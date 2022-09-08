تشارلز الثالث ـ محطات في حياة ملك بريطانيا الجديد

كان الأمير تشارلز أطول وريث لعرش بريطانيا، حيث أمضى 63 عامًا كأمير لويلز، لكنه الآن أصبح ملكا لبريطانيا وهو في عمر الـ 73 عاما عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية .
وحصل تشارلز على لقب " الملك تشارلز الثالث " بعدما تولى العرش فيما ستُجرى بعناية شديدة مراسم تتويجه ملكا للبلاد.
وفي ذلك، قال روبرت هازل، أستاذ الشؤون الدستورية في جامعة كوليدج لندن، إنه جرى التخطيط لنقل العرش بعناية بما يشمل ترتيبات جنازة الملكة لذا سيكون الانتقال سلسا في البداية.
وفي مقابلة مع DW، أضاف "سيعتمد الكثير بعد ذلك على مدى قبول الشعب لتتويج تشارلز وأيضا تصرفات تشارلز كملك ومدى دعم الحكومة له".
ورغم ذلك، فإن الأمير تشارلز يمتلك متسعا من الوقت قبل أن يدخل تحت دائرة الضوء كملك لبريطانيا.
حياته الاجتماعية وأولوياته
تخرج تشارلز من كلية ترينيتي في كامبريدج عام 1970 قبل أن يبدأ حياته العسكرية بلغت ذروتها في قيادة كاسحة ألغام "إتش. إم. إس. برونينجتون."
وفي صيف عام 1981، تزوج تشارلز الشابة العشرينية ديانا سبنسر التي تنحدر من أسرة نبيلة ذات دماء ملكية فيما أثار الزواج ضجة إعلامية ضخمة.
وكانت الأميرة ديانا أو "أميرة القلوب" كما كانت تُلقب، تحظى بشعبية كبيرة، لكن عصفت بالزواج مشاكل أدت في نهاية المطاف إلى الطلاق عام 1996، لتلقى ديانا حتفها بعد ذلك بعام في حادث سيارة مأساوي في باريس.
حفل زفاف أسطوري للأمير تشارلز والأميرة ديانا، لكن العلاقة انتهت فيما بعد باتهامات بالخيانة (أرشيف)
وترددت الأنباء بأن حديثا دار بين تشارلز وديانا إبان الطلاق، قال فيه تشارلز: "هل تتوقعين جديا أن أكون أول أمير ويلز ليس لديه عيشقة؟" في إشارة إلى محبوبته كاميلا باركر بولز التي تزوجها عام 2005.
وفيما عُرف عن تشارلز مغامراته العاطفية، عُرف عنه أيضا مساهماته الخيرية حيث يدعم العديد من المنظمات الخيرية بالإضافة إلى مؤسسته "برنسس ترست" الخيرية.
من المتوقع أن يُقدم تشارلز على تعزيز تنوع الثقافات والأديان في إنجلترا حيث وعد بتنفيذ مراسم تتويج متعددة الأديان.
ومع ذلك، فإن قضايا حماية البيئة ومكافحة ظاهرة تغير المناخ تمثل أولوية له إذ أطلق عام 2007 مشروعا يحمل اسم "مشروع الأمير للغابات المطيرة" التي تمثل مبادرة عالمية تحظى بدعم رجال أعمال وسياسيين ومشاهير لزيادة الوعي ضد إزالة الغابات الاستوائية والعمل على مكافحة ذلك.
الحياد السياسي
لم يحذو الأمير تشارلز حذو والدته الملكة إليزابيث في البقاء على الحياد عند التطرق إلى القضايا السياسية أو الاجتماعية فيما تعود قصة خروج تشارلز عن الحياد السياسي إلى زمن بعيد.
بيد أن أشهر الوقائع كانت سلسلة من الخطابات حملت اسم "مذكرات العنكبوت الأسود" فيما يعود هذا الأسم إلى الطريقة التي كُتبت بها المذكرات.
ونشرت المذكرات عام 2015 بعد أن نجحت صحيفة الغارديان البريطانية بعد معركة قانونية خاضتها لمدة عشرة أعوام في الحصول على الحق في نشر الخطابات التي كبتها الأمير تشارلز للوزراء في محاولته للتأثير على السياسة.
وكان تشارلز قد كتب الخطابات لسبع وزارات مسئولة عن التجارة والصحة والبيئة والثقافة والإعلام والرياضة وإيرلندا الشمالية للتأثير على قضايا ما بين إنقاذ الأسماك المهددة بالانقراض وطلب معدات عسكرية للقوات البريطانية في العراق وحتى الموافقة على قتل الغرير لمكافحة انتشار مرض السل الحيواني بين الماشية.
