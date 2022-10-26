تضامنا مع قطر.. "مجلس التعاون" يندّد بتصريحات وزيرة ألمانية

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف اليوم السبت (29/10/2022) تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية الاتحادية نانسي فيزر في بيان نشره الموقع الالكتروني للمجلس الذي يضم دول الخليج الست ومقره الرياض.

وكانت الحكومة القطرية استدعت الجمعة سفير ألمانيا في الدوحة احتجاجاً على تصريحات "غير مقبولة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري" أدلت بها نانسي فايسر.

واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف تصريحات فيزر في بيان نشره الموقع الالكتروني للمجلس الذي يضم دول الخليج الست ومقره الرياض.

وأكد الحجرف "موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين، بوصفها انتهاكاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية".

وأضاف أنّ "دولة قطر ماضية في تحقيق الإنجازات واستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق".

وجاء ردّ الفعل القطري والخليجي بعد قول فيزر في مقابلة تلفزيونية بثّت الخميس إنّ استضافة قطر للمونديال كانت بالنسبة للحكومة الألمانية "صعبة للغاية"، مشدّدة على أنّ "هناك معايير يجب الالتزام بها، ومن الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لمثل هكذا دول".

كما قالت الوزيرة الألمانية في تصريح آخر إنّه "في ما يخصّ الأحداث الرياضية الدولية في المستقبل، يجب أن نتأكّد من ارتباط منح شرف الاستضافة والتنظيم بمعايير حقوق الإنسان".

وهذه أول مرة تستدعي فيها الدوحة سفيراً احتجاجاً على تصريح مسؤول في بلده بشأن استضافتها المونديال.

ومنذ أن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم حقّ استضافة المونديال إلى قطر عام 2010، تتعرّض الدولة العربية الأولى التي تستضيف الحدث الرياضي العالم ، لانتقادات لاذعة على خلفية طريقة تعاملها مع العمّال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء فضلًا عن تكييف الملاعب، الأمر الذي اعتبرته الدوحة "حملة غير مسبوقة" ضدها.

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد زار الخليج وأجرى مباحثات في عدة دول منها قطر حيث التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك للبحث عن منافذ جديدة للطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ع.ا/ع.ج.م (أ ف ب)