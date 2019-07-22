 تصريحات كوفاتش تحيي صفقة سانيه من جديد | عالم الرياضة | DW | 24.07.2019

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عالم الرياضة

تصريحات كوفاتش تحيي صفقة سانيه من جديد

جذب وشد وتصريحات ونفي تطغى على احتمالية انتقال النجم الألماني الدولي ليروي سانيه من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ، لكن تصريحات جديدة لمدرب البافاري باتت تُبشر بوضع نهاية قريبة لقرار حاسم.

Deutschland FC Schalke 04 - Manchester City | Leroy Sane (picture-alliance/Fotostand/Wundrig)

قال مدرب الفريق البافاري نيكو كوفاتش إن إدارة النادي اتفقت "على خطة واضحة المعالم" من أجل ضم لاعب وسط مانشستر سيتي ليروي سانيه (23 عاماً)، الذي تضعه إدارة بايرن ميونيخ على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم استعداداً للموسم المقبل. ونقلت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية عن المدرب الكرواتي قوله: "نركز بشدة على النجاح في إتمام هذه الصفقة. وسانيه يعرف تماماً ما ينتظره هنا. حين ينتقل لاعب لديه مثل هذه الإمكانيات إلى بايرن، فإنه يدرط طبيعة ما ينتظره".

كوفاتش واعٍ تماماً للمصاعب التي ترافق في العادة صفقة من هذا النوع، لكنه تعهد بأن "المسؤولين في النادي يعملون بجد من أجل إنجاحها".

مختارات

بعد نهاية الموسم الماضي وعد رئيس بايرن ميونيخ أولى هونيس بإبرام صفقات كبيرة تساعد الفريق على التنافس على لقب دوري الأبطال. لكن لحد الآن يبدو أن التعاقدات الجديدة لا تزال دون طموحات جماهير الفريق البافاري. (25.06.2019)

مؤخرا مدد الألماني توني كروس عقده مع ريال مدريد، ويقول إنه يعتبر الليغا الإسبانية الأفضل في العالم من الناحية الكروية. وفي حوار مع موقع ألماني تحدث كروس عن نجوم الكرة الألمانية مستقبلا، ووجه لهم النصيحة. (29.06.2019)

ويطغى على صفقة انتقال سانيه المحتملة إلى بايرن الكثير من الشد والجذب ناهيك عن التكهنات والأنباء المتضاربة في الصحافة الرياضية، بيد أن "شيورت بيلد" تنقل عن كوفاتش أن النادي البافاري وضع موعداً بشأن قرار نهائي حول الفوز بتوقيع اللاعب الألماني. وبحسب الصحيفة الألمانية فإن هناك إشارات إيجابية حول الصفقة المحتملة جاءت من وكيل أعمال سانيه.

ويأتي ذلك بعد ساعات من أنباء عن أن بطل الدوري الإنجليزي لا يبدي أي اهتمام ببيع جناحه ليروي سانيه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس". وأشار التقرير إلى أن مصادر في مانشستر سيتي قالت إنه إلى الآن لا توجد محادثات بين الطرفين "ولم يتم إرسال أي عرض" بشأن المهاجم.

يُذكر أن الدولي الألماني انضم إلى مانشستر سيتي قادماً من شالكه الألماني صيف 2016 مقابل نحو 50 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2021.

ع.غ

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


مختارات

جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

دخل بايرن ميونيخ تاريخ الدوري الألماني كأول فريق ينفق 80 مليون يورو لضم نجم إلى صفوفه. وشهد سوق الانتقالات من وإلى "البوندسليغا" إنفاق مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة. تعرف على أبرزها في ألبوم الصور التالي. (31.03.2019)  

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