 تسع دول عربية تستنكر استهداف المدنيين في إسرائيل وغزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تسع دول عربية تستنكر استهداف المدنيين في إسرائيل وغزة

في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس، استنكر وزراء خارجية الإمارات والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر والمغرب استهداف المدنيين في إسرائيل وغزة وكذلك انتهاكات القانون الدولي.

عدد من وزراء الخارجية العرب بينهم الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري والسعودي فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم إبراهيم الهاشم أرشيف (24.10.2023).

استنكر وزراء خارجية تسع دول عربية استهداف المدنيين في إسرائيل وغزة وكذلك انتهاكات القانون الدولي.

أدان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت والمغرب اليوم الخميس (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) "استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف ضدهم وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية".

مختارات

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عملية توغل في قطاع غزة مشيراً إلى استمرار سقوط الصواريخ على إسرائيل من القطاع. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن بلاده "تستعد لاجتياح بري" قد يكون واحداً من عدة اجتياحات.

بعد ارتفاع حدة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس واتساع رقعة الحرب، يخشى خبراء من أن تغرق منطقة الشرق الأوسط في حرب أوسع، طويلة الأمد. لكن هناك من يرى أن الحرب الدائرة حاليا قد تتحول إلى فرصة لتحقيق السلام.

تبدو القاهرة غير مستعدة لفتح حدودها أمام سكان غزة رغم تفاقم الوضع الإنساني الناتج عن الرد الإسرائيلي على هجوم حماس الإرهابي في السابع من الشهر الجاري. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية تخشى مصر من سيناريو إعادة التوطين.

وأدان وزراء خارجية الدول التسع ما أسموه "التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي"، وأكدوا رفضهم "لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب"، حسب نص البيان.

وشددت الدول التي أصدرت البيان على "ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاَ على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم انسجاما مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد".

وأكد وزراء الخارجية على "أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر منذ عشرات السنين"، على حد تعبير البيان.

كما طالبت الدول التسع بالعمل على "ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا."

ويشار إلى أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط قد بدأ عندما شنّت حركة حماس هجوما إرهابيا عبر الحدود من غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر قال مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص. وردّت إسرائيل بقصف مكثّف على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 6500 شخص، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

ويذكر أن حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ش/ أ.ح/ خ.س (د ب أ)

  • Destroyed residential blocks in Gaza after Israel’s retaliatory strikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة

    كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".

  • Smokes rises following an Israeli air strike on Gaza City

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    تدمير واسع النطاق

    وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.

  • Rescue workers search for survivors after Israeli airstrikes hit Jabaliya refugee camp in north of Gaza

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    البحث عن ناجين

    عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.

  • Several people in Gaza are seen sitting on a bus with all their belongings

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    عزل غزة

    فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.

  • Israeli troops are seen patrolling the Israel-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة

    شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.

  • Israeli forces patrol areas along the Israeli-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة

    بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.

  • Palestinians salvage household items from damaged apartments following Israeli airstrikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    "كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".


مواضيع ذات صلة

24/10/2023 *** United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during a Security Council meeting at United Nations headquarters, Tuesday, Oct. 24, 2023. (AP Photo/Seth Wenig)

غوتيريش يندد بـ"انتهاكات للقانون الدولي" بغزة ويثير حفيظة إسرائيل 24.10.2023

عبّرت إسرائيل عن غضبها من تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة ندد فيها بـ"انتهاكات للقانون الدولي" في غزة. ولم تكتف بذلك بل دعا سفيرها لدى الأمم المتحدة المسؤول الأممي للاستقالة قائلا إنه "أبدى تفهّماً للإرهاب والقتل".

23.10.2023+++ Annalena Baerbock Buendnis 90/Die Gruenen, Bundesaussenministerin, nimmt Teil am Rat fuer Aussenbeziehungen in Luxemburg. Hier bei einem Pressestatement vor Beginn der Sitzung. Luxemburg Luxemburg *** Annalena Baerbock Buendnis 90 Die Gruenen , German Foreign Minister, takes part in the Council on Foreign Relations in Luxembourg Here at a press statement before the start of the meeting Luxembourg Luxembourg Copyright: xThomasxKoehlerx

من نيويورك.. بيربوك تدعو لفتح "نوافذ إنسانية" في قطاع غزة 24.10.2023

قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن هناك حاجة في الحرب بين إسرائيل وحماس لفتح "نوافذ إنسانية" وإلى إتاحة فترات راحة إنسانية لتوفير الرعاية للسكان. يأتي ذلك فيما تتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية بسبب نقص الماء والغذاء بغزة.

KHAN YUNIS, GAZA - OCTOBER 24: Palestinians including children are served food by United Nations Agency for Palestine Refugees (UNRWA) officials as they took refuge in UNRWA camp to flee Israeli attacks in Khan Yunis, Gaza on October 24, 2023. Ashraf Amra / Anadolu

الأمم المتحدة تحذر من "توقف" عمليات الإغاثة في غزة 25.10.2023

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بأنها ستضطر إلى وقف عملياتها الإغاثية الأربعاء في قطاع غزة بسبب نقص إمدادات الوقود في وقت تتصاعد الدعوات إلى "وقف إطلاق نار" إنساني في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.