 تصرف صلاح يضعه في سلة واحدة مع رونالدو! | عالم الرياضة | DW | 22.01.2019

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عالم الرياضة

تصرف صلاح يضعه في سلة واحدة مع رونالدو!

بينما استعاد محمد صلاح توهجه في الآونة الأخيرة، وقاد ليفربول إلى مواصلة تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وجه محلل رياضي انتقادات لاذعة إلى محمد صلاح بسبب تصرفاته داخل منطقة الجزاء وقارنه بكريستيانو رونالدو.

Champions League Liverpool vs AS Rom Salah (Reuters/C. Recine)

صورة من الأرشيف.

يواصل محمد صلاح، مستواه المتميز مع متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليفربول، إذ يعتلي النجم المصري صدارة هدافي "البريميرليغ" برصيد 16 هدفاً، فضلاً عن دوره البارز في تحقيق "الريدز" للانتصار في عدة مباريات.

وفي مباراة ليفربول الأخيرة، أمام كريستال بالاس في "البريميرليغ" (4-3 )، تمكن صلاح مجدداً من هز الشباك، بيد أن سقوط النجم المصري المتكرر في منطقة الجزاء، من أجل الحصول على ركلات جزاء جر عليه عدة انتقادات.

وفي هذا الشأن، نقل موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن المحلل الرياضي توني كاسكارينو قوله، إن سقوط صلاح المتكرر على المستطيل الأخضر، يُشبه ما يقوم به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يُتهم بادعاء السقوط على الملعب.

مختارات

يبدو أن المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي قد دخلت أشواطا حاسمة، فقد دك نجم الريال رونالدو والمصري محمد صلاح والأرجنتيني إيكاردي شباك الفرق المنافسة بأربعة أهداف لكل واحد منهم، في ظل توقعات باستمرار المنافسة حتى آخر رمق. (19.03.2018)

يواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الملاعب الإنجليزية، وقاد فريقه ليفربول إلى فوز صعب بعدما كان الفريق أقرب إلى خسارة مباراته أمام كريستال بالاس. وسجل صلاح هدفين ليدخل نادي "الخمسين" بالدوري الإنجليزي. (19.01.2019)

وقال توني كاسكارينو (56 عاماً) "لقد تجاوز صلاح الحدود حينما يتعلق الأمر بادعاء السقوط (الغوص)"، وأضاف الدولي الايرلندي السابق: "حصل صلاح هذا الموسم على بعض ركلات الجزاء، التي أثارت الجدل. لكن في مباراة ليفربول الأخيرة أمام كريستال بالاس غاص بشكل سافر في منطقة الجزاء".

وتابع لاعب تشيلسي السابق "ربما يعود ذلك إلى الضغط الذي يشعر به لاعبو ليفربول، من أجل الفوز بالألقاب"، وأردف: "صلاح لن يكون النجم الأول، الذي يرغب في الغش من أجل الحصول على ميزة ما". واختتم نفس المتحدث كلامه قائلاً "رغبة كريستيانو رونالدو في السقوط بسهولة على المستطيل الأخضر ارتفعت (أيضاً) بعدما شهدت مسيرته الكروية تقدماً (ملحوظا)".

يشار إلى أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد ذكرت مؤخراً أن استمرار صلاح في ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء، ربما يُعرضه لخطر الإيقاف ويُهدد بالتالي من طموحات "الريدز" في التتويج بالألقاب نهاية الموسم الحالي.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/youm7)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    نجم سطع في القرية!

    في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.

  • Ghana Fußballer Mohamed Salah in Accra (picture alliance / AA)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    لم يكمل تعليمه

    لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".

  • Logo - Nady El Mokawloon Elarab Elriadi (Wikipedia/El Mokawloon SC)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    البداية من مصر

    محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.

  • Mohamed Salah (picture-alliance/dpa)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صفقة العمر

    في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/AF_Aladeem)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    "أبو مكة"

    تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.

  • Italien Fußballspieler Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/M. Degl' Innocenti)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الإنضمام إلى روما

    انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.

  • Großbritannien London - PFA Fussball Award an Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/PA Wire/B. Coombs)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    جوائز ونجاحات

    استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.

  • UEFA Champions League - Liverpool AS Roma (Reuters/P. Noble)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صلاح المسلم

    لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

  • UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الصديق الحميم وراعي الموهبة

    يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

يناديه المصريون بـ "ابننا" ويفضّل محبوه في العالم بأسره نعته بـ "الفرعون". محمد صلاح، قصة نجاح انبثقت من حي مغمور في مصر وصارت سيرة تتناقلها الألسن عبر العالم. إصراره كشاب لتحقيق حلمه الكروي جعله قدوة لكثيرين. (28.05.2018)  

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