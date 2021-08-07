تصاعد العنف في إقليم تيغراي.. كارثة إثيوبية في الأفق

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الحياة باتت أكثر صعوبة في إقليم تيغراي الإثيوبي في ضوء نقص الإمدادات الطبية وانقطاع الكهرباء بشكل شبه مستمر ونقص حاد في الوقود فضلا عن نقص السيولة النقدية عقب إغلاق البنوك وسط ارتفاع معدلات البطالة جراء إغلاق المصانع أو تعرضها لأعمال السرقة والنهب. وقالت أليونا سينينكو المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة "إن الوضع الإنساني مقلق للغاية ويزداد سوءا".

وزاد الطين بلة هو أن الصراع في تيغراي لم يسفر فقط عن نزوح قرابة مليوني شخص باتوا الآن في أمس الحاجة إلى مساعدات، بل أدى كذلك إلى اعتماد هؤلاء النازحين على مجتمعات تستضيفهم ليست هي الأخرى في أفضل حال بل تعاني من العوز. وقد تأثر قطاع الزراعة الذي يعتمد عليه معظم سكان تيغراي بالعنف الدائر في الإقليم.

وفي ذلك، قالت سينينكو إن "الكثير من المزارعين لم يتمكنوا من زراعة المحاصيل في الوقت المناسب لأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية. كذلك، لم يعد بمقدورهم الحصول على قروض زراعية رغم أنهم في حاجة إلى هذه القروض حتى يتمكنوا من شراء الأسمدة التي تعد ضرورية للزراعة نظرا لصعوبة المناخ في الإقليم".

المشكلة أن السودان بلد فقر، ومع تدفق اللاجئين من إثيوبيا إليه سيزداد الوضع سوءا

عدم سريان وقف إطلاق النار

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أكثر من 400 ألف إثيوبي يواجهون خطر المجاعة. وانتقدت المنظمة الدولية في تقرير نُشر الجمعة الماضية طرفي الصراع في تيغراي لعرقلة تدفق المساعدات إلى سكان الإقليم الذين هم في أمس الحاجة إليها. ووصفت المنظمة الدولية الوضع الحالي في تيغراي بـ "الكارثي".

أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقد سجلت أثناء عملها في الإقليم تدهورا كبيرا في الوضع الغذائي إذ أكدت سينينكو أن "المزارعين يبلغونا بأن يتناولون وجبة غذائية واحدة في اليوم. وقد رأينا بأعيننا تدهور كمية وجودة وجباتهم الغذائية".

وفي أعقاب تعرضه لانتكاسات عسكرية، أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في التاسع والعشرين من يونيو / حزيران وقف إطلاق النار من جانب واحد حتى نهاية موسم الزراعة في سبتمبر / أيلول المقبل. وعلى وقع هذه الهدنة، كان يُفترض أن يحل السلام في الإقليم بعد تسعة أشهر من العنف والاقتتال، إلا أن النقيض وقع، وفقا لما ذكره موريثي موتيغا، مدير مشروع القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية (ICG).

من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب المحطة الأولى: جيبوتي يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.

من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب المهاجرون القصر الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.

من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب عبور المحيط في قوارب متهالكة الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.

من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب انتهاك صارخ للحريات ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.

من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب ابتزاز عائلات المهاجرين يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب تعذيب مروع عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب حالة نادرة من الرأفة فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب في مرمى النيران يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة



وأضاف موتيغا "تعصف بالإقليم الآن أزمة متصاعدة. تقول الحكومة الإثيوبية إنها أمرت بوقف إطلاق النار، لكن في المقابل تقول قيادة تيغراي أن وقف إطلاق النار لم يتسم بالجدية لأن إديس أبابا تفرض حصارا على الإقليم."

اتساع رقعة الصراع

وحذر موتيغا من "خطر امتداد الحرب خارج الإقليم".يشار إلى أن مصطفى محمد عمر- رئيس منطقة الصومال الإقليمية في إثيوبيا- قد ذكر قبل أسبوع أن طريقا حيويا وشريانا تجاريا خاصا بالسكك الحديدية يربط العاصمة غير الساحلية أديس أبابا بميناء جيبوتي البحري تعرض للإغلاق من قبل متظاهرين من المنطقة خرجوا احتجاجا على هجوم ميليشيات من منطقة عفر المجاورة على بلدة تابعة لمنطقة الصومال.