لكن بمجرد جلوسه على العرش البريطاني، سيتعين على تشارلز الالتزام بالحياد، وفقا لما أشار إليه روبرت هازل. وأضاف "يجب أن يكون الملك محايدا للغاية في جميع القضايا السياسية كما كانت الملكة. وستتاح للملك الجديد فرصة في لقائه الأسبوعي مع رئيس الوزراء للتعبير عن آرائه وممارسة صلاحياته الثلاث التي ينص عليها الدستور البريطاني وهي حق الاستشارة، والتشجيع، والتحذير". وقال إنه في حالة تجاوزه هذه الحقوق، فقد تقوم الحكومة "بتذكير الملك بصلاحياته الدستورية".
فضائح
لم تكن حياة الأمير تشارلز خالية من الفضائح إذ أنه في عام 2017 وجد نفسه متورطا فيما أطلق عليه تسريبات "باراديس بيبرز" أو "أوراق الجنة" الخاصة بوثائق مالية تظهر استثمار أثرياء العالم لأموالهم في ملاذات ضريبية واستثمارات مشبوهة في الخارج.
ووفقا للتسريبات، فإن الأمر يتعلق بأعمال تشارلز التجارية في جزر برمودا.
ومؤخرا، أثيرت تساؤلات جديدة حيال فضيحة أخرى هزت العائلة الملكية أطلق عليها اسم "الألقاب مقابل المال" في إطار مزاعم حصول شخصيات ثرية أجنبية على ألقاب وأوسمة مقابل التبرع في مؤسسة ولي العهد البريطاني تشارلز فيما ذكرت صحف بريطانيا أن رجل أعمال سعودي قد نال وسام فارس الفخري بسبب تبرعاته.
وقد أدت الفضيحة إلى تقديم ثلاثة موظفين رئيسيين في المؤسسة الخيرية استقالاتهم من بينهم مايكل فوسيت الذي يعد مساعد تشارلز المقرب فيما نفى تشارلز معرفته بهذه الممارسات.
وفي ذلك، يرى مراقبون أنه يتعين على ملك بريطانيا الجديد أن ينأى بنفسه عن هذه الأمور إذا كان يرغب في الحصول على دعم الشعب البريطاني.
روب مودج / م ع
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زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان
زفاف ملكي
شهدت إنجلترا اليوم السبت التاسع عشر من مايو/آيار احتفالاً فريداً من نوعه بزفاف الأميرهاري حفيد الملكة إليزابيث، على الممثلة الأميركية ميغان ماركل، في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور. وقد تابع الملايين حول العالم هذا الحفل الذي عرف الاهتمام بأدق التفاصيل، بما في ذلك باقة الزهور التي حملتها العروس، والتي اختارها العروسان من نفس نوع الزهور الذي كانت تحبه الأميرة ديانا.
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زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان
زوجان سعيدان
ووسط انبهار الملايين حول العالم بقصة الحب الخيالية التي جمعت بين أمير بريطاني وعروس من هوليوود، تابع العالم بفضول كبير مراسم حفل هذا الزفاف، والذي حضره ما يقرب من 600 شخص. ومن بين المشاهير الذين حضروا مراسم الزفاف في الكنيسة النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين، ولاعب كرة القدم السابق الشهير ديفيد بيكام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا والمذيع البريطاني جيمس كوردن.
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زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان
كنيسة سان جورج
أجريت مراسم الزفاف في كنيسة سان جورج، التي تعود للقرن الخامس عشر والواقعة بقلعة وندسور. ووصل الأمير هاري إلى الكنيسة برفقة شقيقه وإشبينه ويليام، تلتهما الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب، ثم الأمير تشارلز وزوجته كاميليا. وفي غياب والد العروس، توماس ماركل، بسبب المرض قام الأمير تشارلز بمصاحبة ماركل خلال سيرها على الممر بكنيسة سان جورج ليوصلها إلى عريسها.
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زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان
قلعة وندسور
وسيكون الأمير هاري وميغان الزوجان رقم 16 من العائلة المالكة ممن يتزوجان في قلعة وندسور. وقد بدأ هذا التقليد في عام 1863 بزفاف أمير ويلز والأميرة ألكسندرا من الدنمارك. كما تزوج الأمير تشارلز وكاميلا باركر باولز في قلعة وندسور أيضاً.
