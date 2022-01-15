 تسونامي وأضرار جسيمة بعد ثوران بركان تونغا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.01.2022

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تسونامي وأضرار جسيمة بعد ثوران بركان تونغا

تجري نيوزيلندا طلعات جوية استطلاعية لتقييم حجم الأضرار في جزر تونغا المجاورة في المحيط الأطلسي التي قد تبقى من دون خدمة انترنت مدة أسبوعين إثر ثوران بركاني قطع كابلا بحريا للاتصالات.

ثوران بركان تونغا (14/1/2022)

أحدث ثوران بركان تونغا موجات صدمة بالغلاف الجوي وموجات مد بحرية عاتية "تسونامي" امتدت لمسافات بعيدة

 

من المقرر أن تعود رحلة طيران استطلاعية تابعة لقوات الدفاع النيوزيلندية إلى البلاد بعد تحليقها فوق تونغا اليوم (الاثنين 17 يناير/ كانون لثاني 2021). ولا تزال الاتصالات مقطوعة مع تونغا اليوم عقب ثوران بركان"هونغا تونغا هونغا ها أباي" السبت الماضي. وأحدث الثوران موجات صدمة بالغلاف الجوي وموجات مد بحرية عاتية "تسونامي" امتدت لمسافات بعيدة حتى ألاسكا واليابان وأمريكا الجنوبية.

مختارات

المريخ هو كوكب ذو طابع صحراوي ولكن من المحتمل أن تكون أجزاء كبيرة من نصفه الشمالي كانت مغطاة بمحيط قبل مليارات من الأعوام. باحثون توصلوا إلى أدلة تفيد بوقوع موجتي تسونامي على هذا الكوكب من شأنها كشف آثار لمخلوقات منقرضة.

توصل العلماء إلى وجود كميات هائلة من المياه في طبقة الوشاح الأرضي. ورغم كونها حبيسة التركيبات الكريستالية للمعادن إلا أنها تساهم في الحفاظ على الحياة من خلال دورها في تحريك الصفائح التكتونية ونشوء البراكين وتوليد التربة.

وقالت قوات الدفاع النيوزيلندية إنه من المقرر أن يحلق الطاقم أولا فوق مجموعة جزر "ها أباي" ثم بعد ذلك فوق جزيرة تونغاتابو الرئيسية لفحص مدرج الطائرت والميناء. ولن تهبط الطائرة في تونغا ومن المقرر أن تعود إلى أوكلاند في وقت متأخر من اليوم الاثنين. وجاء في بيان قوات الدفاع النيوزيلندية "إلى الآن لم نتلق طلبا رسميا من مملكة تونغا لتقديم المزيد من الدعم، باستثناء رحلة الطيران الاستطلاعية هذه، ولكننا سنظل مستعدين للاستجابة في حال ما طلب منا ذلك كما هو الوضع دائما".

 وسوف تتوجه طائرة من طراز هيركوليز إلى تونغا يوم غد الثلاثاء لتسليم مساعدات إذا كان هبوطها مؤمنا. وقالت قوات الدفاع النيوزيلندية أنه تم أيضا تجهيز سفن ويمكن أن تتوجه إلى تونغا في حال كان هناك طلب رسمي بالمساعدة نظرا للمسافة إلى الجزر. وفي الوقت ذاته، تتعلق آمال بأن تجري طائرة من قوات الدفاع الاسترالية مسحا للبنية التحتية المهمة مثل الطرق والموانئ وخطوط الكهرباء في تونجا اليوم الاثنين إذا سمحت الظروف بذلك.

شواطئ فارغة في تشيلي خوفا من تسونامي بعد ثوران بركان تونغا

شواطئ فارغة في تشيلي خوفا من تسونامي بعد ثوران بركان تونغا

وفي فيجي القريبة، قالت وزارة البيئة إنها تراقب باستمرار جودة الهواء فوق الجزر في أعقاب الثوران. وأكدت بيانات صور الأقمار الصناعية أن هناك زيادة في تركيز ثاني أكسيد الكبريت، مما قد يؤدي إلى هطول أمطار حمضية. وكتب المفوض العالي لنيوزيلندا في تونغا بيتر لوند على فيسبوك أن الانترنت معطل في تونجا بعد تضرر كابل تحت الماء. وقال لوند المقيم في عاصمة تونجا، نوكو ألوفا، إن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية هي الوسيلة الوحيدة المتاحة من المفوضية العليا وأن خدمة الهواتف المحمولة تعمل على المستوى المحلي وليس الدولي. وتابع لوند "إنه لوقت مروع ولكن نوكو ألوفا لا تزال صامدة، تم إعادة التيار الكهربائي للعديد من المنازل". وأضاف "سوف تجرى عملية تنظيف كبيرة هذا الأسبوع، الرماد البركاني يغطي نوكو ألوفا". كانت أردرن قالت يوم الاحد إنه لا توجد إصابات أو ضحايا مؤكدة جراء الثوران البركاني، لكنها أشارت إلى أن الاتصالات "محدودة للغاية" مع تونغا.

وغرد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "أنا قلق جدا على سكان تونغا. ونحن جاهزون لإرسال مساعدات". وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تغريدة أن منظمته "مستعدة لدعم الحكومة والمساهمة بالمساعدة".

 من جهتها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنّها في صدد إعداد إمدادات طارئة لإرسالها إلى أرخبيل تونغا، بالتعاون مع أستراليا ونيوزيلندا.  وعلى بعد عشرة آلاف كيلومتر من تونغا، قضت امرأتان غرقا في البيرو على شاطئ نايلامب في شمال البلاد بسبب "أمواج غير اعتيادية" تلت ثوران البركان على ما ذكر الأحد المركز الوطني لعمليات الطوارئ.

