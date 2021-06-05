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تشاد

تشاد من الدول الفقيرة حيث لا يوجد صناعات تذكر. أما الزراعة فلا تكفي لتأمين مستوى حياة جيد. وتشهد البلاد اضطرابات أمنية وخاصة على حدودها مع السودان ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى حيث يتدفق لاجئون من هذه الدول.

تقع جمهورية تشاد في وسط أفريقيا بين ليبيا والنيجر ونيجيريا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان. حصلت البلاد على استقلالها عن فرنسا في عام 1960. ينتمي سكان تشاد إلى حوالي 200 مجموعة عرقية ويزيد عددهم على 13 مليون نسمة. أما عاصمتها فهي مدينة نجامينا بعدد سكان يزيد على 700 ألف نسمة.

Titel: Merkel und Issoufou Beschreibung Angela Merkel mit Nigeris Präsident Mahamadou Issoufou beim Besuch in Niamey. Schlagworte: Niger, Niamey, Merkel, Issoufou Fotografin: Salissou Boukari (DW-Korrespondent) Aufnahmedatum: 02.05..2019

انقلاب مالي.. حيرة السياسة الألمانية في منطقة الساحل! 05.06.2021

الوضع بمنطقة الساحل يزداد سوءا، وتواجد القوات الدولية هناك غير ناجح، كما يقول الخبراء. ومع ذلك، مدد البرلمان الألماني مهام الجيش الألماني في مالي مباشرة قبيل وقوع الانقلاب الجديد. وعلى عكس ماكرون ترفض ميركل سحب الجنود.
ZIGUEY, CHAD - APRIL 19: Chadian Army members are seen during an operation against rebels in Ziguey, Kanem Region, Chad on April 19, 2021. The Chadian army announced late Sunday that it has killed more than 300 rebels in the northern part of the Central African country. The rebels were from The Front for Change and Concord in Chad (FACT), the military said in a press release. Abdoulaye Adoum Mahamat / Anadolu Agency

تحليل: كرة نار بين ليبيا و"مثلث الموت" بتشاد .. من يكتوي بها أولا؟ 27.04.2021

يبدو أن هجوم قوات المتمردين التشاديين التي انطلقت من قاعدة عسكرية في وسط ليبيا، على العاصمة نجامينا أحدث مفاجأة من العيار الثقيل في عواصم أوروبية ومغاربية. فهل تتحول كرة النار من ليبيا إلى تشاد ومن سيكتوي بها أولا؟
epa04295832 A handout photograph made available on 02 July 2014 by the African Union _ United Nations Mission in Darfur (UNAMID) shows UNAMID troops from Tanzania, deployed in Khor Abeche, South Darfur, conducting a routine patrol in Karbab village, where the community reported threats by other tribes, Sudan, 01 July 2014. UNAMID reinforced the number of patrols in villages around Khor Abeche, where on March 22 over 300 heavily armed men set fire to dozens of shelters in a camp for displaced people and stole livestock belonging to the residents. EPA/ALBERT GONZALEZ FARRAN / UNAMID / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

انسحاب القبعات الزرق .. مستقبل دارفور في خطر 16.01.2021

تسحب الأمم المتحدة وحداتها الأولى من منطقة الأزمات السودانية دارفور. خطوة محفوفة بالمخاطر، لأن التطور السلمي للمنطقة غير مضمون، والكثير من الفاعلين لهم مصالح خاصة.
20.01.2019 +++ Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shakes hands with Chad's President Idriss Deby, during their meeting in N'Djamena, Chad January 20, 2019. Kobi Gideon/Government Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

إسرائيل توسع نفوذها في أفريقيا..على حساب الدور المصري؟ 10.09.2020

أثارت زيارة وفد تشادي إلى إسرائيل تساؤلات حول هذه الخطوة، وإن كانت تأتي بتشجيع من اتفاقية التطبيع مع الإمارات. وهل ستؤثر على الدور المصري في القارة السمراء، أم أن تراجعه، هو ما أعطى لإسرائيل فرصة سد الفجوة؟
People hold a banner reading 'No to slavery' during a demonstration against discrimination in Nouakchott on April 29, 2015. Thousands of descendants of Moorish slaves in Mauritania, known as the 'Haratin', protested in Nouakchott on the evening of April 29 against discrimination and to demand justice and equality for the Haratin. Copyright: Getty Images/AFP/Stringer

رغم تجريمها.. العبودية لا تزال حاضرة في منطقة الساحل الإفريقي 05.09.2020

كانت العبودية منتشرة بشكل واسع لعدة قرون في منطقة الساحل قبل أن يتم حظرها على نطاق واسع منذ عام 1981. رغم ذلك لا يزال كثير من الناس في المنطقة يعانون من تداعيات هذه الممارسات بسبب إفلات المخالفين من الملاحقة القضائية.
It is a picture illustration of the 60th anniversary of African countries this year.

