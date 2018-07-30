تشيلسي يصدم ريال مدريد في ميركاتو!

ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن تشيلسي رفض بيع حارس الفريق تيبو كورتوا إلى فريق ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن فشل "البلوز" في العثور على خليفة لكورتوا دفعهم إلى التمسك بالحارس البلجيكي.

ونقل الموقع البريطاني، عن مصادر من داخل النادي اللندني قولها، إن "النادي لن يبيع كورتوا"، وأضاف أنه لا يمكن قبول عرض النادي الملكي بشأن التعاقد مع الحارس البلجيكي، إذ يصعب على "البلوز" في هذه المرحلة إيجاد حارس بقيمة كورتوا.

وأوضح موقع "ديلي ستار"، أن تشيلسي حاول التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون، بيد أن فريق ليفربول استطاع حسم الصفقة قبل أيام قليلة، وأضاف أن النادي اللندني استفسر كذلك عن إمكانية ضم حارس أتلتيكو مدريد أوبلاك، وحارس مرمى باريس سان جيرمان كيفن تراب.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 35 مليون جينه استرليني، من أجل الظفر بخدمات تيبو كورتوا، الذي تألق بشكل لافت للغاية مع المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا 2018.

من جانبه، يُريد الحارس البلجيكي العودة مُجددا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، إذ عبر عن رغبته في ذلك أكثر من مرة، لاسيما وأنه قدم مستويات كبيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم برفقة أتلتيكو مدريد.

الجدير ذكره، أن تيبو كورتوا سينتهي عقده مع تشيلسي في الموسم المقبل، إذ بإمكان الحارس البلجيكي التوقيع مع أي فريق في الميركاتو الشتوي المقبل، حسب ما أشارت إليه صحيفة "ذا صن" البريطانية.