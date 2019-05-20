 تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل.. لا دخان بلا نار؟ | سياسة واقتصاد | DW | 10.06.2019

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سياسة واقتصاد

تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل.. لا دخان بلا نار؟

ما مغزى تصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان بشأن ما أسماه "حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية"؟ هل هي جزء من صفقة القرن يتم تسريبه قصدا، أم مجرد محاولة للضغط على الفلسطينيين للعودة للمفاوضات قبل "فوات الأوان"؟

Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem | US-Botschafter für Israel David Friedman (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان

بالنسبة للفلسطينيين تشكل تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان حلقة جديدة من "مسلسل رعب واستفزاز بطله ترامب وإدارته"، خصوصا مستشاره الخاص وصهره جاريد كوشنير. المسلسل "الترامبي"، إن جاز التعبير، بدأ باعتراف واشنطن بالقدس عاصمة "أبدية" لإسرائيل ثم نقل السفارة الأمريكية، على عجل، إلى المدينة المقدسة لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام.

ولمواصلة المسلسل المثير لأعصاب الفلسطينيين وكل المؤيدين لهم، لا بد من ذكر قرار قطع المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين. ولكي نبقى في "السياق الترامبي" في الشرق الأوسط، يكون مفيدا التذكير باعتراف  واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. فهي بذلك نزعت عن نفسها معطف الوسيط، الذي ارتدته لعقود طويلة في الصراع في الشرق الأوسط، لتلعب دور الراعي الأول والأخير والأقوى لدولة إسرائيل، وفق مفهوم "ملكي أكثر من الملك"، حسب منتقدي إدارة ترامب.

أهمية تصريحات فريدمان

وقبل أن نذكر تصريحات فريدمان، لا بد من الإشارة إلى أن السفير الأمريكي هو من المقربين للرئيس ترامب ومن أشد المؤيدين لسياسته ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل وفي العالم عموما. وعليه يمكن تصور أن السفير ربما يكون على علم ببعض الخطوط العريضة أو التفاصيل المثيرة لما تنوي الإدارة الأمريكية تحقيقه عاجلا أم آجلا.

Westjordanland Proteste gegen die Verlegung der US Botschaft nach Jerusalem (Reuters/M. Torokman)

اعمال شغب غداة إعلان ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس

يقول ديفيد فريدمان في تصريحاته المثيرة إن "من حق إسرائيل أن تضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية إليها، لكن ليس كافة الأراضي"، ملقيا اللوم، بالنسبة للجمود الحاصل في عملية السلام مع إسرائيل، على السلطة الفلسطينية. وهي تصريحات يمكن اعتبارها مقتبسة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية الأخيرة، حين ذكر أن حكومته تعتزم ضم الأراضي التي بنيت عليها المستوطنات في الضفة الغربية. وهي الأراضي التي تحتاجها الدولة الفلسطينية المرتقبة، إذا أريد لها أن ترى النور.

رد فعل فلسطيني غاضب

لم ينتظر الفلسطينيون طويلا ليعبروا عن بالغ غضبهم لتلك التصريحات، إذ قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها تدرس تقديم شكوى ضد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لدى المحكمة الجنائية الدولية.

مختارات

الخارجية الفلسطينية أدانت تصريحات فريدمان بشدة معتبرة إياها "امتدادا لسياسة الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية"، حسب تعبيرها. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن الوزارة تدرس ما إذا كان كلام فريدمان "يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية لما يرتكبه من تصريحات وأفعال ومحاولات لفرض رؤيته العنصرية، وهو ما يدلل على خطورته على السلم والأمن في المنطقة"، حسب نص الوكالة.

بيد أن الفلسطينيين اكتشفوا على الفور البعد السياسي لتصريحات السفير الأمريكي، فقد علق حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، عليها قائلا: "تصريحات السفير الأمريكي حول حق إسرائيل في الاحتفاظ بجزء من الضفة تكشف حقيقة صفقة القرن والمشروع التآمري الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتكريس الاحتلال للأبد فوق أرضنا".

من جانبها وصفت الصحافة الفلسطينية تصريحات فريدمان بأنها "تبرع أمريكي للضفة الغربية لإسرائيل"، ما يعني "صفقة القرن بالتقسيط". فيما قالت عنها صحيفة هآرتس الإسرائيلية  "إنه رغم نأي واشنطن بنفسها عن تصريحات سفيرها، إلا أنها (التصريحات) تكشف عن الرياح التي تهب في البيت الأبيض"، فلا دخان بدون نار.

فهل تدخل تصريحات فريدمان في إطار الكشف التدريجي أو الإعلان عن صفقة القرن بالتقسيط؟ كل المؤشرات تشير إلى ذلك، رغم أن المساعي الأمريكية لغلق الملف الفلسطيني، أو بكلام آخر غلق ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لصالح الأخيرة وإلى الأبد، تواجه مشاكل جمة ومعقدة لا يمكن تجاوزها بهذه السهولة وعلى المدى المنظور.

USA Washington Donald Trump und Jared Kushner (picture-alliance/AP Photo/P. Martinez Monisvais)

وجهان لعملة واحدة

فقد عجز جاريد كوشنر، صهر ترامب وهو أيضا كبير مستشاريه، عن إقناع أي فلسطيني بخطته، والتي من المحتمل أن تقدم للفلسطينيين، حال الكشف عنها، مكاسب مالية، بينما تتجاوز القضية الأساسية، ألا وهي إقامة دولة فلسطينية حسب ما يتم تسريبه منها. ومن أبرز مؤشرات فشل كوشنير والسياسة "الترامبية" في الشرق الأوسط، هو ما يتمثل في إخفاق الإدارة الأمريكية في إقناع أي طرف عربي خارج منطقة الخليج بحضور المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في البحرين.

كما لم توجه واشنطن رسميا الدعوة لإسرائيل لحضور المؤتمر بسبب الغياب العربي. كما تعتزم الحكومة الفلسطينية مقاطعة مؤتمر الاستثمار في البحرين أواخر الشهر الجاري لتقديم خطة كوشنر، المكلف من جانب ترامب بحل الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عقود.

من جانبه، تحدث مسؤول فلسطيني عن "تكثيف الاتصالات الفلسطينية الساعية إلى ضمان أوسع مقاطعة دولية للمؤتمر الاقتصادي الأمريكي المقرر في البحرين هذا الشهر". وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاتصالات تتم مع كل الجهات الإقليمية والدولية والدول العربية لضمان عدم مشاركتها في "المؤتمر الأمريكي".

ويبدو أن الفلسطينيين فهموا لعبة الإدارة الأمريكية المتمثلة في فرض ضغط اقتصادي على الضفة الغربية وغزة، لتقوم لاحقا بنفسها بفتح تنفيس مالي وترويج لازدهار اقتصادي مقابل تنازلات سياسية لا يتوقعها حتى الإسرائيليون أنفسهم. وعليه فإن صفقة القرن يبدو أنها ستلد ميتة في يوم ما.

ح.ع.ح/م.س( وكالات)

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة رئيس الوزراء آنذاك، ارييل شارون، للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت اسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثارموجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط مثيرة الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حماس إسماعيل هنية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


مختارات

في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين يخفي تاريخاً طويلاً من النزاعات والحروب بين الجانبين. في ما يلي نظرة عامة بالصور حول أبرز المحطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقدين الماضيين. (27.03.2019)  

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