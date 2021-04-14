تشيلسي يتعادل مع الريال في مدريد ويقترب من نهائي دوري الأبطال

قدم تشيلسي عرضا قويا على مدار الشوطين على استاد "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، وأهدر الفريق فرصة التقدم بأكثر من هدف في الشوط الأول ليكتفي بالتعادل مع الريال.

ويحتاج تشيلسي إلى التعادل السلبي فقط في مباراة الإياب على ملعبه الأسبوع المقبل أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل إلى النهائي، فيما يحتاج الريال للفوز بأي نتيجة على تشيلسي في عقر داره إيابا أو التعادل بنتيجة أكبر من 1 / 1 ليتأهل إلى النهائي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 ، حيث بادر تشيلسي بهز الشباك عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 14 ، ورد الريال بهدف التعادل عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 29 .

وكتب بوليسيتش بهذا الهدف اسمه في تاريخ البطولة حيث أصبح أول لاعب أمريكي يحرز هدفا في المربع الذهبي لدوري الأبطال على مدار تاريخ البطولة حتى الآن.

وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي الذي يصب في مصلحة تشيلسي، لكن لا يزال الريال يملك حظوظا بدوره.

ولم يعرف تشيلسي طعم الخسارة أمام الريال في المباريات الثلاث السابقة التي جمعت بينهما بالبطولات الأوروبية ، وكان آخرها في كأس السوبرالأوروبي عام 1998 ، كما حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم أمام الريال بالبطولات الأوروبية من خلال التعادل اليوم.

ويتطلع توخيل لبلوغ النهائي الأوروبي للموسم الثاني على التوالي بعدما حقق هذا الإنجاز في الموسم الماضي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحافظ توخيل على سجله خاليا من الهزائم في مواجهة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال حيث كانت مباراة اليوم هي الخامسة بين المدربين ، وشهدت المباراة التعادل الرابع بينهما مقابل هزيمة واحدة لزيدان.

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