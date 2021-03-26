يقضي الإسباني تشابي ألونسو موسمه الثالث مع فريق بايرن ميونيخ وهو من أكثر لاعبيه خبرة حاليا. يتميز بذكائه من خلال تمريراته الدقيقة وتسديداته المركزة. وكان من بين العناصر المتوجة مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010.

يمتلك اللاعب الإسباني تشابي ألونسو في رصيده الكثير من الألقاب أبرزها التتويج مع ليفربول وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا. وإذا نجح ألونسو في الفوز هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ فسيصبح ثاني لاعب ، خلف كلارنس سيدورف، يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة. وينتهي عقد اللاعب تشابي ألونسو مع نادي بايرن ميونيخ نهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يحسم لاعب خط الوسط مستقبله مع النادي البافاري.