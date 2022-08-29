 ″تصعيد شديد الخطورة″.. فهل ينزلق العراق نحو حرب أهلية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.08.2022

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سياسة واقتصاد

"تصعيد شديد الخطورة".. فهل ينزلق العراق نحو حرب أهلية؟

تسارعت الأحداث في العراق عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي واندلاع مواجهات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. هذا التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات، أثار المخاوف من انزلاق العراق نحو حرب أهلية.

مواجهات في بغداد (29/8/2022)

تسارعت الأحداث في العراق عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي واندلاع مواجهات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا

 

عقب  التصعيد والمواجهات الدموية في العاصمة العراقية بغداد اليوم  الاثنين (29 أغسطس/آب 2022) دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومقرها داخل  المنطقة الخضراء ، المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة، وحثت جميع الأطراف على الالتزام "بأقصى درجات ضبط النفس". ووصفت البعثة الوضع بأنه "تصعيد شديد الخطورة"، محذرة من أن "بقاء الدولة نفسها بات على المحك".

من جانبه وصف البيت الأبيض الوضع بأنه "مقلق" ودعا إلى الهدوء والحوار. وصرح جون كيربي مسؤول الإعلام في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الاثنين وقال في مؤتمر صحافي إن "المعلومات اليوم عن أعمال العنف في العراق تثير القلق". وأضاف "انه وقت الحوار وليس تصعيد المواجهة. ندعو جميع الأطراف المعنيين الى التزام الهدوء".

مختارات

وقتل 15 متظاهرا بالرصاص الاثنين في المنطقة الخضراء في بغداد، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر طبية لوكالة فرانس برس، كما وأصيب 350 من المتظاهرين الآخرين بعضهم بالرصاص وآخرون جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وذلك وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي  مقتدى الصدر  اعتزاله نهائيا العمل السياسي، واقتحام أنصاره مقر الحكومة في المنطقة الخضراء واندلاع اشتباكات مع جماعات شيعية منافسة في "الإطار التنسيقي" الذي يعد مواليًا لإيران،  ما حدا بالجيش لفرض حظر التجوال في كل أنحاء البلاد.

وبحلو المساء سقطت سبع قذائف هاون على الاقل في المنطقة الخضراء في بغداد، وفق ما افاد مصدر أمني لفرانس برس. وتعذر على المصدر الذي لم يشأ كشف هويته الإدلاء بحصيلة حتى الآن. كذلك، لم تعرف الجهة التي تقف وراء إطلاق القذائف. وسمع إطلاق نار من اسلحة رشاشة مصدره المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وسفارات.
 

جاء التصعيد في  أعقاب أزمة سياسية بدأت قبل أشهر وأعاقت تشكيل حكومة جديدة . ومنذ قرابة سنة، لم تتمكن الأقطاب السياسية العراقية من الاتفاق على اسم رئيس للدولة ورئيس الوزراء الجديد، ومن ثم، فإن العراق، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، ما زال بدون حكومة جديدة أو رئيس جديد منذ الانتخابات التشريعية.

وللخروج من الأزمة، يتفق مقتدى الصدر والإطار التنسيقي على نقطة واحدة هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة. لكن فيما يصر مقتدى الصدر على حل البرلمان أولاً، فإن خصومه يريدون تشكيل الحكومة في البدء.

هل يتطور الوضع إلى حرب أهلية؟

وأدى قرار الصدر اعتزال العمل السياسي إلى تصعيد التوتر بشدة بين الجماعات الشيعية المدججة بالسلاح. ويخشى عراقيون كثيرون من أن تؤدي تحركات كل معسكر شيعي إلى  اندلاع حرب أهلية جديدة.

كما كشف القيادي في التيار الصدري حسن العذاري أن الصدر أعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح. 

يقول حمزة حداد، الباحث الضيف في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية (ECFR) إن إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي "ليس واضحًا تمامًا". ويضيف في تصريح لوكالة فرانس برس "بناء على مواقفه السابقة، يمكننا أن نتوقع منه التراجع (لكن) وهذا أكثر ما يخيف، قد يدعو هذا للاعتقاد بأنه يعطي أتباعه الضوء الأخضر لفعل ما يشاؤون، بقوله إنه لم يعد مسؤولاً عن أفعالهم".

من جانبه، قال الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف لوكالة فرانس برس، ردا على سؤال عن هدف التيار الصدري، إن "الهدف هو إرغام الزعامات السياسية التي تمسك سلطة البرلمان والحكومة على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة". 

ورأى أبو رغيف أن "العراق ذاهب الى مزيد من الانسداد والاحتقان". مع ذلك، استبعد الخبير وقوع نزاع مسلح، قائلا "لا أعتقد أن الأمور تصل الى  حد الاقتتال وسفك الدماء  " بين الأحزاب الشيعية.

