 تطبيقات هاتفية ذكية بدلا من أقراص منع الحمل.. هل هذا ممكن؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 07.12.2019

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صحة

تطبيقات هاتفية ذكية بدلا من أقراص منع الحمل.. هل هذا ممكن؟

تلجأ بعض النساء إلى أساليب متعددة من أجل منع الحمل، مثل أقراص منع الحمل، أو حتى الحقن، بيد أن توجها جديدا يفيد بتزايد أعداد النساء اللواتي يعتمدن على التطبيقات الذكية على الهاتف من أجل تحديد النسل، فكيف ذلك؟

استخدام التطبيقات الذكية من أجل منع الحمل

تزايد أعداد النساء اللواتي يعتمدن على التطبيقات الذكية على الهاتف من أجل تحديد النسل

هناك العديد من التطبيقات الالكترونية التي قد تفيد في تنظيم الحمل لدى النساء، حيث تسجل المرأة بياناتها ومواعيد فترة الطمث وذلك من أجل اختيار الأوقات الأنسب لفترة التبويض وبالتالي حصول حمل، بيد أن توجها متزايدا لدى النساء بات يستخدم هذه التطبيقات من أجل الاستغناء عن حبوب منع الحمل في الفترات الحميمية وهو ما أثار بعض التحذيرات.

مختارات

وطبقا لاستطلاع أجرته شركة التأمين الألمانية TKK ونشرت عنه مجلة فوكوس الألمانية فإن أعدادا متزايدة من النساء ولا سيما النساء الشابات لا يرغبن بتناول أقراص منع الحمل أو حتى تجربتها، وهو ما يجعلهن يلجأن لأساليب أخرى قد لا تسبب أعراضا جانبية لهن.

تحتوي حبوب منع الحمل على اثنين من الهرمونات الأنثوية الرئيسية: هرمون الاستروجين والبروجيستيرون (هناك أيضا حبوب لمنع الحمل التي تحتوي على البروجيستيرون فقط). الحبوب تمنع الحمل بالأساس عن طريق منع التبويض. بيد أن هناك نفورا واضحا بحسب المجلة الألمانية لدى النساء من استخدامه، حيث ربط هذا الاستخدام بأعراض مثل فقدان الرغبة الجنسية، والاكتئاب أو زيادة الوزن، كما أن دراسات حديثة ربطت بين حبوب منع الحمل وزيادة خطر تجلط الدم، بحسب المجلة.

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الحمل - حديث مع خبيرة

 

التطبيقات الهاتفية بديلا

وبالرغم من وجود العديد من التطبيقات الالكترونية التي تدّعي أنها تساعد المرأة في تنظيم الحمل ومنع الحمل غير المرغوب به، مجلة نيوز وييك الأمريكية نشرت بدورها عن هذه الطريقة في تنظيم الحمل "الوعي بالإخصاب"، بمعنى معرفة الأيام التي تكون فيها نسبة الحمل أكبر، وهو أمر قد يكون ليس جديدا، إذ يقمن الكثير من النساء بحساب ذلك دون تطبيقات، بيد أن هذه التقنية الجديدة تتيح أيضا أمرا اضافيا وهو حساب حرارة الجسم، وتحديد امكانية الحمل من عدمه.

حيث تعمل هذه التقنية من خلال فحص وتسجيل المرأة لدرجة حرارة جسمها، والتي تتغير باستمرار. حرارة الجسم مع حساب موعد الدورة، يتيح للتقنية الجديدة إظهار ملاحظات حول التغييرات خلال دورات الطمث. بهذه الطريقة، يمكن للمرأة التنبؤ بخصوبتها وتجنب ممارسة الجنس في أيام معينة.

وتشير المجلة إلى أن اللواتي يستخدمن التطبيق لمنع الحمل، يتوجب عليهن تجنب ممارسة الجنس أو يجب على الشريك استخدام الواقي الذكري وذلك عندما ينبههم التطبيق إلى مواعيد الإخصاب لدى المرأة، وهي عادة ما تستمر لأربعة أو خمسة أيام في الشهر.

وفي حين يحذر أطباء من امكانية الخطأ في التطبيق الإلكتروني، وعدم قدرته على تحديد المواعيد بدقة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث حمل بالرغم من اتباع النصائح التي يظهرها التطبيق، إلا أن عددا متزايدا من النساء أبدين أيضا عدم ثقتهن بأقراص منع الحمل في منع الحمل، حيث حملت بعض صديقاتهن بالرغم من استخدامهن الأقراص، بحسب مجلة فوكوس ألألمانية.

ع.أ.ج/ز.أ.ب

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر الأول: الكحول

    قد يؤدي تناول الكحول أثناء الحمل إلى تشوهات خلقية واضطرابات سلوكية وإلى إعاقة عقلية لدى الطفل.

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر الثاني: التدخين

    للسجائر والتدخين السلبي أيضا تأثير خطير على نمو الجنين. إذ يضيق النيكوتين أوعيته الدموية وينخفض بذلك تزويد الجنين بالأوكسجين والمواد المغذية. أطفال المدخنات أقل وزناً وأكثر عرضة للإصابة بمرض الربو فيما بعد.

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر الثالث: العدوى المنقولة عن الأغذية

    مسببات التوكسوبلاسما (داء القطط) من الممكن أن تضر بحياة الجنين، لذا ينبغي على الحوامل الابتعاد عن تناول اللحوم النيئة واللحوم المدخنَة، والأسماك النيئة ومنتجات الحليب الخام. ويجب غسل الخضار جيدا قبل تناولها. ويتم القضاء على الجراثيم بتسخين المواد الغذائية لتصل حرارتها الداخلية إلى 70 درجة مئوية لمدة دقيقتين.

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر الرابع: الأدوية

    ينبغي على الحامل استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية حتى تلك التي تبدو غير ضارة ويمكن شراؤها بدون وصفة طبية.

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر الخامس: التوتر النفسي

    وفقا للدراسات فإن التوتر في فترة الحمل يؤدي إلى خطر الولادة المبكرة. إذ من الممكن أن تسبب هرمونات التوتر تقلصات ولادة مبكرة. وبالتوتر تكون المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، والتي بدورها تؤدي إلى الولادة المبكرة.

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر السادس: الكافيين

    ينصح الخبراء الحوامل ألا تتجاوز نسبة ما يتناولنه من مادة الكافيين 300 مليغرام يوميا، أي ما يعادل كوبين من القهوة فقط.

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر السابع: المسببات المرضية

    يمكن للالتهابات كالحصبة الألمانية أو جدري الماء أن تضر بصحة الجنين. واللقاح خير وسيلة للوقاية من الإصابة. إلا أن اللقاح قد يكون خطيرا أثناء الحمل. لذا من الأفضل الحصول مسبقا على اللقاح. وينبغي على الطبيب تقديم المشورة فيما إذا كانت الحاجة إلى اللقاح ضرورة لابد منها.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية


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