تسونامي وأضرار جسيمة بعد ثوران بركان تونغا

من المقرر أن تعود رحلة طيران استطلاعية تابعة لقوات الدفاع النيوزيلندية إلى البلاد بعد تحليقها فوق تونغا اليوم (الاثنين 17 يناير/ كانون لثاني 2021). ولا تزال الاتصالات مقطوعة مع تونغا اليوم عقب ثوران بركان"هونغا تونغا هونغا ها أباي" السبت الماضي. وأحدث الثوران موجات صدمة بالغلاف الجوي وموجات مد بحرية عاتية "تسونامي" امتدت لمسافات بعيدة حتى ألاسكا واليابان وأمريكا الجنوبية.

وقالت قوات الدفاع النيوزيلندية إنه من المقرر أن يحلق الطاقم أولا فوق مجموعة جزر "ها أباي" ثم بعد ذلك فوق جزيرة تونغاتابو الرئيسية لفحص مدرج الطائرت والميناء. ولن تهبط الطائرة في تونغا ومن المقرر أن تعود إلى أوكلاند في وقت متأخر من اليوم الاثنين. وجاء في بيان قوات الدفاع النيوزيلندية "إلى الآن لم نتلق طلبا رسميا من مملكة تونغا لتقديم المزيد من الدعم، باستثناء رحلة الطيران الاستطلاعية هذه، ولكننا سنظل مستعدين للاستجابة في حال ما طلب منا ذلك كما هو الوضع دائما".

وسوف تتوجه طائرة من طراز هيركوليز إلى تونغا يوم غد الثلاثاء لتسليم مساعدات إذا كان هبوطها مؤمنا. وقالت قوات الدفاع النيوزيلندية أنه تم أيضا تجهيز سفن ويمكن أن تتوجه إلى تونغا في حال كان هناك طلب رسمي بالمساعدة نظرا للمسافة إلى الجزر. وفي الوقت ذاته، تتعلق آمال بأن تجري طائرة من قوات الدفاع الاسترالية مسحا للبنية التحتية المهمة مثل الطرق والموانئ وخطوط الكهرباء في تونجا اليوم الاثنين إذا سمحت الظروف بذلك.

شواطئ فارغة في تشيلي خوفا من تسونامي بعد ثوران بركان تونغا

وفي فيجي القريبة، قالت وزارة البيئة إنها تراقب باستمرار جودة الهواء فوق الجزر في أعقاب الثوران. وأكدت بيانات صور الأقمار الصناعية أن هناك زيادة في تركيز ثاني أكسيد الكبريت، مما قد يؤدي إلى هطول أمطار حمضية. وكتب المفوض العالي لنيوزيلندا في تونغا بيتر لوند على فيسبوك أن الانترنت معطل في تونجا بعد تضرر كابل تحت الماء. وقال لوند المقيم في عاصمة تونجا، نوكو ألوفا، إن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية هي الوسيلة الوحيدة المتاحة من المفوضية العليا وأن خدمة الهواتف المحمولة تعمل على المستوى المحلي وليس الدولي. وتابع لوند "إنه لوقت مروع ولكن نوكو ألوفا لا تزال صامدة، تم إعادة التيار الكهربائي للعديد من المنازل". وأضاف "سوف تجرى عملية تنظيف كبيرة هذا الأسبوع، الرماد البركاني يغطي نوكو ألوفا". كانت أردرن قالت يوم الاحد إنه لا توجد إصابات أو ضحايا مؤكدة جراء الثوران البركاني، لكنها أشارت إلى أن الاتصالات "محدودة للغاية" مع تونغا.

وغرد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "أنا قلق جدا على سكان تونغا. ونحن جاهزون لإرسال مساعدات". وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تغريدة أن منظمته "مستعدة لدعم الحكومة والمساهمة بالمساعدة".

من جهتها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنّها في صدد إعداد إمدادات طارئة لإرسالها إلى أرخبيل تونغا، بالتعاون مع أستراليا ونيوزيلندا. وعلى بعد عشرة آلاف كيلومتر من تونغا، قضت امرأتان غرقا في البيرو على شاطئ نايلامب في شمال البلاد بسبب "أمواج غير اعتيادية" تلت ثوران البركان على ما ذكر الأحد المركز الوطني لعمليات الطوارئ.

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وتسبب ثوران البركان بتسوناميفي المحيط الهادئ مع تسجيل أمواج ارتفاعها 1.74 متر في تشانارال في تشيلي على بعد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر من مركز البركان وأمواج أقلّ ارتفاعًا على طول سواحل المحيط الهادئ من ألاسكا إلى المكسيك. وضربت أمواج بلغ ارتفاعها 1.2 متر ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ.

و في كاليفورنيا، سجلت فيضانات في مدينة سانتا كروز ناجمة عن أمواج مدّ جرّاء تسونامي على ما أظهرت لقطات مصورة بثتها هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية. وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن ثوران السبت يوازي زلزالا قوته 5.8 درجات وقع على السطح (عمق صفر كيلومتر).وغرّد المعهد الجيوفيزيائي في جامعة ألاسكا في فيرباكنس أن دوي الثوران كان قويًا بحيث سمع في ألاسكا.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب / د.ب.أ)