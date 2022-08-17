تصريحات الرئيس الإيراني حول الهولوكست تثير انتقادات شديدة

أثارت تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأخيرة بشأن المحرقة النازية (الهولوكوست) غضبا في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" بقناة "سي بي إس (CBS)" الأمريكية، سُئل رئيسي عما إذا كان يعتقد أن المحرقة (الهولوكوست) قد حدثت بالفعل. وردّ رئيسي بحسب نص نشره المكتب الرئاسي الإيراني: "انظر... يجب التحقيق في الأحداث التاريخية من قبل الباحثين والمؤرخين. هناك بعض العلامات على حدوث ذلك. إذا كان الأمر كذلك، فعليهم السماح بالتحقيق والبحث".

وأضاف رئيسي: "بغض النظر عما يقوله المؤرخون حول هذه القضية، لا يمكن إنكار التاريخ في هذا الشأن".

وأثارت تصريحاته موجة من الانتقادات في إسرائيل. وقال رئيس الوزراء يائير لابيد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع صور لضحايا الهولوكوست، "بعض العلامات!!".

بدوره قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الذي زار معسكر الإبادة في "أوشفيتز" اليوم الاثنين، وفقا لمصادر في الجيش: "ليس عليك أن تكون مؤرخا أو عالما لفهم أهوال المحرقة. عليك أن تكون إنسانا".

كما انتقدت الولايات المتحدة تصريحات الرئيس الإيراني، حيث قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، في تغريدة له على موقع تويتر "هذا التصريح من الرئيس الإيراني شائن ويجب إدانته عالميا".

ووصفت مفوضة معاداة السامية الأمريكية والباحثة في الهولوكوست ديبورا ليبستادت بيان رئيسي بأنه "شكل من أشكال إنكار الهولوكوست وشكل من أشكال معاداة السامية".

مندوب إسرائيل يطالب بمنعه من الحديث

ومن جانبه، دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إلغاء حق رئيسي في التحدث في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة "حتى لا يتمكن من نشر الكراهية ومعاداة السامية على المسرح العالمي"، بحسب ما نقل موقع "دي تسايت" الألماني.

وغادر رئيسي متوجها إلى نيويورك صباح اليوم الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2022) للمرة الأولى في فترة ولايته لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولإلقاء كلمة بلاده هناك.

ونفى رئيسي وجود أي خطط للاجتماع بالأمريكيين، مؤكدا: "لا توجد خطط للتفاوض أو الاجتماع مع الأمريكيين خلال هذه الرحلة، وليس لدينا أي نية للالتقاء بهم".

ص.ش/أ.ح (د ب أ)