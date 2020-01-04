تشافي: غوارديولا يتألم من تفوق ليفربول

منذ عودة عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدوران من جديد، والأمور لا تسير بشكل جيد مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، فقد تلقى حامل لقب "البريميرليغ" أكثر من خسارة مفاجئة، فضلاً عن تعرض أكثر من لاعب في "الأزرق السماوي" للإصابة.
وحاليا، يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ يحلق ليفربول وحيداً في الصدارة ويأتي بعده مباشرة فريق ليستر سيتي. ويبدو أن بيب غوارديولا يشعرر بمرارة كبيرة من الوضع الذي يعيشه فريقه هذا الموسم.
ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو"، كشف أسطورة برشلونة تشافي هيرنانديز أن بيب غوارديولا، لن يستسلم بسهولة في صراعه من أجل الفوز بلقب "البريميرليغ"، بيد أنه يدرك في قرارة نفسه أن الأمر صعب للغاية هذا الموسم.
وتابع الدولي الإسباني السابق أن بيب غوارديولا ولد ليفوز "سيؤلمه كثيراً أن مانشستر سيتي يبتعد كثيراً عن ليفربول في الدوري ولن يستسلم"، وأضاف: "لكنه سيكون واقعياً، فالفجوة كبيرة وفي الوقت الحالي لايبدو أن مانشستر سيتي سيفوز بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي".
ويرى تشافي هيرنانديز أن مدرب مانشستر سيتي سيولي الآن أهمية أكبر لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال في هذا الصدد "ستكون هناك مبارتان أمام ريال مدريد، وربما ستكون هناك فرصة لإراحة اللاعبين قبل هذه المباريات".
وواصل تشافي كلامه عن المدرب الإسباني الشهير قائلاً "بيب يريد الفوز بكل لقب ممكن، لكن إن سألته في بداية الموسم عن اللقب الذي يفضل الفوز به، فأنا متأكد من أنه سيقول مسابقة دوري أبطال أوروبا".
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري