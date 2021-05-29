تصفيات كأس العرب 2021.. اختبار لجاهزية قطر لكأس العالم

تنطلق السبت (19 حزيران/يونيو 2021) التصفيات التمهيدية لبطولة كأس العرب لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي في الدوحة خلال الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وتقام سبع مباريات من بينها قمة خليجية ومواجهات أفروآسيوية، خلال الفترة ما بين 19 حتى 25 الشهر الجاري على ملعب خليفة الدولي وجاسم بن حمد بنادي السد، لتتأهل سبعة فرق تكمل عقد المنتخبات الستة عشر التي تشارك في النهائيات.

وكانت قرعة كأس العرب قد سحبت في الدوحة أواخر نيسان/أبريل الماضي، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ23 المشاركة إلى فئتين، ضمت الأولى المنتخبات التسعة الأفضل ترتيبًا في التصنيف العالمي للفيفا والتي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، فيما ضمت الثانية 14 منتخبًا ستخوض الدور التمهيدي لتحجز مقاعدها في النهائيات.

ستكون البطولة بمثابة اختبار لدولة قطر قبل عام على استضافة نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث تقام منافساتها على ستة من ملاعب المونديال الثمانية. وستكون فرصة للوقوف على العمليات التشغيلية والمرافق الخاصة بتلك الملاعب التي كان بعضها قد استضاف أحداثا كروية احتضنتها قطر مؤخرا، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء.

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حضور جماهيري محدود

وتشهد المباريات السبعة في التصفيات التمهيدية حضوراً جماهيريا جزئيا بنسبة 30% من سعة الملاعب، تماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة العامة وفق خطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها مؤخرًا على عدة مراحل في قطر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتبدأ منافسات التصفيات بمواجهة تجمع المنتخبين السوداني والليبي السبت من أجل حجز مقعد في المجموعة الرابعة القوية التي تضم مصر والجزائر.

فيما تنتظر ذات المجموعة متأهل آخر من مواجهة منتخب لبنان المنتشي بالتأهل إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال وكأس آسيا 2023 مع منتخب جيبوتي الأربعاء.

ويلتقي المنتخب العماني مع الصومال الأحد، وسط أفضلية للأول الذي ضمن للتو التـأهل للدور الثالث من تصفيات المونديال.

ويتأهل الفائز الى المجموعة الأولى التي تضم المنتخب القطري صاحب الأرض والعراق، إلى جانب متأهل آخر من ملحق خليجي الجمعة المقبل بين الكويت والبحرين الباحثان عن تعويض الإخفاق في تصفيات المونديال.

وسيكون المنتخب الأردني مرشحًا لعبور جنوب السودان الإثنين لضمان مقعد في المجموعة الثالثة التي تضم المغرب والسعودية، إلى جانب الفائز من مواجهة غامضة تجمع فلسطين وجزر القمر الخميس.

هذا ويُكمِل الفائز من مواجهة منتخبي موريتانيا واليمن المقرّرة الثلاثاء عقد منتخبات المجموعة الثانية التي تضم تونس والإمارات وسوريا.

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فقاعة طبية

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة الى الأدوار الإقصائية: ربع النهائي، نصف النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في 18 كانون الأول/ديسمبر بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

وتقام التصفيات ضمن فقاعة طبية وسط إجراءات احترازية مشدّدة، حيث تخضع المنتخبات الى مسحة الكشف عن فيروس كورونا فور الوصول الى الدوحة، قبل أن تسكن مقار الإقامة دون السماح لها بالخروج سوى لخوض التدريبات والمباريات، الى جانب الخضوع لمسحة أخيرة قبل المباراة، فيما تقام المؤتمرات الصحفية بتقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وكانت الفرق قد بدأت بالتوافد إلى الدوحة تباعاً حسب جدول مبارياتها، إذ وصل الخميس طرفا المباراة الأولى (السودان وليبيا) واستهلا التحضيرات على ملاعب التدريب المخصصة للفرق المشاركة في مونديال قطر 2022.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تدابير خاصة بالجماهير التي ستحضر المباريات، حيث لن يسمح بحضور من هم دون سن 12 عاماً، كما يشترط أن يكون المشجع حاصلا على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل 14 يوما من موعد المباراة.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)