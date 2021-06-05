تشاد من الدول الفقيرة حيث لا يوجد صناعات تذكر. أما الزراعة فلا تكفي لتأمين مستوى حياة جيد. وتشهد البلاد اضطرابات أمنية وخاصة على حدودها مع السودان ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى حيث يتدفق لاجئون من هذه الدول.

تقع جمهورية تشاد في وسط أفريقيا بين ليبيا والنيجر ونيجيريا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان. حصلت البلاد على استقلالها عن فرنسا في عام 1960. ينتمي سكان تشاد إلى حوالي 200 مجموعة عرقية ويزيد عددهم على 13 مليون نسمة. أما عاصمتها فهي مدينة نجامينا بعدد سكان يزيد على 700 ألف نسمة.