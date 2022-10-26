 تضامنا مع قطر.. ″مجلس التعاون″ يندّد بتصريحات وزيرة ألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.10.2022

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أخبار

تضامنا مع قطر.. "مجلس التعاون" يندّد بتصريحات وزيرة ألمانية

ندّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بتصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر. وكانت الدوحة قد استدعت السفير الألماني وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات الوزيرة.

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف اليوم السبت (29/10/2022) تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية الاتحادية نانسي فيزر في بيان نشره الموقع الالكتروني للمجلس الذي يضم دول الخليج الست ومقره الرياض.

مختارات

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إن بلاده، التي تستضيف كأس العالم 2022، تتعرض لـ"حملة غير مسبوقة". ومع اقتراب موعد صافرة الانطلاق تجد الدوحة نفسها أمام سيل متعاظم من الانتقادات بسبب مواضيع شتّى أولها ملف الحقوق والحريات.

وكانت الحكومة القطرية استدعت الجمعة سفير ألمانيا في الدوحة احتجاجاً على تصريحات "غير مقبولة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري" أدلت بها نانسي فايسر.

واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف تصريحات فيزر في بيان نشره الموقع الالكتروني للمجلس الذي يضم دول الخليج الست ومقره الرياض.

وأكد الحجرف "موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين، بوصفها انتهاكاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية".

وأضاف أنّ "دولة قطر ماضية في تحقيق الإنجازات واستضافة دولة قطر  لبطولة كأس العالم 2022  يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق".

وجاء ردّ الفعل القطري والخليجي بعد قول فيزر في مقابلة تلفزيونية بثّت الخميس إنّ استضافة قطر للمونديال كانت بالنسبة للحكومة الألمانية "صعبة للغاية"، مشدّدة على أنّ "هناك معايير يجب الالتزام بها، ومن الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لمثل هكذا دول".

كما قالت الوزيرة الألمانية في تصريح آخر إنّه "في ما يخصّ الأحداث الرياضية الدولية في المستقبل، يجب أن نتأكّد من ارتباط منح شرف الاستضافة والتنظيم بمعايير حقوق الإنسان".

وهذه أول مرة تستدعي فيها الدوحة سفيراً احتجاجاً على تصريح مسؤول في بلده بشأن استضافتها المونديال.

ومنذ أن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم حقّ استضافة المونديال إلى قطر عام 2010، تتعرّض الدولة العربية الأولى التي تستضيف الحدث الرياضي العالم ، لانتقادات لاذعة على خلفية طريقة تعاملها مع العمّال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء فضلًا عن تكييف الملاعب، الأمر الذي اعتبرته الدوحة  "حملة غير مسبوقة" ضدها. 

وكان المستشار الألماني،  أولاف شولتس، قد زار الخليج وأجرى مباحثات في عدة دول منها قطر  حيث التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك للبحث عن منافذ جديدة للطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. 

ع.ا/ع.ج.م (أ ف ب)

  • Doha Katar | Skyline

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    المركز السياحي

    تعتبر مساحة دولة قطر الخليجية صغيرة للغاية مقارنة مع باقي دول العالم العربي، إذ تبلغ حوالي 11500 كيلومتر مربع. وللمقارنة تعد أيرلندا أكبر بسبع مرات من قطر. تعتبر قطر ملتقى للتقاليد القديمة والعمارة الحديثة. وتظهر التناقضات من فوق ناطحات السحاب في العاصمة الدوحة. وهي المركز المالي والثقافي والسياحي للدولة الخليجية، حيث يعيش 50 في المائة من مجموع السكان.

  • Die Wolkenkratzer von West Bay, Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    العاصمة القطرية

    الدوحة هي مدينة حديثة تتباهى بثروتها. تؤمن احتياطيات النفط والغاز الهائلة للسكان في قطر أعلى دخل للفرد في العالم: 98 ألف يورو - مع 10 في المائة فقط من السكان البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة من السكان المحليين. تضفي ناطحات السحاب في حي ويست باي طعماً للهندسة المعمارية الحديثة التي تنتظر الزوار هنا.

  • Zwei Taubentürme in Lehmbauweise im Katara Cultural Village, Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    الحي الثقافي "كتارا"

    قطر كانت تسمى في الأصل "كتارا"، بسبب موقعها الجغرافي بين الشرق الأوسط وآسيا، إذ تعتبر البلاد نفسها بمثابة بوتقة انصهار ثقافي. هذا ما تقدمه القرية الثقافية "كتارا"، التي افتتحت عام 2010، من خلال متاحفها ومعارضها ومطاعمها – وهي تعد صلة وصل بين الماضي والحاضر - وبين الثقافات.

