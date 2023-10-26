تسع دول عربية تستنكر استهداف المدنيين في إسرائيل وغزة

أدان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت والمغرب اليوم الخميس (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) "استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف ضدهم وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية".

وأدان وزراء خارجية الدول التسع ما أسموه "التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي"، وأكدوا رفضهم "لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب"، حسب نص البيان.

وشددت الدول التي أصدرت البيان على "ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاَ على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم انسجاما مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد".

وأكد وزراء الخارجية على "أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر منذ عشرات السنين"، على حد تعبير البيان.

كما طالبت الدول التسع بالعمل على "ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا."

ويشار إلى أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط قد بدأ عندما شنّت حركة حماس هجوما إرهابيا عبر الحدود من غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر قال مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص. وردّت إسرائيل بقصف مكثّف على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 6500 شخص، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

ويذكر أن حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ش/ أ.ح/ خ.س (د ب أ)