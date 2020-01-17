 تطبيقات المواعدة والحب تتجسس عليك | علوم وتكنولوجيا | DW | 17.01.2020

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علوم وتكنولوجيا

تطبيقات المواعدة والحب تتجسس عليك

أظهرت دراسة نرويجية انتهاكات خطيرة للخصوصية تقوم بها تطبيقات المواعدة، وذلك بتسريب بيانات المستخدمين الشخصية مثل الميول الجنسية والتوجهات الدينية أو السياسية وحتى الأوضاع الصحية إلى الشركات الإعلانية.

تطبيق تيندر

تطبيقات المواعدة تتجسس عليك

تطبيقات المواعدة التي تحظى بشعبية كبيرة مثل (Grindr ، Tinder أو Happn) وغيرها، يتم تنزيلها على الهواتف الذكية ملايين المرات مجاناً في جميع أنحاء العالم. غير أن المستخدم يدفع ثمناً باهظاً دون أن يعلم مقابل معلوماته التي يشاركها على هذه التطبيقات. إذ يتم بيع هذه البيانات لشبكات الإعلان أو عمالقة الإنترنت، الأمر الذي يثير قلق مجموعات حماية المستهلك الأوروبية.

مختارات

لا تزال المخاوف من الفيروسات وعمليات الاختراق والتجسس تحيط بالأجهزة الذكية والتطبيقات المستخدمة فيها. إذ حذرت إحدى شركات مكافحة الفيروسات من برامج تجسس جديدة قادرة على قراءة رسائل الدردشة واختراق الهاتف عبر واتسآب. (02.10.2018)

انتشرت مجدداً رسائل على تطبيق التراسل الفوري الأكثر شهرة وشعبية "واتساب"، تحذر من الثغرات التي تسمح للقراصنة باختراق الأجهزة الذكية ومسح بيانات المستخدمين، والتسبب بضرر كبير في نظام التشغيل. فما حقيقة ذلك؟ (09.01.2019)

في دراسة أجريت بالنرويج، تم فحص 10 تطبيقات أندرويد في فئات مختلفة تعالج البيانات الشخصية الحساسة، مثل الصحة والدين وعدد الأطفال والتفضيلات الجنسية. وأوضحت النتائج أن التطبيقات التي تم فحصها قد قامت بنقل بيانات المستخدم الشخصية إلى الشركات الإعلانية.

على سبيل المثال، قدم تطبيق " Grindr"، أشهر تطبيق للمواعدة الخاص بالمثليين الرجال، رموزاً لتتبع المستخدم لأكثر من 10 شركات. توضح الدراسة التي أجرتها منظمة حماية المستهلك "Forbruker Radet"، وهي منظمة غير ربحية في أوسلو، أن بيانات تحديد الموقع تم إرسالها بعد ذلك إلى شركات أخرى لتبادلها بدورها أيضاً.

Internet Afrika | Whatsapp (Getty Images/AFP/I. Kasamani)

المستخدم يدفع ثمناً باهظاً دون أن يعلم مقابل معلوماته التي يشاركها

الأمن السيبراني في خطر

قال فين ميرستاد، مدير السياسة الرقمية في مجلس حماية المستهلك النرويجي: "لدى كل مستهلك ما يتراوح بين 40 إلى 80 تطبيقاً على هاتفه الذكي ويشارك بياناته مع مئات أو ربما الآلاف من الجهات عبر الإنترنت".

وأضاف ميرستاد: "هذه الممارسات خارجة عن السيطرة وتنتهك اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي". إذ أقر الاتحاد الأوروبي قانون حماية البيانات الذي يمنع الشركات من جمع وكشف البيانات الشخصية عن الدين والعرق والميول الجنسي والحياة الجنسية وغيرها من المواضيع الشخصية الحساسة دون موافقة صريحة من صاحب العلاقة.

وقال سيمون فينتز، مسؤول حماية البيانات في شركة ""Stiftung Warentest: "أمر لا يصدق ما يتم إرساله من بيانات"، وأضاف أنها صناعة جديدة لكسب الأموال. إذ يتم تحليل بيانات المستخدم الشخصية ومعالجتها وبيعها كسلعة لشركات الإعلان.

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تعرَّف على ما تفعله التطبيقات ببياناتك الشخصية!

عندما تؤثر الخوارزميات على تفكير المستخدم

وبحسب تقرير حماية المستهلك النرويجي يتعرض ملايين الناس لانتهاكات خطيرة للخصوصية. إذ لمساعدة المطورين على وضع الإعلانات في تطبيقاتهم، تتعقب شركات التكنولوجيا الإعلانية المعلومات الشخصية وتنقلها من المستخدمين إلى المعلنين، وخدمات التسويق المخصصة، ومنصات الإعلانات، التي بدورها تستهدف المستخدمين بإعلانات تعرض في تطبيقاتهم بحسب توجهاتهم وتفضيلاتهم الأمر الذي يؤثر على سلوكهم.

 في تقرير صدر عام 2019، وصفت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان المراقبة من قبل عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك على أنها تهديد نظامي لحقوق الإنسان. وفقاً لمنظمة العفو الدولية، يشكل هذا النوع من التأثير على المستخدمين تهديداً خطيراً لحرية التعبير والرأي وحرية الفكر والحق في المساواة وعدم التمييز.