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زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان
انتظار المدعويين
وفي كنيسة سان جورج التي تسع أكثر من 800 شخص، أعلن كبير أساقفة كانتربري زواج هاري و ميغان بعد أن وقفا وجها لوجه من أجل تلقينهما ما يعرف بـ"العهد". ولم تتضمن قائمة الحضور في الكنيسة أي من المسئولين أو الساسة لتجنب أي جدل. وتجمع أمام الكنيسة ما يقرب من 100 ألف شخص في الشوارع الضيقة لمدينة وندسور، التي تقع على بعد 30 كيلومترًا إلى الغرب من لندن؛ لتهنئة العروسين الملكيين.
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زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان
الأمير هاري برفقة شقيقه
ووصل الأمير هاري إلى الكنيسة برفقة شقيقه وإشبينه ويليام، وارتدا كلاهما الزي العسكري التقليدي ملوحين للجماهير التي اصطفت على جانبي الطريق. وقد اختار هاري اطلاق لحيته على عكس التقاليد وقواعد الزي المعروفة في الزفاف الملكي سابقاً.
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زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان
والدة العروس
ووصلت ميغان ماركل إلى الكنيسة مع أمها دوريا راغلاند، 61 عاما، التي قضت ماركل معها ليلة ما قبل الزفاف، في سيارة "رولز رويس فانتوم 4"، صُنعت خصيصًا للملكة في عام 1950. وتعتبر دوريا هي الشخص الوحيد تقريباً من عائلة ميغان الذي حضر الزفاف، والتي بكت بشدة فرحًا بهذه اللحظة السعيدة التي تعيشها ابنتها وأسرتها بالكامل.
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زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان
الأمراء الصغار
اختارت ميغان بدلاً من وصيفات الشرف، عشرة أطفال وفتيات تحملن الزهور لمرافقتها في الممر. ومن بين هؤلاء الأطفال الذين اتبعوا العروس، كان أكبر أبناء الأمير وليام، الأمير جورج والأميرة شارلوت، اللذان شوهدا قبل وصولهما إلى الاحتفال.
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زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان
فستان ميغان
وارتدت ميغان ثوبا أنيقا تميز بالانسيابية والبساطة، كما حمل لمسة عصرية. والفستان من تصميم ايت كيلر من دار أزياء جيفنشي. وارتدت ماركل الثوب بأكمام طويلة وفتحة عنق واسعة، ومعها طرحة طولها خمسة أمتار تمتد خلفها وتاجا مرصعا بالألماس، أعارته لها الملكة إليزابيث.
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زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان
ماركل برفقة الأمير تشارلز
بعد تعرض والد ماركل لأزمة قلبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترحت أن يرافقها الأمير تشارلز إلى زوجها في الكنيسة وبناء على هذا الاقتراح تم ذلك بالفعل وكان الأمير تشارلز هو من سلمها لابنه في الكنيسة. ولم تقم ميغان باختيار وصيفات شرف أو اشبينات من أصدقائها، حيث أكدت إن اختيار أحد أصدقائها العديدين لهذا الدور سيكون صعباً للغاية.
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زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان
تبادل العهود
وكان الزوجان السعيدان يبتسمان عندما التقيا في الكنيسة لتبادل العهود. واتفق كلاهما على الحب والشرف والراحة والبقاء مخلصين لبعضهما البعض. واستمر الاحتفال ما يقرب من ساعة تضمنت تلاوات من الكتاب المقدس وترانيم وأغاني إنجيلية وكذلك النشيد الوطني البريطاني.
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زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان
خاتم البلاتين
خرج الأمير هاري عن التقاليد وارتدى خاتماً من البلاتين في حين ارتدت ميغان خاتماً مصنوعاً من ذهب ويلز كهدية من الملكة. ويمثل ذلك خروجاً عن التقاليد نظراً لأن أفراد العائلة الملكية من الذكور لا يرتدون عادة خاتم زفاف. وحمل الأمير ويليام، شقيق هاري ووصيفه، الخاتمين إلى العروسان في الكنيسة. والخاتمان من صنع شركة "كليف آند كامبني" التي تصنع المجوهرات للبلاط الملكي.
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زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان
قوة الحب
وقد تم تعميد ميغان ماركل في كنيسة إنجلترا قبل الزفاف، وهناك قدم عدد من الكهنة من الكنيسة الأنغليكانية خطباً قصيرة، وعلى رأسهم رئيس الكنيسة الأسقفية مايكل كوري، التي يقع مقرها في شيكاغو. وقال الكاهن للعروسين "هناك قوة في الحب ، لا تقلل من شأنها" نقلاَ عن مارتن لوثر كنغ الابن. س.م