  • Morgengebet in der Ibn Abd Al Wahab Moschee, Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    أكبر المساجد

    تنتشر المساجد بكثرة في الدولة الخليجية، ومنها مسجد قطر الوطني، مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة. ويعرف بالجامع الكبير في قطر، لأنه أكبر مسجد بها. يستوعب ما يصل إلى 30 ألف زائر. بالنسبة للزوار غير المسلمين، يمكنهم زيارة المساجد خارج أوقات الصلاة، ويفضل أن يكون ذلك ضمن جولة إرشادية.

  • Gondola in der Villaggio Mall, Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    وجهة تسوق استثنائية

    المراكز التجارية في قطر عملاقة، وكل منها هو عالم في حد ذاته. إذ لا تذهب هناك للتسوق فقط، بل تجد حدائق ترفيهية ودور سينما ومطاعم. في أحدهما يمكنك بناء رجل الثلج، وفي الآخر يمكن القيام بجولة بالقارب باستخدام عربة "الجندول". مراكز التسوق في قطر تعد أفضل الأماكن للاسترخاء - حيث تصل درجات الحرارة الخارجية إلى 50 درجة في الصيف.

  • Abendstimmung im Souq Waqif Markt, Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    التنزه في "سوق واقف"

    "سوق واقف" في الدوحة هو سوق تقليدي قديم ويعد من أهم المعالم السياحية في قطر. تم تدمير المبنى الأصلي بسبب حريق في عام 2003 وأعيد ترميمه مؤخراً. غير أن التجار يقدمون الملابس والحرف اليدوية والتوابل وغيرها من السلع في هذا الموقع لأكثر من 100 عام. وهو مكان مثالي لاقتناء الهدايا التذكارية والتنزه في المساء.

  • Nationalmuseum in Form einer Wüstenrose, Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    المتحف الوطني

    تخلد نافورة المتحف الوطني غواصي اللؤلؤ بقنواتها على شكل خيوط من اللؤلؤ. إذ تعد قطر مركز تجارة اللؤلؤ. من ناحية أخرى، فإن المبنى نفسه مستوحى من شكل وردة الصحراء، صممه المهندس المعماري الفرنسي المعروف جان نوفيل. لهذا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التراث الثقافي لدولة قطر، فأنت في المكان الصحيح.

  • Islamwissenschaftliche Fakultät bei Nacht, Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    كلية الدراسات الإسلامية

    زها حديد، السير نورمان فوستر، ريم كولهاس، مهندسون معماريون تزين تصاميمهم غير العادية قطر. ومن المعالم البارزة كلية الدراسات الإسلامية التي صممها المعماريان علي منجيرا وآدا يفارز - كما يضم المبنى مسجداً ومكتبة. تندمج خطوط التصميم مع الأحرف المنحنية للغة العربية لإنشاء عمل فني رائع.

  • Museum für islamische Kunst Doha Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    متحف الفن الإسلامي

    صممه المهندس المعماري الأمريكي من أصل صيني "آي. إم بي". وهو من أهم المتاحف في شبه الجزيرة العربية. يحتفل المبنى البسيط والأنيق بنفس القدر بالحرفية الإسلامية، ويعرض مخطوطات قيمة ويعطي الزائرين فهماً عن الإسلام للحياة في جنوب شرق آسيا والهند والعراق وسوريا، على سبيل المثال.

  • Jeeptour in der Sandwüste, Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    مغامرة في الصحراء

    تحاط الدوحة بالصحراء، ومعظم البلاد مغطاة بالرمال، الكثبان الرملية والصخور، ما يمنحها منظراً طبيعياً مذهلاً بكل المقاييس. هنا لديك فرصة حجز رحلة على ظهر الجمال لاستكشاف الصحراء رفقة المرشد السياحي. هذا النوع من الرحلات يحظى بشعبية كبيرة أيضاً، ويمكن للزائرين اختبار مهاراتهم في القيادة من خلال قيادة سيارات الدفع الرباعي.

  • Die Promenade Corniche, Bucht von Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    كورنيش الدوحة

    الدوحة بها صحراء وساحل طويل وشاطئ عام وهو شاطئ كتارا. الاستحمام مسموح به فقط – وفق قواعد اللباس الإسلامي. كما يمكن للزائرين الاستمتاع بالبحر من خلال القيام برحلة على أحد قوارب "الداو" أو التنزه على طول الكورنيش. إعداد: آنه تيرميشه / إ.م


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