أعلنت المنظمة النرويجية "Forbruker Rade" أنها ستقدم شكاوى إلى السلطات التنظيمية في أوسلو للتحقيق في"Grindr" و5 شركات تكنولوجيا إعلانية عن أي انتهاكات محتملة لقانون حماية البيانات الأوروبي.

دخل قانون حماية المستهلك الشامل الجديد حيز التنفيذ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في بداية العام. من بين أمور أخرى، يشترط القانون على الشركات التي تستثمر المعلومات الشخصية للمستهلكين أن تمنع معلوماتهم من الانتشار.

لحماية نفسك كمستخدم، يكاد لا يمكنك الهروب من هذه الانتهاكات لذا بإمكانك تحديد أو التقليل من بيناتك الشخصية التي تقوم بنشرها أو مشاركتها على الإنترنت أو ببساطة ابتعد عن هذه التطبيقات سواء المجانية أو المدفوعة منها.

سابرينا مولر بلوتنكوف/ ريم ضوا

  • App Goderma Hausarzt aus dem Internet

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تشخيص سرطان الجلد على الهاتف

    وفق أحد الاستطلاعات فإن 7 في المئة من الألمان، المستطلعة آراؤهم، يستخدمون تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الصحية والطبية، ويزداد إطلاق تطبيقات برمجية جديدة. فهذا التطبيق البرمجي يساعد على الكشف عن سرطان الجلد. منظار الهاتف الذكي هو عبارة عن أيقونة موجودة على سطح الهاتف الذكي ويقوم المنظار بالتقاط صُوَر مُكَبَّرة من بُقَع "الشامات" أو بُقع "الخال" الموجودة على سطح الجلد.

  • Marina Schubart Medikamente

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تذكير بأنواع الأدوية ومواعيد تناولها

    ينسى الكبار في السن على وجه الخصوص مواعيد تناولهم للأدوية. وتطبيقات الهاتف الذكي تذكّرهم بمواعيد تناول الحبوب العلاجية وبالأنواع التي تناولوها. فبلمسة واحدة من المستخدِم على سطح الهاتف الذكي يتذكّر الهاتف نوع الحبة التي تناولها هذا الشخص، وبذلك يساعد الهاتفُ المريضَ على معرفة مواعيد تناول الدواء.

  • Metabolisches Syndrom

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تنظيم علاج مرض السُّكَّري

    تطبيقات الهاتف الذكي تساعد المصابين بمرض السكري أيضاً فيما يتعلق بتسجيل نسبة السكر في الدم في أوقات مختلفة، وأيضاً التذكير بمواعيد تناول الدواء. وفي هذا التطبيق توجد قائمة بيانات للتواصل مع أطباء الطوارئ والصيادلة.

  • Nepal Ultraschall

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    فحص رخيص بالأمواج فوق الصوتية

    طوّرت شركة Mobisante الأمريكية مِجسّاً بهدف فحص الجسم بالأمواج فوق الصوتية/ السونار. سعر المجس 7500 دولار أمريكي ويتم الاستفادة منه بواسطة تطبيق برمجي على الهاتف الذكي. صحيح أن جودة الصورة التي يقدمها هذا الجهاز ليست أفضل من صور أجهزة الأمواج فوق الصوتية التقليدية، لكن وضوح الصورة معقول بالمقارنة مع الأجهزة التقليدية التي يبلغ سعرها عشرة أضعاف هذا الجهاز.

  • WinSenga

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    سماع دقات قلب الجنين

    لا يوجد في أنغولا ما يكفي من الممرضات لخدمة لنساء الحوامل. فكل 5 آلاف امرأة حامل في هذا البلد لهن ممرضة واحدة فقط. كما أن المسافة من المنزل إلى أقرب مستشفى تكون بعيدة جداً بالنسبة لكثيرات منهن. ولذلك طوّر المبرمجون الأوغنديون تطبيق WinSenga، الذي يعمل مثل سماعة الطبيب. وتستطيع المولِّدة (القابلة القانونية) استخدامه لتسجيل ضربات قلب الجنين.

  • Radiologie

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تعلم الطب على الهاتف الذكي

    تطبيقات الهواتف الذكية حسَّنت التعليم الطبي أيضاً. فأحد التطبيقات مثلاً، واسمه iRadiology ، يشمل قاعدة معلومات عن أكثر من 500 مريض في مجال التشخيص الإشعاعي. ويستفيد طلاب الطب من هذا التطبيق في التدرُّب على تشخيص صور الأشعة التقليدية وأيضاً على تقييم صور جهاز التصوير الطبقي المحوري وصور جهاز الرنين المغناطيسي (المِرنان).

  • Indien Pharma Apotheke Archiv 2012

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    توفير جهد الزيارات المتكررة إلى الصيدليات

    يوجد تطبيق يوفّر جهد الذهاب المتكرر إلى الصيدليات. فعن طريق تطبيق برمجي على الهاتف الذكي بالإمكان المسحُ ضوئياً لخطوط الشفرة الخاصة بعلبة دواء معين موجود في المنزل. ويتم إرسال طلب الشراء فورياً إلى الصيدلية المعنية.

    الكاتب: جميلة غرايسون / علي المخلافي


 

مختارات

تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

يتزايد استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وبرمجياتها في كل أنحاء العالم. وباتت فوائد التطبيقات الصحية تتعدد من تنظيم مواعيد تناول الأدوية وشرائها إلى التدريب الطبي وتشخيص أمراض كالسرطان. (05.05.2014)  

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تعرَّف على ما تفعله التطبيقات ببياناتك الشخصية!  

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