فرنسا ومستعمراتها السابقة.. لماذا بقي الاستقلال منقوصا؟ 08.08.2020

قبل ستين سنة نالت 14 دولة إفريقية الاستقلال عن فرنسا. اليوم لا تبدو علاقة باريس بالقارة السمراء في أفضل أحوالها. تطلق اتهامات فحواها استمرار الاستعمار، ولكن بلبوس جديد. جردة حساب للعلاقة بين الطرفين.
Ugandan faithful holding crosses pray during a mass celebrated by Pope John Paul II 06 February 1993 in Gulu during his Pastoral visit to Benin, Uganda and Sudan, from 03 to 10 February. (his 57th International Pastoral visit). (Photo credit should read MICHEL GANGNE/AFP/Getty Images)

التطرف يهدد التعايش بين المسيحيين والمسلمين في منطقة الساحل 02.12.2019

تشتكي الكنيسة الكاثوليكية من تنامي التطرف الإسلامي في إفريقيا جنوبي الصحراء وما يشكله من تهديد للتعايش بين المسيحيين والمسلمين. ودعت إلى ضرورة تقوية ودعم القوى المستعدة للحوار في المنطقة .
ARCHIV - 03.02.2017, Mittelmeer:  Flüchtlinge aus Afrika rufen am 03.02.2017 auf dem Mittelmeer in einem Boot um Hilfe. (zu Österreich und Deutschland wollen Mittelmeer-Route schließen vom 05.07.2018) Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

الدعم الألماني لإفريقيا لوقف الهجرة.. الجدوى والشركاء 10.02.2019

بحوالي ما يقرب من 15 مليون يورو، دعمت الحكومة الألمانية بعض الدول الإفريقية، وذلك بغرض الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا. غير أن منظمات حقوق الإنسان تنتقد نهج ألمانيا في التعاون مع حكومات استبدادية.
ARCHIV - König Mswati III. (M) marschiert mit Häuptlingen während des alljährlichen Schilftanzes vor der königlichen Residenz von Ludzidzini in Lobamba bei Mbabane in Swasiland (Archivfoto vom 31.08.2008). Mit einer rauschenden Feier hat das Königreich Swasiland am Samstag (06.09.2008) den 40. Unabhängigkeitstag von Großbritannien und den 40. Geburtstag von König Mswati III begangen. An der umstrittenen Jubiläumsfeier in dem weitgehend von Südafrika umschlossenen Binnenstaat nahmen mehrere ausländische Staats- und Regierungschefs teil. Foto: Jon Hrusa +++(c) dpa - Report+++

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم! 24.08.2017

إنهم ينحدرون من إفريقيا وآسيا وأوروبا ويحملون ألقابا مثل الأمير والملك أو السلطان أو الرئيس. هم عشرة حكام يتربعون على سدة الحكم لأطول فترة ممكنة في بلدانهم. ويجمع بينهم شيء واحد: التمسك بكل قوة بالسلطة.
31.07.2016+++ A fighter of Libyan forces allied with the U.N.-backed government runs for cover with another fighter while carrying a wounded fighter during a battle with Islamic State fighters in Sirte, Libya, July 31, 2016. REUTERS/Goran Tomasevic TPX IMAGES OF THE DAY +++ (C) Reuters/G. Tomasevic

