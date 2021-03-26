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تشابي ألونسو

يقضي الإسباني تشابي ألونسو موسمه الثالث مع فريق بايرن ميونيخ وهو من أكثر لاعبيه خبرة حاليا. يتميز بذكائه من خلال تمريراته الدقيقة وتسديداته المركزة. وكان من بين العناصر المتوجة مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010.

يمتلك اللاعب الإسباني تشابي ألونسو في رصيده الكثير من الألقاب أبرزها التتويج مع ليفربول وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا. وإذا نجح ألونسو في الفوز هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ فسيصبح ثاني لاعب ، خلف كلارنس سيدورف، يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة. وينتهي عقد اللاعب تشابي ألونسو مع نادي بايرن ميونيخ نهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يحسم لاعب خط الوسط مستقبله مع النادي البافاري.

Xabi ALONSO offenbar wird offenbar Trainer bei Borussia Moenchengladbach. Archivfoto; Xabi ALONSO (Bayern Muenchen) in zivil,privat, Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,PortrÅ t. Fussball 1. Bundesliga, 22. Spieltag, FC Bayern Muenchen (M)-Hamburger SV (HH) 8-0, am 25.02.2017 in Muenchen/Deutschland, A L L I A N Z A R E N A. Â

ألونسو يضع حداً لشائعات انتقاله إلى مونشنغلادباخ 26.03.2021

بعد تقارير إعلامية عن موافقته الانتقال إلى ألمانيا لتدريب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، أنهى لاعب المنتخب الإسباني السابق، تشابي ألونسو، التكنهات، بتمديد عقده مع نادي ريال سوسيداد الإسباني.
Xabi ALONSO offenbar wird offenbar Trainer bei Borussia Moenchengladbach. Archivfoto; Xabi ALONSO (Bayern Muenchen) in zivil,privat, Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,PortrÅ t. Fussball 1. Bundesliga, 22. Spieltag, FC Bayern Muenchen (M)-Hamburger SV (HH) 8-0, am 25.02.2017 in Muenchen/Deutschland, A L L I A N Z A R E N A. Â

تقارير ترشح تشابي ألونسو لتولي سفينة بوروسيا مونشنغلادباخ 22.03.2021

فجّرت صحيفة بيلد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت أن تشابي ألونسو هو من سيقود سفينة مونشنغلادباخ بعد رحيل مدربه الحالي ماركو روزه إلى دورتموند الصيف القادم.

ARCHIV - Real Madrid's Spanish mildfielder Xabi Alonso reacts during a press conference held after a training session at Valdebebas sports complex in Madrid, center Spain, on 08 January 2013. EPA/JUAN CARLOS HIDALGO (zu dpa-Meldung: «Erst Benatia, nun Xabi Alonso: FC Bayern erstaunt mit Transfer-Coups» vom 28.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ألونسو: لهذا بإمكان ألمانيا وإسبانيا الفوز بمونديال روسيا! 20.03.2018

يعتقد تشابي ألونسو أن منتخب ألمانيا ومنتخب بلاده إسبانيا لديهما إمكانيات للفوز بمونديال روسيا. وقال قبل لقاء المنتخبين في دورسلدورف إنهما يضمان الآن نجوما شبابا حققوا بطولات كبرى رغم صغر سنهم، وينتظرهم مستقبل كبير.
Der FC Bayern steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Mittelfeldstar Xabi Alonso von Real Madrid..FOTOMONTAGE. Xabi ALONSO (RM). Fussball Champions League, Vorrunde 3. Spieltag, Borussia Dortmund (DO) - Real Madrid (RM), am 24.10.2012 in Dortmund / Deutschland ÃÂ pixel

هل يصبح ألونسو أول مدير رياضي إسباني في بايرن ميونيخ؟ 27.03.2017

بعد إعلان اعتزاله نهاية هذا الموسم، أصبح اسم الإسباني تشابي ألونسو مطروحا ضمن الأسماء المرشحة لتولي منصب المدير الرياضي في فريق بايرن ميونيخ. وإذا حدث ذلك فسيكون ألونسو أول إسباني يتولى هذه المهمة بالفريق البافاري.
***Archivbild*** ARCHIV - Fußball Bundesliga 8. Spieltag: FC Bayern München - Borussia Dortmund am 04.10.2015 in der Allianz Arena in München (Bayern). Xabi Alonso von München gestikuliert. (zu dpa «Alonso tritt im Sommer von Weltfußball-Bühne ab: Auf höchstem Niveau» am 09.03.2017) Foto: Andreas Gebert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألونسو أعلن اعتزاله وهؤلاء بدائل محتملون له في بايرن 09.03.2017

تشابي ألونسو أحد أبرز لاعبي الارتكاز في الألفية الجديدة أعلن أنه سيعتزل نهاية الموسم. لكن بايرن مازال أمامه وقت كاف لسد الفجوة التي سيتركها. ويمكن أن يتعاقد مع آخرين أو يعطي الفرصة للاعبين لديه للقيام بدور ألونسو.

