط دم غير منضبط فعليهم الانتظار قليلاً إلى حين صدور النسخة الأحدث من التطبيق.

التطبيق الجديد هو نتاج جهود مشتركة بين باحثين من جامعة تورنتو وآخرين من جامعتي هانغتشو  وتشجيانغ  الصينيتين، ونشرت أول نتائج للبحث الأسبوع الماضي في دورية "جمعية القلب الأمريكية".

ويقوم التطبيق والذي أطلق عليه اسم Anura على تقنية جديدة تسمى "التصوير البصري عبر الجلد transdermal optical imaging".

وحتى الآن، تم فحص 1،328 من الكنديين والصينيين البالغين من خلال تسجيل فيديو للوجه مدته دقيقتان باستخدام هاتف آيفون. وبالنسبة لأنواع معينة من ضغط الدم، بلغت دقة البيانات المتحصل عليها من التطبيق  نحو 95 و 96 بالمائة بعد أن تمت مقارنة النتائج بالأجهزة القياسية المستخدمة لقياس ضغط الدم، وفقًا لتقرير جامعة تورنتو حول المشروع والمنشور على موقع الجامعة.

الطريف أن تقنية قياس ضغط الدم توصل إليها الباحثون بطريق الصدفة، حيث كانت الأبحاث في الأساس تتركز على التوصل إلى طريقة لابتكار جهاز لكشف الكذب دون تلامس مع الشخص المراد اختباره، ما جعل فريق الباحثين يغير وجهته البحثية بشكل كامل. 

مختارات

يستغل التطبيق حقيقة أن بشرة الوجه البشري نصف شفافة، حيث يخترق الضوء الطبقة العليا من الجلد وصولاً إلى صبغة الدم الحمراء تحتها. ويمكن لأجهزة الاستشعار في الهاتف الذكي قياس كمية الضوء الأحمر المنعكس من الهيموغلوبين ليقوم التطبيق بقياس التغيرات الحادثة في تدفق الدم تحت الجلد.

يقول البروفيسور كانغ لي كبير الباحثين بالمشروع "يمكننا أن نرى كيف يتدفق الدم في مناطق مختلفة من الوجه واستخلاص النتائج من الزيادة والنقصان في هذا التدفق"، مضيفاً أن العمل على تطوير التقنية الخاصة بقياس ضغط الدم ستفيد عدد أكبر بكثير من الأشخاص بخلاف العمل على تطوير تقنية جديدة لكشف الكذب. 

ويعمل البروفيسور لي أستاذاً لعلم النفس التطبيقي والتنمية البشرية في معهد أونتاريو لدراسات التعليم، وعمل عمل جنبًا إلى جنب مع باحثين من قسم علم وظائف الأعضاء بكلية الطب بجامعو تورنتو، إلى جانب باحثين من جامعتي هانغتشو وتشجيانغ في الصين.

ويعد ضغط الدم من بين المؤشرات الصحية الرئيسية المستخدمة لمعرفة الحالة الصحية للشخص، فعندما يكون ضغط الدم مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية كبيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، ولهذا السبب يقول البروفيسور لي إن الوصول إلى هذه القياسات بسهولة ويسر أمر مفيد للغاية.

التطبيق متاح حالياً عبر الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل  iOS و Android، ويمكن للنسخة المجانية منه تحليل مقاطع الفيديو بحد أقصى 30 ثانية وإعطاء بيانات عن مستى التوتر والنبض، على أن يصدر من التطبيق إدار آخر لاحقاً يمكنه قياس ضغط الدم

ويؤكد الباحثون على أنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث قبل أن يمكن استخدام التطبيق بشكل دقيق وتوفير بيانات موثوق بها من خلاله، خاصة في حالة ارتفاع ضغط الدم.

ويأمل الباحثون أن يتمكنوا في المستقبل من توسيع إمكانيات طريقة التحليل المبتكرة لتشمل المزيد من القياسات مثل نسبة السكر في الدم والهيموغلوبين والكوليسترول.

ع.ح./ع.ج.م

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف ينشأ ضغط الدم؟

    يضخ القلب الدم عبر الجسم، وبذلك ينشأ الضغط على جدران الأوعية والمعروف بضغط الدم. عند انقباض القلب يرتفع الضغط وهنا يكون ما يسمى بالضغط العالي للدم. وعند انبساطه يكون الضغط المنخفض للدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    ملليمتر زئبقي هي وحدة قياس الضغط

    يتم قياس ضغط الدم على الذارع غالبا. وحدة القياس هي "ملليمتر زئبقي"، لأن أول أجهزة لقياس ضغط الدم كانت عبارة عن أنابيب زجاجية مملوءة بالزئبق. يتم نفخ الحزام ليضغط على الأوعية الدموية حتى يتوقف تدفق الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف نحدد القيم العليا والمنخفضة؟

    عند تفريغ الهواء برفق يبدأ الدم في التدفق مجددا، وعلامته الأصوات المألوفة الناتجة عن فوران الدم، هنا تكون القيمة العالية للضغط. وعندما يعود الدم للتدفق دون عائق تتوقف هذه الأصوات، فنحصل على القيمة المنخفضة لضغط الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    الضغط المرتفع في حالة الاسترخاء خطير

    المجهود الكبير والإجهاد يرفعان ضغط الدم لفترة قصيرة. ويضر ضغط الدم بالصحة عندما يكون مرتفعا في أوقات الاسترخاء أيضا. وعموما يكون الضغط مرتفعا عندما يزيد عن 140 على 90 ، لكن الأمر يختلف من حالة لأخرى ويرتبط بالعمر ونمط الحياة.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    أول قياس للضغط قبل 300 سنة

    أول عملية قياس للضغط تمت قبل300 سنة تقريبا وأجريت على الحصان وبطريقة عنيفة عندما وضع البريطاني ستيفان هيلز أنبوبا زجاجيا في الشريان السباتي للحصان لقياس ضغطه أما الطريقة الحالية فتعود للروسي سيرغييف الذي طور هذه العملية لتصبح عملية بسيطة واعتيادية.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

يضخ القلب الدم لكافة أعضاء الجسم، ما يخلق ضغطا على جدران الأوعية وهو ما يسمى بضغط الدم. عندما ينقبض القلب يصل الضغط إلى أقصى حد وعندما يسترخي القلب يكون الحد الأدنى للضغط. ويتم في الغالب قياس ضغط الدم على الذراع. (19.07.2014)  

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