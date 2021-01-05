 تشمل وسائل النقل.. ميركل تدرس فرض قيود أشد لاحتواء كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

تشمل وسائل النقل.. ميركل تدرس فرض قيود أشد لاحتواء كورونا

مع تصاعد المخاوف من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وخاصة النسخة المتحورة شديدة العدوى، تدرس المستشارة أنغيلا ميركل فرض قيود أشد تشمل المراقبة على الحدود وفرض العمل من المنزل وصولا ربما إلى وقف وسائل النقل العام.

المستشارة ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة ولاية بافاريا وعمدة برلين، أرشيف

ميركل قلقة بشأن الوضع الحالي وتفكر بفرض قيود اشد قد تشمل وقف النقل العام في البلاد.

ذكرت مصادر إعلامية أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تدرس فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المتفاقم في البلاد، وبناء على ذلك طلبت تبكير موعد اجتماعها مع رؤساء حكومات الولايات الالمانية، وفق ما أفاد مصدر قريب من حزبها وكالة فرانس برس اليوم الخميس (14 يناير/كانون الثاني 2021).

مختارات

أنهت الشرطة تجمعاً في بلدة هاملن الألمانية بعد تلقي شكوى من الجيران بشأن إقامة حفلة عيد ميلاد طفل في شقة سكنية على الرغم من الإجراءات المشددة والقيود المفروضة في ظل الوباء. فيما اختبأ الضيوف في الخزائن والحمام.

وخلال اجتماع لقيادة حزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديموقراطي (يمين الوسط)، اعتبرت ميركل أنه لا يمكن احتواء فيروس كورونا الا عبر تدابير أكثر تشددا، وفق ما نقل المصدر الذي شارك في الاجتماع، مؤكداً بذلك تقارير صحفية نشرتها صحيفة "بيلد" وكذلك موقع "شبيغل أونلاين".

كما أعربت ميركل عن قلقها بشأن سلالة الفيروس الجديدة التي ظهرت مؤخرًا في بريطانيا وتعتبر أكثر شراسة في نقل عدوى، قائلة إن السكان بحاجة ماسة إلى تقليل اتصالاتهم الاجتماعية.

وكان أداء ألمانيا هو الأفضل بين العديد من جيرانها في الأيام الأولى للوباء، لكنها تضررت بشدة من موجة ثانية في الأشهر الأخيرة، إذ سجلت البلاد أكثر من 1200 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي جديد.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 25000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميًا، وان أسرة بعض المستشفيات قد امتلأت بالكامل.

وكان من المقرر أن تعقد ميركل ورؤساء حكومات ولايات ألمانيا الستة عشر اجتماعهم المقبل في 25 يناير/كانون الثاني لتقييم إجراءات الإغلاق الحالية.

 

وكشف موقع "شبيغل أونلاين" أن من بين الخيارات الأكثر صرامة التي يجري النظر فيها إعادة العمل بتدابير المراقبة على الحدود الألمانية وفرض ارتداء كمامات طبية من نوع FFP2 عالية الجودة في بعض الأماكن. كذلك تعميم ارتداء الكمامة بوجه عام وإتاحة العمل من المنزل لعدد أكبر من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وصولاً ربما إلى إغلاق وسائل النقل العام.

 وتشهد ألمانيا معدلات إصابة متصاعدة بالفيروس، على الرغم من كونها في شكل من أشكال الإغلاق منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إذ تم إغلاق الحانات والصالات الرياضية والمراكز الثقافية والترفيهية في أوائل الشهر، تلتها المتاجر والمدارس غير الأساسية في ديسمبر/كانون الأول 2020.

كما فرضت السلطات حظراً على التجمعات الاجتماعية، وقصرت التواصل بين الأشخاص على أسرتين وحثت الناس على البقاء في المنزل كلما أمكن ذلك.

مشاهدة الفيديو 13:46

كورونا يصيب الاقتصاد الألماني في العمق، فما سبل النجاة؟

بدوره، أيد معهد روبرت كوخ تشديد القيود في البلاد التي سجلت الخميس عددا قياسيا بالوفيات جراء كوفيد-19. وقال رئيس المعهد لوثر فيلر في مؤتمر صحافي "بالنسبة الي، لا تشكل التدابير القائمة راهنا إغلاقا شاملا، لا تزال هناك استثناءات كثيرة".

لكن فيلر لاحظ بارقة أمل بفضل حملة التلقيح التي شملت حتى الآن أكثر من 842 الف شخص يشكلون نحو واحد في المئة من تعداد السكان، وأضاف "بحلول نهاية العام (2021)، سنكون قد سيطرنا على هذا الوباء".

ع.ح./ا.ح. (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 02:05

ألمانيا – انطلاق عملية التطعيم مع بعض الصعوبات

مواضيع ذات صلة

Berlin Kanzlerin Merkel PK zu Corona-Maßnahmen

ألمانيا تستعد لتمديد فترة الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا 05.01.2021

تبحث المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية تمديد فترة الإغلاق لمواجهة الجائحة. وتشير المعطيات إلى وجود اتفاق على التمديد حتى نهاية كانون ثان/يناير بدلا من النهاية المخطط لها حاليا.

Deutschland Corona l PK Gesundheitminister Spahn

كورونا.. وزير الصحة الألماني يستبعد تخفيف الإغلاق 13.01.2021

فتحت تحذيرات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من النسخة المتحورة من فيروس كورونا باب التوقعات بشأن تمديد الحظر في ألمانيا حتى عيد الفصح. وزير الصحة خرج بتصريحات في نفس الاتجاه مستبعداً رفع الحظر بحلول الشهر المقبل.

Deutschland Coronavirus Impfzentrum Nürnberg Spahn Söder

ألمانيا تعلن جاهزيتها لأكبر حملات التلقيح في تاريخها 26.12.2020

وزير الصحة الألماني ينس شبان يعلن في مؤتمر صحفي السبت انتهاء استعدادات بلاده لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن حملة تطعيم ستبدأ رسميا غدا الأحد وتشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  