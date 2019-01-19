تصرف صلاح يضعه في سلة واحدة مع رونالدو!

يواصل محمد صلاح، مستواه المتميز مع متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليفربول، إذ يعتلي النجم المصري صدارة هدافي "البريميرليغ" برصيد 16 هدفاً، فضلاً عن دوره البارز في تحقيق "الريدز" للانتصار في عدة مباريات.

وفي مباراة ليفربول الأخيرة، أمام كريستال بالاس في "البريميرليغ" (4-3 )، تمكن صلاح مجدداً من هز الشباك، بيد أن سقوط النجم المصري المتكرر في منطقة الجزاء، من أجل الحصول على ركلات جزاء جر عليه عدة انتقادات.

وفي هذا الشأن، نقل موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن المحلل الرياضي توني كاسكارينو قوله، إن سقوط صلاح المتكرر على المستطيل الأخضر، يُشبه ما يقوم به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يُتهم بادعاء السقوط على الملعب.

وقال توني كاسكارينو (56 عاماً) "لقد تجاوز صلاح الحدود حينما يتعلق الأمر بادعاء السقوط (الغوص)"، وأضاف الدولي الايرلندي السابق: "حصل صلاح هذا الموسم على بعض ركلات الجزاء، التي أثارت الجدل. لكن في مباراة ليفربول الأخيرة أمام كريستال بالاس غاص بشكل سافر في منطقة الجزاء".

وتابع لاعب تشيلسي السابق "ربما يعود ذلك إلى الضغط الذي يشعر به لاعبو ليفربول، من أجل الفوز بالألقاب"، وأردف: "صلاح لن يكون النجم الأول، الذي يرغب في الغش من أجل الحصول على ميزة ما". واختتم نفس المتحدث كلامه قائلاً "رغبة كريستيانو رونالدو في السقوط بسهولة على المستطيل الأخضر ارتفعت (أيضاً) بعدما شهدت مسيرته الكروية تقدماً (ملحوظا)".

يشار إلى أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد ذكرت مؤخراً أن استمرار صلاح في ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء، ربما يُعرضه لخطر الإيقاف ويُهدد بالتالي من طموحات "الريدز" في التتويج بالألقاب نهاية الموسم الحالي.