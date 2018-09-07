 تطبيقات ومواقع لمساعدة المهاجرين في البحث عن مفقوديهم حول العالم | ثقافة ومجتمع | DW | 29.09.2018

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ثقافة ومجتمع

تطبيقات ومواقع لمساعدة المهاجرين في البحث عن مفقوديهم حول العالم

في أوروبا تم تسجيل أكبر من 100 ألف مفقود على طريق الهجرة، بلّغ عنهم ذووهم من المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا. فما هي الطرق التي تساعد المهاجرين في البحث عن ذويهم؟

Menschen nutzen die REFUNITE-App (REFUNITE app)

عندما بدأت الحرب وعمليات الاختطاف من قبل الميليشيات في الصومال، قرر عبدي، وهو اسم مستعار، (77 عاما) الهرب. فترك عمله في شركة تجارية مقرها في كينيا، وانتقل إلى أكبر مخيم للاجئين في العالم، في داداب بكينيا، ثم نُقل من هناك إلى مخيم كاكوما.

فر عبدي برفقة 24 من أفراد عائلته وأبناء عمومته، لكنهم تفرقوا عن بعضهم بعد الخروج من الصومال. حاول عبدي البحث عن أفراد عائلته الضائعين لكن دون جدوى، لذلك لم يقتنع في البداية عندما أخبره أحد المتطوعين في المخيم بأن منصة "ريفيونيت/ REFUNITE" من الممكن ان تساعده على إعادة لم شمل عائلته.

مختارات

أعلن "المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة" أن عدد الأشخاص المُبَلَّغ عن أنهم مفقودون وصل إلى ما يقارب 15 ألفاً، مرجعاً الارتفاع الكبير إلى تسجيل حالات كبيرة من المفقودين بين اللاجئين القصر القادمين إلى البلاد بدون مرافق. (23.12.2017)

أنهت البحرية التونسية عمليات البحث عن مهاجرين مفقودين بعد غرق مركبهم قبالة قرقنة مع ارتفاع حصيلة الغرقى إلى 48 شخصاً، فيما لقي تسعة آخرون المصير نفسه قبالة الشواطىء التركية بينما كانوا يحاولون أيضا العبور إلى أوروبا. (03.06.2018)

"يا صديقي، لقد جربت وكالات كثيرة للبحث عن عائلتي، ولجأت للعديد من المنظمات غير الحكومية، ولم ينفع شيء"، هذا ما قاله عبدي لمتطوع منصة "ريفيونيت/ REFUNITE" في البداية، ويضيف في اتصال هاتفي مع DW "في البداية لم أهتم، ولم أتوقع التوصل إلى أي نتيجة، لكني فوجئت بعد عدة أيام برسالةٍ من منصة "ريفيونيت/ REFUNITE" على هاتفي، كانت من شقيقي": ومنذ ذلك الوقت ساعدت منصة "ريفيونيت/ REFUNITE" عبدي بالتواصل مع عدد من أفراد عائلته المفقودين.

"لم شمل الأحبة"

في اليوم العالمي للمفقودين الذي يصادف الثلاثين من آب/ أغسطس، أعلن الصليب الأحمر أنه يبحث عن نحو 100 ألف فرد فُقدوا جراء حروب أو تهجير أو فرار في أنحاء العالم، وهذا أعلى عدد يتم تسجيله للمفقودين منذ أكثر من عشرة أعوام، بينما تتوقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن يكون عدد الحالات غير المسجلة أعلى من ذلك بكثير.

وتؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن هناك ما يقارب 65.3 مليون نازح قسريا في جميع أنحاء العالم، ومن بينهم أكثر من 50 بالمائة من أفريقيا والشرق الأوسط، وأن عددا منهم يفصلون عن عائلاتهم أثناء الفرار وينتهي بها المطاف في أجزاء مختلفة من العالم.

