 تشافي مدرباً لبرشلونة.. خمسة أمور يجب عليه مواجهتها | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.11.2021

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رياضة

تشافي مدرباً لبرشلونة.. خمسة أمور يجب عليه مواجهتها

بعدما حُسم انتقال تشافي هرنانديس إلى نادي برشلونة مدرباً، هناك خمسة أمور عليه مواجهتها من أجل تصحيح أوضاع النادي المتعثر كروياً بعد رحيل ميسي، ومالياً بسبب أزمة ديونه الخانقة.

يعود تشافي هيرنانديس إلى ناديه، ولكن هذه المرة مدرباً

يعود تشافي هيرنانديس إلى ناديه، ولكن هذه المرة مدرباً

بعدما حقق حلمه بالعودة الى عشقه برشلونة كمدرب بعد تألقه في صفوفه كلاعب، سيكون على تشافي هرنانديس معالجة خمسة أمور في النادي الكاتالوني من أجل إعادته إلى الطريق الصحيح.

مختارات

بعد الخسارة أمام رايو فاليكانو الصاعد حديثاً، أقال برشلونة المدرب رونالد كومان مقابل تعويض بالملايين وعيّن لاعبا سابقا مدربا مؤقتا.

واصل بايرن ميونخ انطلاقته المميزة، عقب فوزه الثمين والمستحق برباعية على مضيفه بنفيكا البرتغالي، فيما حقق برشلونة فوزا عسيرا على ضيفه دينامو كييف الأوكراني وحافظ على أماله في التأهل عن المجموعة الخامسة.

وحسم برشلونة فجر السبت (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) التعاقد مع لاعبه السابق للإشراف عليه لما تبقى من الموسم الحالي والموسمين القادمين، خلفاً للهولندي المقال رونالد كومان، وذلك بعدما سبقه إلى ذلك السد القطري الجمعة، بالإعلان عن توصله لاتفاق يقضي برحيل مدربه الإسباني إلى "كامب نو".

وبحلوله بدلاً عن لاعب سابق أيضاً في صفوف "بلاوغرانا" بشخص كومان، بطل التتويج الأول لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا عام 1992 على حساب سمبدوريا الإيطالي، سيكون تشافي أمام مهمة شاقة من أجل إعادة الفريق إلى المكانة التي كان عليها حين قاده في خط الوسط للفوز بلقب الدوري المحلي ثماني مرات ودوري الأبطال أربع مرات، قبل أن يرحل عنه في 2015 للدفاع عن ألوان السد.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية خانقة بسبب الديون التي يعود جزء منها إلى الراتب الضخم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رحل عنه إلى باريس سان جرمان الفرنسي الصيف المنصرم، لأن الأخير لم يعد قادراً على تحمل عبء راتبه.

ويحتل برشلونة حالياً المركز التاسع في الدوري الإسباني، بعد فوزه باثنتين فقط من مبارياته السبع الأخيرة.

كشف رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة عن تشققات في أداء النادي لطالما غطاها لسنوات (أرشيف)

كشف رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة عن تشققات في أداء النادي لطالما غطاها لسنوات (أرشيف)

أزمة مالية وأخرى كروية

الوضع المالي الصعب الذي يعاني منه برشلونة يعني ببساطة أن ليس باستطاعة النادي تحمل تبعات عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ تبلغ ديون النادي 1.35 مليار يورو، وأي محاولة لإعادة البناء مالياً وعلى أرض الملعب ستعتمد على المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ومن المؤكد أن الوضع قابل للإنقاذ، لأن بإمكان برشلونة تعويض فارق النقاط الست الذي يفصله عن ريال سوسييداد المتصدر، مع مباراة مؤجلة في جعبة الكاتالونيين. لكن لا مجال للتراخي بالنظر إلى عدد الفرق التي تتصارع على الصدارة، بينها ريال مدريد الثاني، الذي يتخلف بفارق نقطة عن المتصدر، وأتلتيكو مدريد حامل اللقب المتخلف بفارق ثلاث نقاط فقط. ولكل من الفريقين أيضاً مباراة مؤجلة.