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قتلى ومصابون في ثوران بركان سيميرو بإندونيسيا وتواصل البحث عن مفقودين

 وتسبب ثوران البركان بتسوناميفي المحيط الهادئ مع تسجيل أمواج ارتفاعها 1.74 متر في تشانارال في تشيلي على بعد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر من مركز البركان وأمواج أقلّ ارتفاعًا على طول سواحل المحيط الهادئ من ألاسكا إلى المكسيك. وضربت أمواج بلغ ارتفاعها 1.2 متر ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ.

و في كاليفورنيا، سجلت فيضانات في مدينة سانتا كروز ناجمة عن أمواج مدّ جرّاء تسونامي على ما أظهرت لقطات مصورة بثتها هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية. وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن ثوران السبت يوازي زلزالا قوته 5.8 درجات وقع على السطح (عمق صفر كيلومتر).وغرّد المعهد الجيوفيزيائي في جامعة ألاسكا في فيرباكنس أن دوي الثوران كان قويًا بحيث سمع في ألاسكا.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب / د.ب.أ)

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    البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    أنشط البراكين

    يعتبر بركان كيلوا في جزيرة هاواي الأمريكية أكثر براكين الأرض نشاطاً. ويتميز هذا البركان بقذف كثيف للحمم البركانية، إلا أنه ليس بركانا انفجارياً، بل تنساب الحمم المنصهرة عن طريق سيول كثيفة. وليس غريباً، إذاً، أن يعني اسمه بلغة سكان الجزيرة الأصليين "القاذف". ولا يزال بركان كيلوا في حالة ثوران منذ الثالث من يناير/ كانون الثاني 1983 حتى اليوم.

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    البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    بركان يكسوه الجليد

    رفعت السلطات الآيسلندية من حالة التأهب خوفاً من ثوران بركان بردربونغا، وقد تمكنت هيئات الرصد الجوي في الأيام الأخيرة من رصد حوالي 2500 هزة أرضية وثوران تحت طبقة الجليد البالغ سمكها من 150 إلى 400 متر.

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    البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    شبح بركان إيافيالايوكل

    تسببت سحابة رماد ناتجة عن ثوران بركان إيافيالايوكل قبل أربع سنوات في إغلاق المجال الجوي الأوروبي لمدة ستة أيام وتعطيل رحلات أكثر من عشرة ملايين مسافر. وبلغت خسائر الدول المتضررة حوالي 1.7 مليار دولار. لكن يتوقع أن يكون بركان بردربونغا أقوى بكثير وأن يتسبب في تطاير حمم بركانية عديدة.

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    البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    ظاهرة طبيعية أم كارثة؟

    يوجد في العالم 600 بركان، ينشط منها سنوياً حوالي 50 بركاناً. ويعتبر الثوران البركاني من الناحية العلمية ظاهرة طبيعية فريدة، لكن عندما تغطي الحمم المنصهرة مدناً بأسرها وتصبح حياة الناس في خطر، يتحول الأمر إلى كارثة.

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    البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    من حمم منصهرة إلى أرض خصبة

    تعود الحياة إلى طبيعتها بعد أن تخمد ثورة البركان، فيعاد بناء ما دمره البركان ويعود الناس إلى سالف أعمالهم رغم إدراكهم لخطورة الوضع. لكن رماد الحمم يجعل من الأرض تربة خصبة غنية بالفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، فتنمو النباتات وتتزين الحدائق مجدداً.

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    البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    كيف يبدو الثوران البركاني من الداخل؟

    تتسبب الحرارة البالغة 5000 درجة في أعماق الأرض في ذوبان الصهارة البركانية، أو الماغما. وبسبب الضغط العالي تندفع الصخور المنصهرة بقوة إلى فوهة البركان عن طريق التشققات. وعند وصولها إلى سطح الأرض، تتحول هذه الصخور إلى حمم بركانية، وهكذا يثور البركان.

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    البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    أكبر جزيرة بركانية في العالم

    تبلغ مساحة آيسلندا حوالي 103 آلاف كيلومتر مربع ويوجد بها حوالي 30 بركاناً نشطاً، ما يجعلها أكبر جزيرة بركانية في العالم. ويعتبر بركان إيافيالايوكل سنة 2010 وغريمسفوتن سنة 2011 من أشهر البراكين التي ثارت في العالم.

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    البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    أكبر بركان في العالم

    يوجد أكبر بركان حول العالم في جزيرة هاواي أيضاً، وهو العملاق مونا لوا أي "الجبل الطويل". يبلغ ارتفاع هذا البركان حوالي 4169 متراً ويعتبر بين أكثر الجبال ارتفاعاً في العالم. كما يصل عمقه تحت سطح البحر إلى حوالي عشرة كيلومترات. ثار بركان مونا لوا آخر مرة في الخامس والعشرين من مارس/ آذار 1984، وهو حالياً خامد.

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    البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    أطول نافورة حمم

    يعتبر بركان أيزو أوشيما في اليابان انفجارياً بامتياز، إذ بلغ ارتفاع نافورة البركان أثناء ثورانه سنة 1986 حوالي 1600 متر، وهذا ما يجعلها أطول نافورة حمم بين براكين الأرض على الإطلاق.

    الكاتب: هيلينا شفار / سميح عامري


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