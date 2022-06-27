تشديد العقوبات على موسكو.. حرب أوكرانيا تطغى على قمة مجموعة السبع

واصل زعماء ألمانيا، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة مشاوراتهم في فندق قصر إلماو البافاري بهدف زيادة الضغط بشكل مشترك على روسيا ودفعها لسحب قواتها من أوكرانيا وتخفيف التأثير السلبي للحرب. واستغل قادة دول مجموعة السبع بالفعل القمة كمنبر للإعلان عن فرض حظر على واردات الذهب الروسية ومبادرة بنية تحتية مشتركة لمواجهة التأثير الصيني في الدول ذات الدخل المتوسط. كما تجري محادثات حول وضع سقف محتمل لأسعار النفط.

من جانبه حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة دول مجموعة السبع الاثنين على "بذل أقصى الجهود" لإنهاء الحرب في بلاده قبل نهاية العام، كما أفادت مصادر داخل قمة المجموعة المقامة في قصر إلماو في ألمانيا.

وأشارت المصادر إلى أن زيلينسكي الذي تحدث عبر الفيديو خلال اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع "كانت لديه رسالة قوية جدا قائلا إنه يتعين علينا بذل قصارى جهدنا لمحاولة إنهاء هذه الحرب قبل نهاية العام". ودعا قادة الدول السبع إلى "تشديد العقوبات" على موسكو.

و قال مسؤول أوروبي إن الرئيس الأوكراني طلب أنظمة دفاع مضادة للطائرات وفرض مزيد من العقوبات على روسيا وتوفير ضمانات أمنية في كلمة وجهها لزعماء قمة مجموعة السبع. وأضاف المسؤول الأوروبي، الذي رفض نشر اسمه، أن زيلينسكي طلب أيضا المساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا ودعم من أجل إعادة الإعمار.





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وشاركت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في مناقشات يوم أمس الأحد. وتتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع لهذا العام، وسيستضيف المستشار الألماني أولاف شولتساليوم (الاثنين 27 يونيو/ حزيران 2022) زعماء ديمقراطيات من خارج مجموعة السبع، الأرجنتين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا لمناقشة أزمة المناخ والصحة العامة وأمن الطاقة.

ومن المقرر أن ينضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المجموعة عبر رابط فيديو لمناقشة أزمة الغذاء التي نتجت عن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي دخلت الآن شهرها الخامس.

وتسبب الصراع في توقف شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية وأصبح الغذاء أكثر كلفة في جميع أنحاء العالم، مع تحذير الخبراء ومجموعات الإغاثة من احتمال حدوث مجاعة في أجزاء من أفريقيا وأماكن أخرى.

وتم فرض منطقة حظر أمني خلال الأسبوع الماضي حول مقر انعقاد القمة والذي شهد أيضا تنظيم ألمانيا آخر قمة لمجموعة السبع تحت رئاستها في عام 2015 لمنع دخول أي شخص لا يحمل تصريحا. ويتواجد حوالي 18 ألف عنصر أمن لحراسة القمة والحفاظ على النظام أثناء المظاهرات العديدة المزمع تنظيمها .

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ماريوبول قبل الحرب وبعدها صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ميناء ماريوبول صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! متنزه داخل المدينة يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! المتنزه الآن أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! مسرح مدينة ماريوبول اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! المسرح بعد قصف المدينة المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! الحرب جعلته أطلالا و"خردة" هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! طرق وشوارع حديثة هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ماريوبول كيف أصبحت الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة) الكاتب: علاء جمعة



واشنطن: مجموعة السبع ستزيد العقوبات على روسيا

قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الاثنين إن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ستلتزم غدا الثلاثاء بمجموعة جديدة من الإجراءات المنسقة التي تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا في حين تضع المجموعة اللمسات الأخيرة على اتفاق لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن زعماء مجموعة السبع سيتعهدون "بالتزام أمني طويل الأمد غير مسبوق لتقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا بقدر ما تتطلب الحاجة" بما في ذلك تقديم الأسلحة الحديثة في الوقت المناسب.

أوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم كشف هويته أن قادة الدول والحكومات المجتمعين في بافاريا "قريبون جدا من قرار يطلبون فيه من وزرائهم وضع آليات عاجلة من أجل وضع سقف لسعر النفط الروسي على المستوى العالمي".

وأوضح خلال لقاء مع صحافيين أن هذه الآلية التي لم تحدد معالمها بعد تمر "عبر الخدمات" المحيطة بتصدير النفط الروسي. وشدد على أن مجموعة السبع ستنسق في ما بينها "لاستخدام الضرائب الجمركية على المنتجات الروسية، بغية مساعدة أوكرانيا".

الإفراج عن صادرات الحبوب

بالنسبة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس مضيف القمة جاءت هذه الضربات للتذكير "بأنه يجب أن نتّحد وأن ندعم أوكرانيا".

وأعلن شولتس أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تسعى من أجل الإفراج عن صادرات الحبوب من أوكرانيا وذلك نظرا لأزمة الجوع التي توشك على الوقوع ولاسيما في شرق افريقيا.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين إن " المفاوضات في هذا الشأن تجري ليلا ونهارا في الوقت الحاضر" مشيرا إلى أن هذه القضية تثير أكبر قدر من القلق لدول المجموعة وأردف أن مجموعة السبع ترغب في المساعدة. وأضاف شولتس أنه يجب استخدام الأموال من أجل تجنب أزمات الجوع. ومن المتوقع أن تقدم دول المجموعة تعهدات مالية محددة في وقت لاحق من اليوم.



في سياق متصل، قال المستشار الألماني إنه سيتخذ قرارا في أقرب وقت بشأن ما إذا كان سيحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني إذا حضرها أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف شولتس، متحدثا للتلفزيون الألماني من قمة مجموعة السبع التي تستضيفها بلاده في جبال الألب البافارية، أنه من المهم عدم "نسف" قمة مجموعة العشرين.

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز/ د.ب.أ / أ.ف.ب)