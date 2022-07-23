 تشيلسي يقيل مدربه الألماني توماس توخل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.09.2022

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تشيلسي يقيل مدربه الألماني توماس توخل

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم فسخ تعاقده مع الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق. وذكر تشيلسي في بيان اليوم الأربعاء أن الملاك الجدد للنادي "يعتقدون أنه الوقت المناسب لاتخاذ هذه الخطوة".

أرشيف: المدرب الألماني توماس توخل (ملعب ويمبلي، 14 مايو/ أيار 2022)

أرشيف: المدرب الألماني توماس توخل (ملعب ويمبلي، 14 مايو/ أيار 2022)

أعلن نادي تشلسي الانكليزي بشكل مفاجئ اليوم (الأربعاء السابع من سبتمبر/ أيلول 2022) إقالة مدربه الألماني توماس توخل لسوء النتائج في مطلع الموسم الجديد بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية. وجاء في بيان للنادي اللندني أنه "انفصل عن المدرب توماس توخل" في أعقاب الهزيمة أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1بهدف لصفر أمس الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ووصل توخل الى تشلسيفي كانون الثاني/ يناير 2021 خلفًا لفرانك لامبارد وقاد الفريق بعد أشهر فقط الى لقب دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي في النهائي. ويحتل البلوز المركز السادس في الدوري الممتاز بعد ثلاثة انتصارات، تعادل وخسارتين.

وتابع النادي في البيان "سيحظى توماس عن جدارة بمكانة في تاريخ تشلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا". وتابع "بعد 100 يوم على تولي المجموعة المالكة الجديدة إدارة النادي، ومع استمرارها في العمل الجاد للمضي قدمًا، يعتقد المالكون الجدد أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء هذه الخطوة".

توماس توخل مع مهاجم تشيلسي روميلو لوكاكو (ديسمبر 2011)

توماس توخل مع مهاجم تشيلسي روميلو لوكاكو (ديسمبر 2011)

 وكان توخل (49 عامًا) مرتبطًا بعقد مع النادي حتى 2024 وهو يرحل بعد أن أنفقت الإدارة في الصيف قرابة 300 مليون يورو لضم لاعبين جدد أمثال رحيم ستيرلينغ، الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، الفرنسي ويسلي فوفونا والسنغالي خاليدو كوليبالي. لكن يبدو أن الخسارة في زغرب الثلاثاء كانت قاتلة بالنسبة للمالك الجديد الاميركي تود بويلي.

وعلى تشلسي إيجاد مدرب جديد علمًا أنه يحل على فولهام في الدوري الممتاز السبت قبل أن يستقبل سالزبورغ النمسوي في الجولة الثانية من دوري الابطال الاربعاء المقبل. وجاء في البيان "سيتولى الجهاز الفني في تشلسي مسؤولية الفريق للتدريب والتحضير لمبارياتنا القادمة علمًا أن النادي يتحرك بسرعة لتعيين مدرب جديد".

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / أ.ف.ب)

 

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خلطة توخل التي أطاحت بزيدان والريال خارج دوري الأبطال

تكتيك المدرب الألماني توماس توخل تغلب على طريقة لعب ريال مدريد ومدربه زيدان ونقل فريق تشيلسي لندن إلى إسطنبول في نهائي يواجه فيه مانشستر سيتي. توخل عاد للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي دوري الأبطال.  

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