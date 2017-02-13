 تشجيعاً للسياحة: أوزبكستان تسمح لغير المتزوجين بالإقامة في الفنادق | عالم المنوعات | DW | 08.01.2019

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منوعات

تشجيعاً للسياحة: أوزبكستان تسمح لغير المتزوجين بالإقامة في الفنادق

أصدر رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف مرسوماً يسمح للأشخاص غير المتزوجين بالإقامة في الفنادق. الخطوة تأتي لتضمن للأشخاص غير المتزوجين "الحق في حياة خاصة" وتشجيع توافد السياح على هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

Usbekistan Oper in Taschkent (picture-alliance/maxppp/Wostok Press/J. Wishnetsky)

أوزبكستان، صورة من الأرشيف.

ذكر موقع "timesca" أن رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيايف، أصدر مرسوماً يتيح للشركاء غير المتزوجين الإقامة في الفنادق. وأوضح المرسوم، الذي نشرته مطلع هذا الأسبوع وكالة الأنباء الرسمية "يو زد إيه"، أن هذه الخطوة تضمن للأشخاص غير المتزوجين "الحق في حياة خاصة".

وطالب ميرضيايف في المرسوم مسؤولي الفنادق بتقديم خدماتهم المعتادة للنزلاء، وذلك بغض النظر عن حالاتهم الاجتماعية.

وأشار موقع "kurier" النمساوي إلى أن منع أوزبكستان الشركاء غير المتزوجين من الإقامة في الفنادق كان بهدف منع الدعارة في هذا البلد الآسيوي الذي تسكنه غالبية مسلمة. وأردف الموقع أن الرئيس ميرضيايف يهدف من خلال هذا المرسوم إلى جذب المزيد من السياح وجعلهم يتعرفون بشكل أكبر على أوزبكستان.

مختارات

يحجز كثيرون غرفهم في الفنادق عبر بوابات الحجز الفندقي. وتنصح مجلة ألمانية متخصصة بمقارنة الأسعار في بوابات الحجز الفندقي ومواقع الفنادق مباشرة، لأن هذه الأخيرة تكون أحيانا أرخص. (16.10.2017)

بعد أن أضاع مفتاح غرفته واستعد لتحمل الأضرار الناجمة عن ذلك، فوجئ سائح نمساوي في مقاطعة تيرول بأن فاتورة الضرر الذي ترتب على فقدانه للمفتاح مهولة. فلماذا طُلب منه دفع هذا المبلغ الكبير؟ ولماذا فاجأ ذلك الجميع؟ (03.10.2018)

وفي نفس السياق، أوضحت أوزبكستان، التي كانت جمهورية سوفياتية سابقة، أنها سوف تفتح حدودها خلال الأسابيع المقبلة أمام السائحين القادمين من عدة دول غربية، من بينها ألمانيا وبريطانيا وإيرلندا، وذلك من أجل الإقامة فيها بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوماً.

ويدخل نظام الإعفاء من التأشيرة لمواطني ألمانيا حيز التنفيذ في  منتصف يناير/ كانون الثاني، ولمواطني بريطانيا وإيرلندا و43 دولة أخرى في أول شباط/ فبراير، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية في أوزبكستان.

يشار إلى أن شوكت ميرضيايف يتولى رئاسة أوزبكستان منذ 2016 وانتهج إصلاحات اقتصادية وسياسية، فضلاً عن توسيع علاقات بلاده مع عدة بلدان أخرى على الصعيد الدولي.

ر.م/ ي.أ

  • A hotel shaped like a Trojan horse (Uniqhotels.com)

    المبيت في فندق برافعة قديمة أو منجم فضة تحت الأرض

    على الرغم من أن حصان طروادة يوناني الأصل، إلا أن هذه النسخة الخشبية منه موجودة بالقرب من مدينة لييج، ببلجيكا، حيث يمكن للضيوف المبيت داخل هذا الفندق الاستثنائي على عجلات متحركة.

  • Beds and table inside the Trojan horse hotel (uniqhotels.com)

    المبيت في فندق برافعة قديمة أو منجم فضة تحت الأرض

    داخل حصان طروادة البلجيكي، تبدو الأمور مختلفة بعض الشيء عن الحصان الأسطوري. عوضاً عن وجود الجنود، هناك غرفة لعائلة بأكملها، وهي عبارة عن جزء من أرض الفندق (La Balade des Gnômes). في الفندق 9 غرف أخرى صممت من وحي القصص الخرافية .

