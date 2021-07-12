 تشنج الحبال الصوتية .. ما هي أعراضه وهل هو خطير؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 17.01.2022

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علوم وتكنولوجيا

تشنج الحبال الصوتية .. ما هي أعراضه وهل هو خطير؟

يعاني بعض الناس من مشاكل في التنفس وضيقه، ويخمن الكثير منهم أن سبب ذلك يعود لمشاكل في الرئة أو نزلات البرد أو بسبب الإرهاق والتعب أو الربو. لكنه قد يكون أيضاً نتيجة تشنج الحبال الصوتية. فما هو هذا المرض وكيف يمكن علاجه؟

أوتار صوتية

الحبال الصوتية قد تنغلق لدى المريض بين لحظة وأخرى، ما يؤدي إلى الشعور بالاختناق

تشنج الحبال الصوتية هو تشنج في العضلات المسؤولة عن إغلاق وفتح الحبال الصوتية، وقد يكون من أعراضه الرئيسية ضيق التنفس، وذلك لانغلاق مجرى الهواء والتنفس. وقد يرافق هذا المرض أعراض مثل السعال أو الحرقة والغثيان.

كانت كارين يوست تعاني من ضيق في التنفس والاختناق، ما سبب لها شعوراً بالخوف. وبعد مراجعتها لطبيب مختص اكتشفت أنها تعاني من خلل في الحبال الصوتية. ويقول الطبيب كين، الذي عاين كارين، لـDW: "في حالة وجود خلل ف

مختارات

يعاني كثيرون في أنحاء العالم من حساسية قد تصيبهم في أوقات مختلفة من السنة وغالباً في الربيع والصيف. وتكون أعراض الحساسية مزعجة جداً وقد تصل إلى مرحلة خطرة إذا لم تعالج. إليك بعض الأطعمة الطبيعية لعلاج أعراض هذه الحساسية:

لماذا يلهث بعض الناس بعد أمتار قليلة من الجري؟ الجواب: لديهم مشاكل في الرئة. فالرئة القوية شرط أساسي لتنفس فعال وهادئ. هنا نقدم لكم بعض النصائح العملية لتدريب الرئتين وتحسين عملهما.

ي الحبال الصوتية، لا يمكننا الحديث عن بحة أو مشكلة في النطق، بل إن هذه الحالة تتسبب بضيق النفس الذي يحدث فجأة لأن الحبال الصوتية تنغلق بين لحظة وأخرى، ما يؤدي إلى شعور المريض بالاختناق".

لكن تشخيص المرض ليس بهذه السهولة، خاصة مع تشابه أعراض المرض مع أعراض أمراض أخرى مثل الربو. ويحتاج المريض إلى مراجعة طبيب مختص من أجل إجراء التشخيص الصحيح.

كما أن هنالك حالات أخرى تسبب أيضاً خللاً الحبال الصوتية، إذ ذكرت ماريانه كرومر والتي تعاني أيضا من هذه الاعراض  لـDW أن معاناتها كانت تبدأ عندما تخلد للنوم، فتقول: "ارتفع عندي الشعور بالاختناق إلى عشر مرات في الليلة .. وهي لحظات أصحو فيها من النوم العميق بعد شعور كبير بالخوف من انقطاع النفس".

ويشير الطبيب الألماني كين إلى أن مرض السيدة كرومر كان بسبب زيادة في الحمض المعوي الذي طال الحبال الصوتية، وكانت رئتاها تواجه صعود هذا الحمض من خلال غلق الحبال الصوتية. ونجح الطبيب في علاج معاناة كرومر بعد أن أمرها بالتوقف عن تناول الأدوية المسببة للحمض المعوي، مثل الكورتيزون.

أما خلل الحبال الصوتية، فلا يوجد له حل دوائي. ويمكن علاج المرض عبر التحكم بعميلة التنفس، التي تتم عبر التحكم بالشفاه أثناء الشهيق والزفير إلى جانب تمارين لزيادة الليونة في الرقبة، ما يساهم في إيقاف المرض.

ز.أ.ب/ ع.أ.ج

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