 تسعى منصة "ريفيونيت / REFUNITE" على مساعدة المفقودين وذويهم، وتتمثل مهمتها في "إعادة ربط العائلات في جميع أنحاء العالم بأحبائهم المفقودين"، من خلال الهاتف المحمول أو باستخدام الرسائل القصيرة، أو عبر نظام اتصالات ثنائي الاتجاه USSD، أو من خلال أحد خطوط المساعدة المجانية.

Menschen nutzen die REFUNITE-App (REFUNITE app)

رئيسة الإتصالات في المنظمة أيدا جينغ، تشرح لـ DW "تساعد منصة "ريفيونيت/ REFUNITE" اللاجئين وعائلاتهم في البحث والاتصال والتواصل. حيث تم تأسيس المنبر في عام 2008 من قبل رجلي أعمال دانماركيين هما الشقيقان ديفيد وكريستوفر ميكلسن، اللذين ساعدا لاجئا أفغانيا في العثور على أقاربه المفقودين، وفي النهاية قاما بتصميم النسخة الأولى من المنصة بدعم من إريكسون لمساعدة النازحين على مستوى العالم". يعمل التطبيق على الهواتف الذكية، ولكن يمكن الوصول إليه أيضا من خلال الرسائل النصية والخطوط الساخنة في بعض البلدان.

آلية عمل المنصة

تقول جينغ إن "أكثر من 600 ألف شخص سجلوا أسماءهم على المنصة، التي تعمل حتى بدون الحاجة إلى الإنترنت، على سبيل المثال في مخيم داداب للاجئين في كينيا، حيث يمكن للمهاجرين الوصول إلى المنصة من خلال هاتف بسيط يستخدم نظام USSD، وهو نظام اتصالات ثنائي الاتجاه يحظى بشعبية كبيرة في شرق أفريقيا، حيث تعمل منصة "ريفيونيت /REFUNITE مع شبكة عالمية من شركات المحمول لتوفير الوصول المجاني إلى النظام".

في بلدان مثل العراق والصومال وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يستطيع النازحون البحث عن أفراد أسرهم المفقودين والتواصل معهم عبر الرسائل النصية القصيرة أو USSD، ثم تبحث المنظمة غير الحكومية عن تطابق في قاعدة بياناتها، ويمكن أيضا الوصول إلى النظام الأساسي عبر الويب من أي مكان في العالم. وتعاونت منصة "ريفيونيت/ REFUNITE" في العديد من البلدان في أفريقيا مع فيسبوك/ Facebook لتقديم قاعدة بيانات مجانية لمستخدميها، بحسب جينغ.

 التحديات

أما أبرز التحديات التي تواجه عمل منصة "ريفيونيت/ REFUNITE"، فتتمثل في جعلها بمتناول الأميين الذين لا يعرفون الكتابة والقراءة، في بلدان مثل باكستان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تكمن التحديات في مناطق أخرى في التكاليف المرتفعة للحصول على البيانات، خاصة وأن المهاجرين يحتاجون إلى توفير أموالهم لتلبية احتياجات أكثر أهمية مثل الطعام. ويؤكد القائمون على المنصة أنه يتم العمل الآن على تطوير نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) والذي سيسمح لمن لا يجيدون القراءة والكتابة بالبحث عن أحبائهم المفقودين.

Paris Migranten-Zeltlager (Reuters/P. Wojazer)

تجارب أخرى

أطلقت منظمة الهجرة الدولية IOM مشروع "مفقود/ MISSING" لتتبع أثر المهاجرين المفقودين، الذين لقوا حتفهم أو فقدوا خلال رحلة الهجرة، بينما يركز الموقع على توثيق أسماء المهاجرين الذن توفوا بالفعل أثناء رحلة هروبهم وأسباب وفاتهم وتواريخها، وبالتالي يسمح للذين يبحثون عن أقاربهم التأكد من عدم وجودهم ضمن لوائح الوفيات. لكن الموقع لا يوثق أسماء الذين توفوا بعد الوصول إلى بر الأمان.

