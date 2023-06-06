 تشديد قواعد اللجوء الأوروبية ـ منظمات حقوقية تحذر من "خرق محرمات" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تشديد قواعد اللجوء الأوروبية ـ منظمات حقوقية تحذر من "خرق محرمات"

وقعت أكثر من 60 منظمة على نداء إلى الحكومة الألمانية، حذرت فيه من "كسر محرمات" بشأن حقوق الإنسان، إذا ما وافقت برلين على مشروع إصلاح اللجوء بالاتحاد الأوروبي. وفي هذه الأثناء قدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل جديدة.

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتفقد سياجًا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تركيا

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتفقد سياجًا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تركيا في نهاية مارس / آذار. الصورة: ديمتيريس باباميتسوس / اليونان

ناشدت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال"، المدافعة عن حقوق الإنسان، الائتلاف الحكومي في ألمانيا لمنع تشديد محتمل لقانون اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقالت نائبة الأمين العام للمنظمة، يوليا دوخرو في برلين: "إذا وافقت الحكومة الاتحادية على التغييرات المقترحة الحالية لنظام اللجوء الأوروبي يوم الخميس، فسيكون ذلك خرقًا لمحرمات تتعلق بحقوق الإنسان". وأضافت أن تنفيذ خطط الاتحاد الأوروبي من شأنه "التشكيك في عالمية حقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون".

مختارات

يشار إلى أن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي سوف يتشاورون الخميس القادم (8 يونيو/ حزيران) في لوكسمبورغ بشأن إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك المثار حوله جدل منذ أعوام. وتحاول دول الاتحاد الأوروبي حاليا الاتفاق بأقصى سرعة على السمات الرئيسية لإصلاح هذا النظام.

ويدور مشروع اصلاح نظام اللجوء الأوروبي في جوهره حول مسألة إذا ما كان يجب إجراء فحوصات أولية لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو حتى في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تصنيف دول أخرى على أنها دول منشأ آمنة، وكذلك التوزيع المحتمل للاجئين في أوروبا.

الحكومة الألمانية تريد استثناءات

وتطالب الحكومة الألمانية بتطبيق استثناءات لذلك بالنسبة للقصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وكذلك للأسر التي لديها اطفال، وذلك وفقا لتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية وكذلك تصريحات وزيرة شؤون الأسرة ليزا باوس لوكالة الأنباء الألمانية.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أيدت إجراء فحص أولي للجوء على الحدود الخارجية مطلع هذا الشهر، فيما دعت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية ليزا باوس إلى استثناء القُصَّر، غير المصحوبين بذويهم، والعائلات التي لديها أبناء دون 18 عاما من إجراء.

واتهمت منظمة العفو الأحزاب الألمانية الثلاثة في ائتلاف "إشارة المرور" بانتهاك شروط اتفاق التحالف الخاص بهم. وانتقدت دوخر الائتلاف قائلة: "يبدو أن الحكومة الاتحادية مستعدة للموافقة على تقويض كامل لقانون اللجوء الأوروبي".

من جانبها ذكرت منظمة "برو أزول"، المدافعة عن حق اللجوء كلاما مماثلا. وقالت الخبيرة القانونية بالمنظمة فيبكه يوديت: "سيظهر هذا الأسبوع ما إذا كانت الحكومة الاتحادية تدير ظهرها لحماية اللاجئين وحقوق الإنسان تحت ضغط اليمين".

"التمسك بأساس حقوق الإنسان"

في نداءهم إلى الحكومة الألمانية، دعت أكثر من 60 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال الحكومة الألمانية إلى التصويت، أثناء المشاورات المزمعة الخميس، "ضد إدخال فحص أولي ملزم لطلبات اللجوء عند الحدود" وكذلك "ضد توسيع مفهوم" البلدان الثالثة الآمنة. وأوضح مارفين ماك نيل من منظمة إنقاذ الطفولة بألمانيا قائلا: "الأمر بيد الاتحاد الأوروبي. إذ يمكنه من خلال سياسة لجوء إنسانية أن يثبت أنه يتمسك بثبات بأساس حقوق الإنسان".

احتجاج ضد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي في أثينا في فبراير/ شباط 2022.

مهاجرون يحملون يافطة عليها "حياة اللاجئين مهمة "، خلال احتجاج ضد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي في أثينا في فبراير/ شباط 2022.