17.09.2016 MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 17: Xabi Alonso of Muenchen celebrates scoring the 2nd team goal during the Bundesliga match between Bayern Muenchen and FC Ingolstadt 04 at Allianz Arena on September 17, 2016 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images) Copyright: Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein

الونسو يريد انهاء مسيرته الرياضية "عاجلا وليس آجلا" 09.03.2017

أعلن الأسباني المخضرم تشابي الونسو نجم وسط بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني اليوم الخميس أنه سيعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.وقال الونسو البالغ من العمر 35 عاما "أردت إنهاء مسيرتي عاجلا وليس آجلا".

26.8.2016 *** MUNICH, GERMANY - AUGUST 26: Xabi Alonso (2nd R) of Bayern Muenchen scores the opening goal during the Bundesliga match between Bayern Muenchen and Werder Bremen at Allianz Arena on August 26, 2016 in Munich, Germany. (Photo by Lennart Preiss/Bongarts/Getty Images) Copyright: Getty Images/Bongarts/L. Preiss

ألونسو على خطى قادة بايرن أمثال بيكنباور وماتيوس 30.08.2016

واجه غوارديولا انتقادات بسبب استدعائه لتشابي ألونسو في بايرن، لكنها تلاشت بسرعة بسبب مستوى ألونسو الرائع. غير أن مستواه تراجع بشدة ليظهر حديث قوي حول رحيله. والآن عاد ليقدم نفسه كقائد كبير للبافاري مثل بيكنباور وماتيوس.
Bildunterschrift:MUNICH, GERMANY - JULY 29: Team coach Josep Guardiola (L) looks at Arturo Vidal (R) and Xabi Alonso during the FC Bayern Muenchen training session at Bayern's training ground Saebener Strasse on July 29, 2015 in Munich, Germany. (Photo by Alexandra Beier/Bongarts/Getty Images)

تشابي ألونسو ثاني ضحايا غوارديولا الكبار في بايرن؟ 08.04.2016

حقق تشابي ألونسو دوري الأبطال مع ليفربول 2005 ومع الريال 2014 وكان أمامه الفرصة الآن ليحقق اللقب الثالث مع بايرن، لكن غوارديولا يجلسه أغلب الوقت على مقاعد البدلاء، رغم أن النجم المخضرم يظهر من الاحترافية ما يدهش متابعه.
Munich's Xabi Alonso leaves the pitch after receiving a red card during the UEFA Champions League Round of 16 first leg soccer match between Schachtar Donezk and FC Bayern Munich at the Arena in Lviv, Ukraine, 17 February 2015. Photo: Andreas Gebert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

لم يحقق التوقعات - هل يرحل ألونسو مبكرا عن بايرن؟ 23.06.2015

تحوم شائعات حول سعي أندية إيطالية وتركية وإنجليزية لاستقطاب الإسباني المخضرم تشابي ألونسو نجم بايرن ميونيخ. لم يحقق ألونسو توقعات بايرن في الموسم الماضي، مما لا يضمن له مكانا أساسيا في الموسم الجديد، فهل سيرحل عن الفريق؟
Bayern Munich's Arjen Robben celebrates the second goal during the German first division Bundesliga soccer match against Hanover in Munich October 4, 2014. REUTERS/Lukas Barth (GERMANY - Tags: SPORT SOCCER) DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050

المتألقون والخافتون في صفوف بايرن خلال رحلة الذهاب 23.12.2014

بايرن ميونيخ في صدارة البوندسليغا بعد ختام الذهاب، بانتصارات بأرقام كبيرة وبدون أي خسارة. نتعرف على أبرز اللاعبين في صفوف البايرن خلال رحلة الذهاب. ونتعرف أيضاً على بعض اللاعبين المخيبين.
Son Heung-Min (L) and Karim Bellarabi of Bayer 04 Leverkusen celebrate scoring during the UEFA Champions League soccer match of the Group C between Zenit St. Petersburg and Bayer 04 Leverkusen in St. Petersburg, Russia, 04 October 2014. EPA/YURI KOCHETKOV

أفضل 10 صفقات في بوندسليغا 14.11.2014

أنفقت الأندية الألمانية لكرة القدم نحو ثلاثمائة مليون يورو للتعاقد مع 237 لاعبا جديدا. وقد حان الوقت لتقييم مدى نجاح كل صفقة حسب قيمتها وما قدمه كل لاعب من نتائج.
GELSENKIRCHEN, GERMANY - AUGUST 30: Xabi Alonso of FC Bayern Muenchen controls the ball during the Bundesliga match between FC Schalke 04 and FC Bayern Muenchen at Veltins Arena on August 30, 2014 in Gelsenkirchen, Germany. (Photo by Dennis Grombkowski/Bongarts/Getty Images)

غوارديولا: لايمكننا الفوز دون ألونسو! 30.09.2014

نجح النجم المخضرم تشابي ألونسو في إثبات نفسه بجدارة في صفوف بايرن ميونخ عندما دخل تاريخ البونسليغا في عدد مرات لمسه للكرة، الأمر الذي يثبت صحة اختيار غوارديولا لضمه إلى بارين ميونخ رغم تقدمه في السن.
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اسبانيا وهولندا تتطلعان للفوز بالمونديال وتحقيق إنجاز تاريخي 11.07.2010

تكتسب مباراة مساء اليوم بين المنتخب الإسباني الأفضل هجوما ونظيره الهولندي الأفضل دفاعا في نهائي مونديال جنوب افريقيا أهمية خاصة، لأنهما يحلمان بالفوز بكأس العالم لأول مرة في تاريخهما.