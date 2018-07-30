 تشيلسي يصدم ريال مدريد في ميركاتو! | عالم الرياضة | DW | 03.08.2018

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عالم الرياضة

تشيلسي يصدم ريال مدريد في ميركاتو!

أوضحت تقارير صحيفة أن فريق تشيلسي أوصد الأبواب في وجه ريال مدريد، الذي يسعى إلى الحصول على خدمات الحارس البلجيكي المتألق تيبو كورتوا في فترة الانتقالات الصيفية. فما الذي دفع "البلوز" إلى اتخاذ هذا القرار؟

FIFA WM 2018 Belgien gegen England (imago/Sportimage/D. Klein)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن تشيلسي رفض بيع حارس الفريق تيبو كورتوا إلى فريق ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن فشل "البلوز" في العثور على خليفة لكورتوا دفعهم إلى التمسك بالحارس البلجيكي.

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ونقل الموقع البريطاني، عن مصادر من داخل النادي اللندني قولها، إن "النادي لن يبيع كورتوا"، وأضاف أنه لا يمكن قبول عرض النادي الملكي بشأن التعاقد مع الحارس البلجيكي، إذ يصعب على "البلوز" في هذه المرحلة إيجاد حارس بقيمة كورتوا.

وأوضح موقع "ديلي ستار"، أن تشيلسي حاول التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون، بيد أن فريق ليفربول استطاع حسم الصفقة قبل أيام قليلة، وأضاف أن النادي اللندني استفسر كذلك عن إمكانية ضم حارس أتلتيكو مدريد أوبلاك، وحارس مرمى باريس سان جيرمان كيفن تراب.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 35 مليون جينه استرليني، من أجل الظفر بخدمات تيبو كورتوا، الذي تألق بشكل لافت للغاية مع المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا 2018.

من جانبه، يُريد الحارس البلجيكي العودة مُجددا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، إذ عبر عن رغبته في ذلك أكثر من مرة، لاسيما وأنه قدم مستويات كبيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم برفقة أتلتيكو مدريد.

الجدير ذكره، أن تيبو كورتوا سينتهي عقده مع تشيلسي في الموسم المقبل، إذ بإمكان الحارس البلجيكي التوقيع مع أي فريق في الميركاتو الشتوي المقبل، حسب ما أشارت إليه صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

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  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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