هذا وأنعش برشلونة حظوظه بالتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بفوزين متتاليين على دينامو كييف الأوكراني، وذلك بعد خسارتين مذلتين بنتيجة واحدة (صفر-3) أمام بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي.

لكن ما زال هناك عمل يتعين القيام به، إذ على برشلونة السفر إلى ميونيخ لمواجهة بايرن في الجولة الأخيرة، بعدما يستضيف بنفيكا في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

من المؤكد أن الحصول على البطاقة الثانية المؤهلة إلى ثمن النهائي عن المجموعة الخامسة (حسم بايرن الأولى بعد فوزه بمبارياته الأربع حتى الآن)، بعد هذه البداية السيئة تحت قيادة كومان، سيمنح المدرب الجديد دفعة مبكرة من المصداقية، بينما سيتجنب النادي خسارة مبلغ 9.6 مليون يورو الذي سيناله في حال بلوغه الدور الإقصائي الأول.

أبرز الانتقادات الموجهة إلى كومان تركزت على أسلوبه في اللعب، حيث افتقرت العديد من العروض إما إلى الإبداع أو الشعور الواضح بالخطة.

انتقادات لأسلوب مدرب برشلونة السابق رونالد كومان (أرشيف)

انتقادات لأسلوب مدرب برشلونة السابق رونالد كومان (أرشيف)

وربما لا يملك برشلونة مواهب مماثلة للتي تمتع بها أيام تشافي، مثل أندريس إنييستا وميسي، لكن لا يزال هناك مجال لتحسين الأداء الحالي. فالجمع بين تقاليد النادي المتمثلة في الاستحواذ على الكرة وأسلوب لعب حديث يعتمد على الضغط المضاد، من شأنه أن يعيد الجماهير بالذاكرة إلى الأيام الجميلة ويعطي للاعبين ثقة بأن الرؤية طويلة الأمد كانت على الأقل في مكانها الصحيح.

ومن أبرز إنجازات كومان أنه روج لمجموعة موهوبة من الشباب، بينما سيكون التحدي الآن أن يستفيد تشافي الى أقصى حد من إمكاناتهم. ويعتبر أنسو فاتي وبيدري من المواهب التي يمكن البناء عليها بالتأكيد للمستقبل، لكن أمثال الأوروغوياني رونالد أراوخو والأمريكي سيرجينيو ديست وغافي ونيكو غونزاليس وأليكس بالدي أظهروا أيضاً الكثير من الموهبة ويحتاجون إلى الرعاية الصحيحة.

وإذا تمكن من استثمار مواهبهم، جنباً إلى جنب مع لاعبين أكثر خبرة مثل جيرار بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، الذين يجب أيضاً إدارة مستقبلهم، يمكن لبرشلونة أن يملك مستقبلاً فريقاً مثيراً جداً.

وبينما تسبب انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان في أغسطس/ آب بفجوة هائلة في برشلونة، حيث كشف غيابه عن الشقوق التي غطاها لفترة طويلة، عانى برشلونة من أجل تسجيل الأهداف هذا الموسم في ظل عدم الثبات في أداء الهولندي ممفيس ديباي ومحدودية المساهمة الهجومية لمواطنه لوك دي يونغ.

وطالب كومان بالاستمرار في عمل توقعات واقعية،لكن تقييمه المتشائم كان يقترب من الانهزامية في بعض الأحيان.

قد لا يتمكن برشلونة من تحمل التوقيع مع نجم مثل الفرنسي كيليان مبابي لملء الفراغ، لكن في الوقت الحالي يبدو أن اللاعبين يحتاجون إلى بعض الثقة لتدبير أمور الفريق بأقل كلفة ممكنة وقيادته إلى تحسين نتائجه ومعها أزمته المالية الخانقة.

ي.أ/ خ.س (أ ف ب)

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


 

مختارات

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

إنه "ابن النادي"، لكن بعد أكثر من 20 عاما من التواجد داخل قلعة "كامب نو" حدث ما كان يبدو مستحيلا: ليونيل ميسي يرحل رسميا عن برشلونة تاركا المجال للتكهنات بشأن سبب الرحيل ووجهته المقبلة.  

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