تشافي يرحب بالعودة المحتملة لميسي إلى برشلونة

قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس(23 فيبراير شباط 2023)، في الدوري الأوروبي "الأجواء مهيئة دائما لأفضل لاعب في العالم وفي التاريخ، هذا بيته والأبواب تبقى دائما مفتوحة له"، متحدثا عن احتمال عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى القلعة الكتالونية.

وتأتي تصريحات تشافي قبل مواجهة برشلونة أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي. وينتهي عقد ميسي مع بنهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات بشأن وجود اهتمام باللاعب من جانب إنتر ميامي الأمريكي والهلال

السعودي، بعد فترة وجيزة من انضمام قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي، وربما عودة محتملة إلى برشلونة، الذي خاض كل مسيرته الإحترافية بين صفوفه، حتى عام .2021

وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا هذا الأسبوع أن والد ميسي ووكيل أعماله خورخي ميسي، اجتمع مؤخرا بخوان لابورتا رئيس برشلونة، لمناقشة المستقبل المحتمل لنجله في النادي الكاتالوني.

وأكد تشافي أنه على تواصل دائم مع ميسي وأن "جزء كبير من هذا الأمر في يده (ميسي) بشأن تطلعاته للمستقبل".

وعلى مدار سنوات طويلة شكل ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز واندريس اينيستا ثلاثي ساحر في نادي برشلونة خصوصا في ظل إدارة المدرب بيب غوارديولا.

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