"تعقب الأثر"

في بداية عام 2014 أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطبيق "تتبع الأثر/ Trace the Face"، الخاص بالبحث عن المفقودين، والذي يعرف أيضا باسم قاعدة البيانات الأوروبية للبحث عن المفقودين. ويعتبر هذا التطبيق أداة تستخدمها 19 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جميع أنحاء أوروبا، لزيادة فعالية خدمات البحث عن المفقودين فيما يتعلق بالنازحين في أوروبا.

ويمكن التطبيق الأفراد من أن يسجلوا طلبا في قاعدة البيانات ويتحققوا مما إذا كان الشخص المبحوث عنه قد سجل أيضا بحثا في بلد آخر يتم استخدام التطبيق فيه أيضا، وبحسب الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر فإن هذا النظام "يسهل الاتصالات بين فردين من أفراد الأسرة في بلدين مختلفين في أوروبا إذا كانا يبحثان عن بعضهما".

وتهدف قاعدة البيانات إلى تيسير تتبع طلبات البحث عن المفقودين من أشخاص كانوا موجودين في الاتحاد الأوروبي ويبحثون عن أقاربهم وأحبابهم الذين قد يكونون أيضا في أوروبا. وتؤكد اللجنة الدولية أن المعلومات المتاحة في قاعدة البيانات لا تتاح سوى  للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مما يضمن للمهاجرين التسجيل دون خوف من أن تطّلع على معلوماتهم هيئات أو مؤسسات أخرى.

ويتضمن النظام محرك بحث صوتي لتجنب حالات الخطأ في وصل الأسماء ببعضها بسبب الأخطاء الإملائية في الأسماء، وستدمج بيانات تطبيق الصليب الأحمر الخاص بالبحث عن المفقودين مع بيانات خدمة "ابحث عن الوجه". ويمكن للشخص تحميل صورته على الموقع أو البحث ضمن قائمة الصورة ثم التواصل مع القائمين على التطبيق للوصل بينه وبين الشخص الذي يتم العثور عليه.

ماناسي غوبالاكريشنان/ راما الجرمقاني

المصدر: مهاجر نيوز

  • Young men at the sea on Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    عالقون في بحر ايجة

    يقبل التمويل الأوروبي للمنظمات غير الحكومية التي استجابت لأزمة المهاجرين في الجزر اليونانية، على الانتهاء شهرآب/أغسطس. ومنذ ذلك الحين كانت الدولة اليونانية المسؤولة الوحيدة عن التعامل مع طالبي اللجوء. الا أن غياب خطة انتقال واضحة، ساهمت في ظهور ثغرات واضحة على مستوى الخدمات الإنسانية في جميع أنحاء جزيرة ليسبوس.

  • Moria refugee camp seen through a makeshift shelter

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    لا هنا ولا هناك

    موريا ليست مرفق الاستقبال الرئيسي في ليسبوس، وانما توجد مخيمات أخرى غير قادرة على التعامل مع استمرار وصول الأعدادا القليلة لطالبي اللجوء. تزايد التوتر يؤدي الى تحول الإحباط بسرعة إلى عنف وعدوانية، والصراعات بين الأفراد تتحول إلى معارك بين مختلف المجموعات العرقية.

  • Discarded plastic bottles on the ground outside Moria camp, Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    جديد ونظيف

    خارج موريا، يتم التخلص من عبوات الشامبو والمياه بالقرب من أماكن الاستحمام غير القارة أو المتنقلة. بسبب النقص في المرافق الصحية في المخيم، الكثير من الناس هناك يبحثون عن خيارات أخرى. وهم يرون أن الفشل في توفير مرافق كافية، استراتيجية متعمدة لتدهور الظروف المعيشية بالمخيم.

