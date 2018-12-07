تطبيق ذكي لرصد حالة الأنيميا دون سحب عينة من الدم

قال باحثون إن تطبيقاً إلكترونياً جديداً قد يوفر حلاً سريعاً للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم (الأنيميا) ويرغبون من مراقبة حالتهم أو أولئك الذي يشكون فقط في أنهم ربما يكونوا مصابين بالمرض. وذكر الباحثون في دورية (نيتشر كوميونيكيشن) أن نظاماً حسابياً طوروه في أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية، استطاع أن يرصد بدقة علامات للأنيميا وذلك من خلال لون الجلد أسفل الأظافر فقط.
وقال ويلبور لام المشارك بالدراسة وأستاذ الهندسة الحيوية الطبية وطب الأطفال بمعهد جورجيا للتكنولوجيا وجامعة إيموري "النتيجة النهائية هي أننا استحدثنا طريقة يمكن لأي شخص من خلالها أن يفحص حالة الأنيميا في أي وقت وفي أي مكان دون الحاجة لسحب عينة من الدم".
ويستخدم التطبيق الذي طوره لام وزملاؤه نوعاً من الذكاء الاصطناعي لتحديد مستويات الهيموغلوبين بفحص لون الجلد أسفل الأظافر. وقال لام "بشكل أساسي يتعلم نظامنا الحسابي من كل مرة نزوده فيها بصورة التقطت بالهاتف بالذكي للجلد أسفل الأظافر مع مستوى الهيموغلوبين (خضاب الدم) المرفق بالصورة. "لقد أنشئنا قاعدة بيانات كبيرة في عياداتي، حيث نسجل المرضى الذين تسحب عينات دم منهم لقياس مستويات الهيموغلوبين. في كل مرة نفعل ذلك يصبح النظام الحسابي أكثر ذكاء فأكثر". وطور النظام الحسابي قائد الدراسة روبرت مانينو، الذي كان أحد المرضى لدى لام منذ طفولته.
تحديد مستويات خضاب الدم
ولتحديد مدى دقة التطبيق الجديد في رصد الأنيميا استعان الباحثون بمئة متطوع، بعضهم مصاب بالأنيميا لأسباب مختلفة وبعضهم لديه مستويات طبيعية من الهيموغلوبين.
وقام المتطوعون بتحميل التطبيق والتقاط صور لأظافرهم. وحلل التطبيق الصور وقارنها بالصور التي زود بها في السابق. وفي النهاية، كان التطبيق جيداً للغاية في رصد الأنيميا، إذ تعرف على 97 بالمئة من الأشخاص المصابين.
وقال لام إن التطبيق قد يكون أكثر دقة حتى إذا تم تزويده بقراءة واحدة لمستوى الهيموغلوبين مصحوبة بصورة لمريض، مضيفاً أنه مع هذا المستوى من الدقة سيتيح التطبيق للأشخاص الذي يعانون من مشكلات أنيميا مزمنة مراقبة مستويات الهيموغلوبين بصورة منتظمة ومستدامة. وأضاف لام أن التطبيق سيكون مفيداً بشكل خاص لمجموعات معينة من الأشخاص. وأن النساء الحوامل على سبيل المثال معرضات لخطر الإصابة بالأنيميا ويدركن خطورة ذلك على أجنتهن. وقال "الآن يمكنهن فحص أنفسهن متى رغبن في ذلك".
ر.ض/ ع.خ (رويترز)
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
تشخيص سرطان الجلد على الهاتف
وفق أحد الاستطلاعات فإن 7 في المئة من الألمان، المستطلعة آراؤهم، يستخدمون تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الصحية والطبية، ويزداد إطلاق تطبيقات برمجية جديدة. فهذا التطبيق البرمجي يساعد على الكشف عن سرطان الجلد. منظار الهاتف الذكي هو عبارة عن أيقونة موجودة على سطح الهاتف الذكي ويقوم المنظار بالتقاط صُوَر مُكَبَّرة من بُقَع "الشامات" أو بُقع "الخال" الموجودة على سطح الجلد.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
تذكير بأنواع الأدوية ومواعيد تناولها
ينسى الكبار في السن على وجه الخصوص مواعيد تناولهم للأدوية. وتطبيقات الهاتف الذكي تذكّرهم بمواعيد تناول الحبوب العلاجية وبالأنواع التي تناولوها. فبلمسة واحدة من المستخدِم على سطح الهاتف الذكي يتذكّر الهاتف نوع الحبة التي تناولها هذا الشخص، وبذلك يساعد الهاتفُ المريضَ على معرفة مواعيد تناول الدواء.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
تنظيم علاج مرض السُّكَّري
تطبيقات الهاتف الذكي تساعد المصابين بمرض السكري أيضاً فيما يتعلق بتسجيل نسبة السكر في الدم في أوقات مختلفة، وأيضاً التذكير بمواعيد تناول الدواء. وفي هذا التطبيق توجد قائمة بيانات للتواصل مع أطباء الطوارئ والصيادلة.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
فحص رخيص بالأمواج فوق الصوتية
طوّرت شركة Mobisante الأمريكية مِجسّاً بهدف فحص الجسم بالأمواج فوق الصوتية/ السونار. سعر المجس 7500 دولار أمريكي ويتم الاستفادة منه بواسطة تطبيق برمجي على الهاتف الذكي. صحيح أن جودة الصورة التي يقدمها هذا الجهاز ليست أفضل من صور أجهزة الأمواج فوق الصوتية التقليدية، لكن وضوح الصورة معقول بالمقارنة مع الأجهزة التقليدية التي يبلغ سعرها عشرة أضعاف هذا الجهاز.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
سماع دقات قلب الجنين
لا يوجد في أنغولا ما يكفي من الممرضات لخدمة لنساء الحوامل. فكل 5 آلاف امرأة حامل في هذا البلد لهن ممرضة واحدة فقط. كما أن المسافة من المنزل إلى أقرب مستشفى تكون بعيدة جداً بالنسبة لكثيرات منهن. ولذلك طوّر المبرمجون الأوغنديون تطبيق WinSenga، الذي يعمل مثل سماعة الطبيب. وتستطيع المولِّدة (القابلة القانونية) استخدامه لتسجيل ضربات قلب الجنين.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
تعلم الطب على الهاتف الذكي
تطبيقات الهواتف الذكية حسَّنت التعليم الطبي أيضاً. فأحد التطبيقات مثلاً، واسمه iRadiology ، يشمل قاعدة معلومات عن أكثر من 500 مريض في مجال التشخيص الإشعاعي. ويستفيد طلاب الطب من هذا التطبيق في التدرُّب على تشخيص صور الأشعة التقليدية وأيضاً على تقييم صور جهاز التصوير الطبقي المحوري وصور جهاز الرنين المغناطيسي (المِرنان).
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
توفير جهد الزيارات المتكررة إلى الصيدليات
يوجد تطبيق يوفّر جهد الذهاب المتكرر إلى الصيدليات. فعن طريق تطبيق برمجي على الهاتف الذكي بالإمكان المسحُ ضوئياً لخطوط الشفرة الخاصة بعلبة دواء معين موجود في المنزل. ويتم إرسال طلب الشراء فورياً إلى الصيدلية المعنية.
الكاتب: جميلة غرايسون / علي المخلافي