وقالت حكومة منطقة الصومال الإثيوبية إن "ميليشيات منطقة عفر قتلت مئات المدنيين" السبت الماضي في بلدة جيدامايتو التي تقع وسط المناطق الحدودية المتنازع عليها بين إقليمي عفر والصومال.

وبعد يوم فقطـ، دعت منطقة أمهرة "كافة شبابها" إلى حمل السلاح ضد قوات إقليم تيغراي المجاور التي زعمت أنها استولت على بلدة في إقليم الأمهرة لأول مرة منذ بدء الصراع.

وفي الجوار الإثيوبي، انخرطت إريتريا في الصراع الدائر في تيغراي إلى جانب القوات الحكومية ورئيس الوزراء آبي أحمد منذ بداية الصراع. وقد ارتكبت القوات الإريترية فضائع في تيغراي ترقى إلى الإبادة الجماعية، وفقا للعديد من الخبراء.

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مؤشرات على تطهير عرقي

وخلال الأسبوع الماضي، عثرت السلطات المحلية بولاية كسلا السودانية على أكثر من 40 جثة تطفو في نهر يتدفّق على الحدود بين البلدين فيما يبدو أنهم إثيوبيون فروا من الاشتباكات في تيغراي. وقد عثر على بعض الجثث مقيدة الأيدي وتحمل آثار جروح جراء طلقات نارية.

وفي ذلك، قالت أليونا سينينكو - المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "راينا بالتأكيد أن مناطق أخرى بدأت تتأثر بالعنف". وأضافت: "شاهدنا أعدادا متزايدة من الإصابات جراء الحرب والقتال ويعد هذا مصدر قلق بالغ بسبب أن العديد من المستشفيات تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية".

وعلى وقع مؤشرات ارتكاب جرائم ترقى إلى التطهير العرقي وخطر المجاعة والخوف من امتداد العنف إلى الدول المجاورة، تزايدت الدعوات الموجهة إلى المجتمع الدولي للضغط على إثيوبيا من أجل إنهاء الحرب.

من يوقف الحرب؟

ويؤكد مراقبون أن هذه الدعوات تأخرت كثيرا فضلا عن كونها ليست بوتيرة كبيرة. في هذا السياق، يقول موريثي موتيغا- مدير مشروع القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، إنه من الممكن "التعاطف مع الجهات الفاعلة التي حاولت إيجاد مخرج لهذه الحرب، لإنها قضايا راسخة بشكل كبير. هذه حرب ثأرية وأيضا للسيطرة على الأراضي. هذه حرب بقاء وقوة وحول القومية العرقية، لذا من الصعب للغاية إنهاء هذه الحرب بأشكالها المختلفة."

بيد أن موتيغا يرى أن الوقت قد حان لمضاعفة كافة الجهود "ليس فقط من جانب الدول الغربية والأمم المتحدة، وإنما أيضا من جانب دول الجوار الإثيوبي والمنظمات الإقليمية متعددة الأطراف خاصة الاتحاد الإفريقي".

بقاء إثيوبيا على المحك

وعلى وقع هذه الأمور، تزايد قلق الدول المجاورة لإثيوبيا. وفي ذلك، قال موتيغا: "كانت إثيوبيا مصدرا للاستقرار في المنطقة إذ كانت واحدة من أكبر المساهمين في قوات حفظ السلام في العالم وفي الصومال. وكلما طال أمد (العنف في تيغراي)، كلما تزايد (خطر) عدوى (انتشار القتال)، ليس فقط في الصومال وإنما في كينيا وجيوتي. ويراقب السودان أيضا الوضع بقلق بالغ."

ولا يوجد في الأفق حاليا نهاية لهذه الحرب وسط تزايد المخاوف من أنها قد تنذر بنهاية الأمة الإثيوبية. وفي هذا السياق، قال موتيغا "بالنظر إلى ما سيعنيه تفكيك إثيوبيا، فأعتقد أن الجميع يأمل ويرغب في تجنب هذه النتيجة التي تقلق الكثير من الإثيوبيين أيضا. لكن نأمل في أن يكون بالإمكان منع حدوثها".

كريستينا كريبال / م ع