ليبيا المترنحة ـ فوضى شاملة وسط تجاذبات إقليمية 20.10.2016

شهدت ليبيا قبل خمس سنوات ثورة شعبية ضد نظام العقيد معمر القذافي الذي قتلته الجموع بعد مطاردة استمرت أسابيع. وتخضع ليبيا لأطماع إقليمية تريد حصتها من نفطها ليزدهر فقط تهريب النفط والغاز، وكذلك البشر.
ARCHIV - Ein Flüchtlingslager in der Nähe von Nyala (Süddarfur, Archivfoto vom 20.06.2005). In der westsudanesischen Krisenregion Darfur droht nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) ohne neue Spenden das Ende der Hilfsflüge. Zugleich gehe die Zahl der Hilfstransporte über den Landweg wegen zahlreicher Überfälle von Banditen zurück, warnte das Hilfsprogramm der Vereinten Nationen am Montag (10.03.2008). Die Versorgung von Millionen Menschen in der Krisenregion sei wegen fehlender finanzieller Mittel massiv bedroht. Die humanitären Flüge des WFP müssen zum Monatsende gestoppt werden, falls ihre Finanzierung nicht gesichert werden kann, sagte Oshidari. Foto: Nic Bothma (zu dpa 0425 vom 10.03.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

إقليم دارفور السوداني: حرب منسية وتجاهل دولي 16.03.2013

تستمر الحرب في إقليم دارفور الواقع غرب السودان منذ عشرة أعوام. وأدت هذه الحرب إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص. ويبلغ عدد اللاجئين من الإقليم مليوني شخص. ورغم ذلك، فإن اهتمام الرأي العام الدولي بوضع سكان دارفور قليل جدا.
** FILE ** In this Friday, Sept. 14, 2007 file photo, Sudanese President Omar al-Bashir is seen in Rome, Italy. Prosecutor Luis Moreno-Ocampo asked a three-judge panel at the International Criminal Court to issue an arrest warrant for President Omar al-Bashir on genocide charges Monday July, 14, 2008, accusing him of masterminding attempts to wipe out African tribes in Darfur with a campaign of murder, rape and deportation. (AP Photo/Gregorio Borgia, File)

تشاد تتجاهل مطالب دولية بتوقيف البشير 22.07.2010

أكدت تشاد التي تحتضن اليوم قمة دول الساحل والصحراء أنها لن توقف الرئيس السوداني خلال حضوره القمة. تشاد تجاهلت بذلك مطالب أمريكية ودولية بقيام انجامينا "بواجباتها" باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية.
Symbolbild Iran Saudi Arabien

هل يبصر مشروع رابطة الجوار العربي النور؟ 04.04.2010

أطلق الأمين العام للجامعة العربية نقاشا واسعا حول العلاقات العربية بدول الجوار كتركيا وإيران حين طرح مشروع رابطة الجوار العربي. فما خلفيات المشروع وما هي فرص نجاحه؟ دويتشه فيله استطلعت آراء بعض السياسيين والخبراء.
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في اليوم العالمي للسلام – تقرير لمعهد ألماني يؤكد ارتفاع عدد بؤر التوتر في العالم 21.09.2009

تزامنا مع اليوم العالمي للسلام الموافق 21 سبتمبر/أيلول، أفاد تقرير معهد أبحاث النزاعات الدولية بجامعة هايدلبيرغ الألمانية ارتفاع عدد الأزمات وبؤر التوتر في العالم في العام الماضي والتي شكلت دول إفريقية مسرحاً لأغلبيتها.
Nov 21, 2007 - Tregine, Chad - A young girl in the class during a lesson in the local school in Tregine, east Chad. Sixty per cent of the 200,000 refugees from Darfur now living in the 12 camps in this part of Chad are children. Sudanese rebels are forcing refugees who have sought shelter across the border in Chad to join them and take up arms against the government. Children are among those being compelled. Hundreds of thousands of people have been killed and millions driven from their homes in four years of violence in the Darfur region since ethnic African rebels took up arms against militia supported by the Arab-dominated central government. The conflict in Darfur since 2003 has spilled refugees and violence over the border into eastern Chad, where aid workers are struggling with widespread insecurity as they help almost 400,000 refugees living in sprawling camps. Foto: Kobi Wolf/zReportage.com/ZPress +++(c) dpa - Report+++

الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لإرسال بعثة أمنية إلى تشاد 29.01.2008

بعد أشهر من الاتفاق المبدأي على إرسال قوة أوروبية إلى تشاد لتوفير الأمن للسكان المحليين، استطاع الاتحاد الأوروبي أخيراً التغلب على الخلافات واتخاذ القرار بإرسال البعثة الأمنية بعد أن عرضت روسيا وأوكرانيا تقديم المساعدة.