وتتزايد الانتقادات الموجهة لخطط إصلاح اللجوء الأوروبي أيضًا داخل  حزب الخضر، الشريك في الحكم بألمانيا. و بحسب مجلة "دير شبيغل" أرسل حوالي 730 من أعضاء الحزب رسالة إلى كبار مسؤولي الحزب، بينهم وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، اشتكى فيها الأعضاء من مسار "الردع والعزل" ومن الخطط لـ "تقليص هائل للحق في اللجوء".

إيقاف "عمليات المغادرة غير النظامية" من بلدان أفريقية

في غضون ذلك، قدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل للحد من الهجرة غير المرغوب فيها عبر طريق غرب البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. وينصب التركيز على زيادة التعاون مع دول شمال غرب أفريقيا. وتتضمن الخطة بالتحديد تدابير لمنع "المغادرة غير النظامية" من المغرب وموريتانيا والسنغال وغامبيا. ولهذه الغاية، ينبغي أيضًا تحسين التعاون بين وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" وهذه البلدان.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم ترحيل المزيد من المهاجرين إلى دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل. وقالت مفوضة الداخلية الأوروبية إيلفا جوهانسون إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز "التعاون بشأن العودة إلى الوطن وإعادة الإدماج المستدام للعائدين في بلدانهم الأصلية".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب،  ي ب د، ك ن أ)

  • Bulgarien Grenze Grenzsoldaten (Getty Images/AFP/N. Doychinov)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    قوات خاصة على الحدود البلغارية

    تعتزم بلغاريا نشر قوات خاصة على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين، الأمر الذي تسبب في انتقادات لبلغاريا وجهتها مؤسسة برو أزول المعنية بشؤون اللاجئين.

  • Flüchtlinge im Boot (Picture-alliance/dpa/E. Morenatti/AP)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    ليبيا: بوابة المهاجرين

    تعتبر ليبيا بوابة مئات الآلاف من الراغبين في العبور نحو إيطاليا، التي وافقت حكومتها مؤخرا على مهمة بحرية في المياه الليبية لاعتراض الزوارق المهاجرة وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

  • Rettungsaktion von Ärzte ohne Grenzen Mittelmeer (DW/K. Zurutuza)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    معاناة يومية

    تقرير صدر مؤخرا عن منظمة "أوكسفام" ذكر أن غالبية المهاجرات الأفريقيات يتعرضن للاغتصاب والعمل القسري، مشيرا إلى أن المعاناة هي جزء من الحياة اليومية للكثير من المهاجرين.

  • Griechenland Flüchtlingslager auf Samos (DW/F. Pianka)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    اتفاق تركي أوروبي على إعادة اللاجئين

    من بنود اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى. وكثيراً ما هدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الاتفاقية، بعد كل خلاف سياسي مع الاتحاد الأوروبي.

  • Filmstill Die Balkanroute – Auf der Flucht , (ORF)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    طريق البلقان: هل يمكن إغلاقه كليا؟

    أقر ساسة أوروبيون بصعوبة إغلاق طريق البلقان بشكل كلي أمام المهاجرين كما أفادت بيانات إحصائية أن طريق البلقان لايزال الأكثر استخداما من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.

  • محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    الطريق من المغرب إلى إسبانيا

    أغلقت السلطات الإسبانية معبرا حدوديا مع المغرب، بشكل مؤقت وذلك في أعقاب زيادة حالات دخول المهاجرين خلال المعبر. الإغلاق شمل أيضا التجار، وفقا لبيانات إسبانية. وكثيرا ما يستخدم المهاجرون الأفارقة جيبي سبتة ومليلية إلى الشمال من المغرب كنقطة دخول لأوروبا.

  • محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    رقابة حدودية مشددة

    شددت النمسا من نهجها تجاه عبور المهاجرين لحدودها، إذ لم يستبعد مسؤولون إمكانية إغلاق الحدود حال قررت إيطاليا السماح للمهاجرين بالعبور في اتجاه الشمال. الحدود الألمانية النمساوية بدورها شهدت تشديدا في إجراءات المراقبة.


مختارات

سياسة اللجوء الأوروبية..بين النظرية والتطبيق

مع كل كارثة تقع عند أبواب أوروبا تتصاعد الانتقادات لسياسة واللجوء المشتركة للاتحاد الأوروبي وتتهم بالفشل. في هذه الجولة المصورة نتطرق إلى أهم معايير وقواعد سياسة الهجرة الأوروبية، وعلاقتها بالتطبيق العملي.