  • An Ethiopian asylum-seekers peers out of a tent in Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    في انتظار المصير

    أمان من إريتريا، يعتذر عن عدم قدرته على تقديم الشاي أو الماء في خيمته. انه ينتظر قرارا بشأن طلب لجوئه منذ وصوله الى ليسبوس قبل ثلاثة اشهر. "حتى في موريا توجد مشاكل كثيرة". اكتظاظ الملاجئ والتوترات بين مختلف المجموعات يولد معارك وصراعات بين أفرادها.

  • A man sits behind signs placed on the ground

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    نحن بشر أيضاً

    طالب لجوء أفغاني يقوم بإعداد علامات احتجاج ضد الظروف السيئة والفقيرة في موريا. معظم الأفغان الذين يحتجون في ليسبوس لأكثر من عام لايزالون ينتظرون الرد على طلبات لجوئهم. غياب المعلومة، صعوبة الظروف المعيشية والخوف من الترحيل إلى أفغانستان تجعل الكثيرين من هؤلاء يعيشون في حالة قلق دائم ومستمر.

  • Two Lesbos residents discuss a protest held by Afghan asylum-seekers

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    حدود الكرم

    يناقش سكان ليسبوس احتجاج الأفغان. أزمة اللاجئين تسببت في انخفاض كبير في السياحة في ليسبوس، حيث انخفضت بنسبة 75 في المائة تقريبا هذا العام مقارنة بعام 2015. كما كان للأزمة الاقتصادية في اليونان أثر كبير على الجزيرة. وبالرغم من تعاطف العديد من السكان المحليين مع احتياجات طالبي اللجوء، إلا أنهم لا يعتقدون أن اليونان قادرة على استضافتهم في الوقت الحالي.

  • A doctor checks a man's pulse during a health clinic

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    كفاح ضد الإحباط وخيبة الأمل

    يحاول بعض المتطوعين بموريا، سد الثغرات الموجودة هنا. فهم يقومون بتوفير الرعاية الصحية مثلا، والتي تعتبر من المطالب الملحة للساكنة. الطبيبة الألمانية جوتا ميوالد قدمت إلى ليسبوس لمدة أسبوعين لتقديم مساعدتها، وقالت إن السبب الرئيسي في الكثير من المشاكل الصحية هنا بموريا، هو الظروف المعيشية للسكان. وقد اشتكى الموجودون في المخيمات من أن الأطباء هناك عادة ما يعطونهم مسكنات للألم بغض النظر عن آلامهم.

  • A woman works away at a sewing machine

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    استعادة الحياة

    في مركز الموزاييك للدعم طالبي اللجوء يحولون - سترات الحياة - أو سترات الإنقاذ التي يتم تجميعها من الشاطئ في أكياس ومحافظ. مثل هذه الأنشطة مرحب بها لمحاربة رتابة الحياة في المخيمات، بالإضافة إلى الحصول على دخل للعالقين هنا، مثل هذه المرأة الإيرانية، ولو كان الدخل صغيرا.

  • Asylum-seekers stand in front of a statue and a Greek flag on Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    وافدون جدد يوميا

    منذ بداية سنة 2015، اضطر الوافدون الجدد إلى البقاء في الجزيرة إلى أن تتم معالجة طلبات لجوئهم. إلا أن تراكم الطلبات وعملية معالجتها المطولة لم تساعد الكثيرعلى الاستفادة منها. أكثر من 14 ألف مهاجر وصلوا إلى اليونان هذا العام، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. وفي العام الماضي منحت اليونان اللجوء لحوالي 12500 شخص، في حين جاء 173 ألف لاجئ. فينسنت هايغس/ مريم مرغيش


مختارات

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

من المنتظر أن تزداد مآسي طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل في جزيرة لسبوس اليونانية، فالعديد من المنظمات غير الحكومية المهتمة بالخدمات الصحية والقانونية تستعد الان للانسحاب أو انسحبت بالفعل. (06.09.2017)  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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