  • Sala Silver Mine (Martinus Schwarzkopf)

    المبيت في فندق برافعة قديمة أو منجم فضة تحت الأرض

    في السويد، حُوّل منجم فضة مهجور إلى فندق، حيث يمكن للضيوف المبيت تحت الأرض بعمق 155 متر (أكثر من 500 قدم). يستغرق الوصول إلى الأسفل بالمصعد نحو خمس دقائق.

  • A room inside Sala Silver Mine (gruvtroll.se)

    المبيت في فندق برافعة قديمة أو منجم فضة تحت الأرض

    في فندق منجم الفضة، تبلغ درجة الحرارة تحت الأرض 2 درجة مئوية (35.6 درجة فهرنهايت) على مدار السنة، كما أنها مظلمة للغاية. وعلى الرغم من أن الأجنحة مجهزة بمصابيح وسخانات، إلا أن الإقامة في هذا الفندق ليست لأصحاب القلوب الضعيفة.

  • Boat anchoring at fort (Amanda Retreats)

    المبيت في فندق برافعة قديمة أو منجم فضة تحت الأرض

    أما هذه القلعة البحرية، التي كانت مخزناً اللذخائر والبارود سابقاً، تستقبل في الوقت الحالي السياح الراغبين بخوض تجربة جديدة. تقع قلعة (سبيتبانك) على بعد ميل بحري واحد من البحر قبالة سواحل جنوب إنجلترا. ويرجع تاريخ هذه القلعة لأكثر من 140 عاماً.

  • Inside Spitbank fort (Solentforts)

    المبيت في فندق برافعة قديمة أو منجم فضة تحت الأرض

    اعتاد الجنود التمركز في هذه القلعة أو الحصن لحماية مدخل الميناء إلى بورتسموث. حتى بعد تجديدها في عام 2009، جدران القلعة سميكة ما يجعلها من أكثر الفنادق أماناً في العالم.

  • Dock Inn hotel with shipping containers (Dock Inn)

    المبيت في فندق برافعة قديمة أو منجم فضة تحت الأرض

    هنا فندق بحري آخر( دوك إن) في فارنيمونده على ساحل بحر البلطيق في ألمانيا. يمكث الضيوف في حاويات شحن معدلة تبلغ مساحتها حوالي 12 متراً مربعاً. يقدم الفندق أيضاً أجنحة تتألف من حاويتين ملتصقتين معاً.

  • Inside Dock Inn (Dock Inn)

    المبيت في فندق برافعة قديمة أو منجم فضة تحت الأرض

    يستقطب هذا الفندق بشكل خاص المسافرين الشباب. إذ يكلف المبيت لليلة واحدة فقط في غرفة متعددة الأسّرة 19 يورو فقط حوالي (22 دولاراً).

  • Crane Hotel Amsterdam (Crane Hotel Faralda Amsterdam)

    المبيت في فندق برافعة قديمة أو منجم فضة تحت الأرض

    إذا كنت تخشى المرتفعات، فإن هذا الفندق في أمستردام، بهولندا لا يناسبك. تقع الأجنحة الثلاث في فندق ( The Crane Hotel Faralda) على ارتفاع 50 متراً في رافعة ميناء سابقة.

  • Crane Hotel Amsterdam (Crane Hotel Faralda Amsterdam)

    المبيت في فندق برافعة قديمة أو منجم فضة تحت الأرض

    داخل الرافعة، ينام ضيوف الفندق، حيث كان يعمل مشغل الرافعة سابقاً. ستحظى بمغامرة فريدة من نوعها في الأحوال الجوية السيئة تحديداً. إذ تتسلل الرياح ما يؤدي إلى أرجحة الرافعة التي قد تهدئك لتنام. أنتيه بندر / ريم ضوا.


مختارات

المبيت في فندق برافعة قديمة أو منجم فضة تحت الأرض

من يحجز غرفة في فندق يراعي غالباً شروط الراحة ورخص الثمن أو إمكانية الوصول إلى الفندق بطريقة سهلة. بيد أن هناك فنادق غريبة الطراز وتقع في أماكن لا تخطر على البال، وتستحق تجربة المبيت فيها لليلة واحدة. (06.03.2018)  

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