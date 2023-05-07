تسعة قتلى بينهم المهاجم في إطلاق النار بولاية تكساس

قتل مسلح السبت ثمانية أشخاص بالرصاص وجرح سبعة آخرين قبل أن ينتحر في مركز للتسوق بولاية تكساس، بحسب ما أعلنت سلطات الولاية الأميركية.

وقال جوناثان بويد رئيس إدارة الاطفاء في آلن إحدى ضواحي مدينة دالاس، حيث وقع إطلاق النار "عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحيا. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى (...) توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين".

لحظات مروعة

وفي لقطات فيديو بثتها شبكة "سي إن إن" يظهر مطلق النار وهو يخرج من سيارة في مرآب مركز التسوق ويبدأ إطلاق النار. واعتقدت السلطات أولاً أن هناك مهاجماً ثانياً قد يكون يتنقل بحرية. وبينما كانت الشرطة تمشط المتاجر في المركز اندفع المتسوقون والعاملون فيه إلى المرآب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص يخرجون من المركز التجاري الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرقي دالاس بعد إطلاق النار وكان كثيرون منهم يرفعون أياديهم وسط وجود العشرات من رجال الشرطة.

وقال شاهد لقناة تلفزيون محلية إن المهاجم كان يطلق النار من بندقيته في كل مكان. وشوهدت دماء على الأرصفة خارج المركز التجاري وأغطية بيضاء تغطي ما بدا أنها جثث.

وأثار إطلاق النار العشوائي في مركز التسوق الهائل "آلن بريميوم آوتليتس" الذي يبعد 40 كيلومتراً شمال مدينة دالاس ويشهد ازدحاماً في عطلة نهاية الأسبوع، حالة من الذعر.

قوات الشرطة تحيط بالمركز التجاري عقب وقوع الحادث

ضحايا من أعمار مختلفة

وقال قائد شرطة آلن براين هارفي إن شرطيا كان في مركز التسوق بسبب مشكلة أخرى لا علاقة لها بالحادث، عندما بدأ إطلاق النار حوالى الساعة 15,30 (20,30 ت غ). وأضاف أن الشرطي "سمع طلقات نارية وتوجه إلى المكان واشتبك مع المشتبه به وتمكن من تحييده"، وقام بعد ذلك "باستدعاء سيارات الإسعاف".

ولم تكشف هوية مطلق النار. وكان جثمانه ممددًا على الرصيف عندما وصل رجال الشرطة وتعتقد السلطات أنه تصرف بمفرده ولم تعرف دوافعه.

وقال بويد إن "ثلاثة من الجرحى" الذين نقلوا إلى عدد من مستشفيات المنطقة "يخضعون لعمليات جراحية حرجة" بينما "حالة الأربعة الآخرين مستقرة".

وصرح مسؤول في واحد من المستشفيات لشبكة "ان بي سي نيوز" أن بعض الضحايا لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات. وقالت مؤسسة ميديكال سيتي هيلث كير التي تدير 16 مستشفى في المنطقة في بيان إن المراكز الطبية التابعة لها تعالج ثمانية من المصابين تتراوح أعمارهم بين خمسة و 61 عاماً. ولم تكشف عن طبيعة حالتهم.

تعتقد السلطات أن مطلق النيران تصرف بمفرده ولم تعرف دوافعه بعد.

وقال رئيس قسم الإطفاء في مدينة ألين جون بويد في نفس المؤتمر الصحفي إن إدارته نقلت ما لا يقل عن تسعة من الضحايا مصابين بأعيرة نارية إلى مستشفيات بالمنطقة. وأضاف في مؤتمر صحفي لاحق أن اثنين من المصابين التسعة توفيا في المستشفى. وقالت إن ثلاثة في حالة حرجة في حين أن الأربعة الآخرين حالتهم مستقرة.

ووصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إطلاق النار بأنه "مأساة لا توصف". وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين أن الرئيس جو بايدن "أُطلع على حادث إطلاق النار".

وأشاد مسؤولون محليون بتحرك الشرطي الذي رد على مطلق النار وقتله. وقال السناتور الجمهوري كيث سيلف "نحن مدينون بالشكر لأول رجل تصدى لإطلاق النار وتصرف بسرعة لتحييد التهديد".

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، رويترز)