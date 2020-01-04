تشافي: غوارديولا يتألم من تفوق ليفربول

منذ عودة عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدوران من جديد، والأمور لا تسير بشكل جيد مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، فقد تلقى حامل لقب "البريميرليغ" أكثر من خسارة مفاجئة، فضلاً عن تعرض أكثر من لاعب في "الأزرق السماوي" للإصابة.

وحاليا، يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ يحلق ليفربول وحيداً في الصدارة ويأتي بعده مباشرة فريق ليستر سيتي. ويبدو أن بيب غوارديولا يشعرر بمرارة كبيرة من الوضع الذي يعيشه فريقه هذا الموسم.

ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو"، كشف أسطورة برشلونة تشافي هيرنانديز أن بيب غوارديولا، لن يستسلم بسهولة في صراعه من أجل الفوز بلقب "البريميرليغ"، بيد أنه يدرك في قرارة نفسه أن الأمر صعب للغاية هذا الموسم.

وتابع الدولي الإسباني السابق أن بيب غوارديولا ولد ليفوز "سيؤلمه كثيراً أن مانشستر سيتي يبتعد كثيراً عن ليفربول في الدوري ولن يستسلم"، وأضاف: "لكنه سيكون واقعياً، فالفجوة كبيرة وفي الوقت الحالي لايبدو أن مانشستر سيتي سيفوز بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي".

ويرى تشافي هيرنانديز أن مدرب مانشستر سيتي سيولي الآن أهمية أكبر لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال في هذا الصدد "ستكون هناك مبارتان أمام ريال مدريد، وربما ستكون هناك فرصة لإراحة اللاعبين قبل هذه المباريات".

وواصل تشافي كلامه عن المدرب الإسباني الشهير قائلاً "بيب يريد الفوز بكل لقب ممكن، لكن إن سألته في بداية الموسم عن اللقب الذي يفضل الفوز به، فأنا متأكد من أنه سيقول مسابقة دوري أبطال أوروبا".