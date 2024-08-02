تشييع جثمان إسماعيل هنية إلى مثواه الأخير في الدوحة

أقيمت الصلاة على جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مسجد كبير في العاصمة القطرية، حيث شارك الآلاف في تشييعه، قبل نقله إلى مثواه الأخير في شمال العاصمة.

احتشد آلاف المعزين، الجمعة (الثاني من آب/أغسطس 2024)، في مسجد كبير في الدوحة والمنطقة المحيطة به، لتوديع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد مقتله في طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما أفاد التلفزيون القطري الرسمي.

وبدأت مراسم صلاة الجنازة التي حضرها مسؤولون قطريون وعرب ظهر اليوم، في مسجد الإمام عبد الوهاب، أكبر مسجد حكومي في قطر.

وقالت حركة "حماس"، إنه سيتم دفن جثمان هنية بعد ذلك في مقبرة بمدينة لوسيل شمال الدوحة.

وأفاد التلفزيون الرسمي القطري، الذي يبث على الهواء مباشرة، بأن السلطات فرضت إجراءات أمنية مشددة لتأمين مراسم تشييع الجثمان.

وكان هنية وبعض أفراد عائلته يعيشون في المنفى في قطر منذ سنوات.

وحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجنازة، إلى جانب عدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف وقادة من حماس وفصائل فلسطينية.

وبعد الصلاة، بحضور الرجل الثاني في الحركة خليل الحيّة، حُمل النعش الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف قبل نقله إلى مقبرة لوسيل ليوارى الثرى في قطر التي كانت مقرّ إقامته مع أعضاء آخرين في المكتب السياسي لحماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وتستضيف قطر المكتب السياسي لحماس منذ العام 2012، بعدما أغلقت الحركة مكتبها في دمشق.

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)