ويوم السبت، أمهل مقتدى الصدر جميع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه "72 ساعة" للتخلي عن المناصب الحكومية التي تشغلها وإفساح المجال للإصلاحات.

حتى الآن، لم يتطور الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى مواجهات مسلحة، لكن الحشد الشعبي الممثل ضمن الإطار التنسيقي أعلن استعداد فصائله "للدفاع عن مؤسسات الدولة".

دعوة "لإطفاء نار الفتنة"

ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي جميع الأطراف في العراق "لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره، وحمايته من الانزلاق إلى تصادم يخسر فيه الجميع.

وقال في بيان صحفي "إن ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس، وتحذر من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • مقتدى الصدر

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    اعتزال السياسة نهائيا!

    مع استمرار التوتر والانسداد السياسي في العراق أعلن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي المثير للجدل، عن اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق كافة المؤسسات. وقال الصدر، في بيان "إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر" مشيرا إلى أن الكل في حل منه.

  • الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    العودة إلى السياسة

    هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الصدر اعتزاله السياسة. إذ أنه توارى عن الأنظار عام 2008 وسافر إلى إيران للتحصيل العلمي والدراسة الحوزية على يد كبار فقهاء الشيعة في حوزة قم العلمية حتى عام 2011. وبعد عودته إلى السياسة والمشاركة في السلطة أعلن اعتزاله للسياسة عام 2014 وأمر بإغلاق كل المكاتب التابعة له وقال "أعلنَ عدم تدخلي بالأمور السياسية كافة".  

  • رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    من هو مقتدى الصدر؟

    ولد مقتدى الصدر في النجف عام 1973، وهو سليل عائلة دينية عريقة. أبوه آية الله العظمى محمد صادق الصدر وهو مرجع شيعي وقد اغتيل عام 1999 في عهد صدام حسين مع اثنين من أبنائه. كما أنه صهر آية الله العظمى محمد باقر الصدر. وتجدر الإشارة إلى أن مقتدى الصدر ليس مرجعا دينيا ولم يصل إلى مرتبة مجتهد، ولا يستطيع إصدار فتاوى دينية.

  • أنصار مقتدى الصدر يرفعون صورته في بغداد

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    أنصار مخلصون وملتزمون!

    يعد أنصار التيار الصدري، من الأكثر إخلاصا والتزاما بتعليماته وأوامره. وهو من أكثر الزعماء العراقيين قدرة على حشد الشارع. وقد تبين ذلك في أكثر من حدث، والاعتصام الحالي منذ عدة أسابيع في المنطقة الخضراء يثبت ذلك.

  • تجمع جماهيري لأنصار الصدر في بغداد

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    ملايين المؤيدين

    يعد مقتدى الصدر من أكثر زعماء الشيعة نفوذا في العراق. إذ له ملايين الأنصار ولاسيما بين الفقراء. وتعد مدينة الصدر في بغداد معقله الرئيسي. ويمتلك تياره شبكة واسعة من المؤسسات الخيرية التي أسسها والده.

  • أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    أكبر كتلة برلمانية

    رغم أن مقتدى الصدر لا يتولى أي منصب حزبي أو رسمي، إلا أن تأثيره ونفوذ السياسي واسع جدا. إذ أن تياره يشارك في الحكومة، وهو كان صاحب أكبر كتلة برلمانية بـ 73 نائبا، قبل تقديم استقالتهم. ولتياره دور كبير في الأزمة السياسية التي يمر بها العراق.

  • الجسلة الاولى للبرلمان العراقي

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    استقالة نواب الكتلة الصدرية

    في تصعيد مع الخصوم السياسيين، استقال نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب "البرلمان" في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما دعاهم زعيمهم مقتدى الصدر إلى تقديم استقالاتهم، في ظل الجمود المستمر بخصوص تشكيل حكومة.

  • أنصار التيار الصدري يحتجون أمام مجلس القصاء الأعلى

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    مطالبة القضاء بحل البرلمان

    في 10 آب/ أغسطس 2022، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية ولا التدخل في أمور السلطتين التنفيذية والتشريعية. إذ ينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

  • إسقاط تمثال صدام حسين في بغداد

    مقتدى الصدر.. زعيم ديني ورقم صعب في المشهد السياسي العراقي

    دور بارز بعد سقوط نظام صدام

    التيار الصدري عبارة عن شبكة واسعة منتشرة في مختلف أنحاء العراق بين الشيعة، مؤلفة من شخصيات سياسية واجتماعية ودينية وعسكرية. ويمتلك منظمات ومؤسسات خيرية واجتماعية وسياسية وإعلامية وعسكرية. ويشارك التيار بفاعلية وقوة في الحياة السياسية ومراكز القرار في العراق منذ سقوط نظام صدام. إعداد: عرف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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