 تشيلسي يفتح خزائنه لضم نجم ريال مدريد | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 24.12.2019

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رياضة

تشيلسي يفتح خزائنه لضم نجم ريال مدريد

يرى تقرير صحفي أن تشيلسي بدأ التحرك رسمياً من أجل ضم نجم يحمل قميص ريال مدريد منذ سنوات. الفريق اللندني يأمل في إقناع "الميرنغي" بالتخلي عن نجمه، الذي يجلس كثيراً على دكة البدلاء.

إيسكو يعاني من عدم اللعب بانتظام مع ريال مدريد.

تسيل موهبة إيسكو لعاب أكثر من فريق أوروبي عملاق.

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن فريق تشيلسي عرض على ريال مدريد مبلغ 44 مليون جنيه استرليني، من أجل ضم نجم "الميرنغي" إيسكو في فترة الانتقالات الشتوية، حيث يأمل الفريق الإنجليزي في حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

ويعد إيسكو هدفاً لأكثر من فريق إنجليزي على غرار أرسنال ومانشستر سيتي، بيد أن تشيلسي هو الفريق الأكثر رغبة في الاستفادة من خدمات نجم ريال مدريد، إذ وضع "البلوز" مبلغ 44 مليون جنيه استرليني على طاولة ريال مدريد بداية هذا الأسبوع، حسب المصدر نفسه.

مختارات

تجاهل مدرب ريال مدريد لإيسكو وسط تخبط النادي وإصابة العديد من نجومه هذا الموسم دفع أحد أصدقاء النجم الإسباني إلى شن هجوم على المدرب الأرجنتيني واصفاً إياه بـ"قاتل كرة القدم". (15.01.2019)

في الوقت الذي لا يفارق فيه نجم ريال مدريد إيسكو مقاعد البدلاء ويعاني من تراجع واضح في مستواه فوق المستطيل الأخضر، أبدى متوسط ميدان "الميرنغي" توني كروس إعجابه بقدرة مدرب الفريق سانتياغو سولاري على اتخاذ قرارات حاسمة. (14.02.2019)

ويرغب تشيلسي في تعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي بأكثر من صفقة مميزة، فقد وضعت إدارة الفريق مبلغ 150 مليون جنيه استرليني تحت تصرف المدرب الشاب فرانك لامبارد، الذي يأمل في قيادة الفريق اللندني إلى أبعد نقطة ممكنة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويرى المدرب فرانك لامبارد أن ضم إيسكو إلى صفوف الفريق سيعطي إضافة قوية إلى تشكيلة الفريق لاسيما في خط الوسط، إذ يتمتع الدولي الإسباني بقدرة كبيرة على الاحتفاظ بالكرة واختراق أقوى دفاعات الخصوم، وذلك بالاعتماد على تمريراته الدقيقة للغاية ومراوغاته المميزة.

وأفادت "ذا صن" أن إيسكو يفتقر إلى اللعب بانتظام في تشكيلة مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، إذ خاض الموهوب الإسباني 13 مباراة فقط في الدوري الإسباني، وجلس في أكثر من مرة على مقاعد البدلاء.

وذكرت الصحيفة أن اعتماد زين الدين زيدان على إيسكو في مباريات "الأبيض الملكي" الأخيرة قد يشكل ضربة قوية لآمال تشيلسي في الحصول على خدمات إيسكو، الذي يتمتع بموهبة كبيرة فوق المستطيل الأخضر.

الجدير ذكره أن إيسكو (27 عاماً)، انتقل إلى ريال مدريد سنة 2013 قادماً من فريق ملقا. وفاز الدولي الإسباني مع ريال مدريد بأكثر من لقب محلي وقاري. ويرتبط إيسكو بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022.

ر م / ع .أ .ج

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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