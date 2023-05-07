 تسعة قتلى بينهم المهاجم في إطلاق النار بولاية تكساس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.05.2023

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أخبار

تسعة قتلى بينهم المهاجم في إطلاق النار بولاية تكساس

قالت سلطات ولاية تكساس الأميركية إن شخصاً قتل ثمانية أشخاص وجرح آخرين في مركز للتسوق بمدينة دالاس قبل أن ينتحر. ووصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إطلاق النار بأنه "مأساة لا توصف".

أشخاص يخرجون من المركز التجاري في دالاس حيث وقع إطلاق النار

بلغ عدد حوادث إطلاق النار على التجمعات في الولايات المتحدة 198 حادثاً على الأقل حتى الآن هذا العام

قتل مسلح السبت ثمانية أشخاص بالرصاص وجرح سبعة آخرين قبل أن ينتحر في مركز للتسوق بولاية تكساس، بحسب ما أعلنت سلطات الولاية الأميركية.

مختارات

وقال جوناثان بويد رئيس إدارة الاطفاء في آلن إحدى ضواحي مدينة دالاس، حيث وقع إطلاق النار "عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحيا. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى (...) توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين".

لحظات مروعة

وفي لقطات فيديو بثتها شبكة "سي إن إن" يظهر مطلق النار وهو يخرج من سيارة في مرآب مركز التسوق ويبدأ إطلاق النار. واعتقدت السلطات أولاً أن هناك مهاجماً ثانياً قد يكون يتنقل بحرية.  وبينما كانت الشرطة تمشط المتاجر في المركز اندفع المتسوقون والعاملون فيه إلى المرآب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص يخرجون من المركز التجاري الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرقي دالاس بعد إطلاق النار وكان كثيرون منهم يرفعون أياديهم وسط وجود العشرات من رجال الشرطة.

وقال شاهد لقناة تلفزيون محلية إن المهاجم كان يطلق النار من بندقيته في كل مكان. وشوهدت دماء على الأرصفة خارج المركز التجاري وأغطية بيضاء تغطي ما بدا أنها جثث.

وأثار إطلاق النار العشوائي في مركز التسوق الهائل "آلن بريميوم آوتليتس" الذي يبعد 40 كيلومتراً شمال مدينة دالاس ويشهد ازدحاماً في عطلة نهاية الأسبوع، حالة من الذعر.

لقطة من فيديو على مواقع التواصل لأشخاص يغادرون المركز التجاري بمدينة دالاس في ولاية تكساس عقب إطلاق النار

قوات الشرطة تحيط بالمركز التجاري عقب وقوع الحادث

ضحايا من أعمار مختلفة

وقال قائد شرطة آلن براين هارفي إن شرطيا كان في مركز التسوق بسبب مشكلة أخرى لا علاقة لها بالحادث، عندما بدأ إطلاق النار حوالى الساعة 15,30 (20,30 ت غ). وأضاف أن الشرطي "سمع طلقات نارية وتوجه إلى المكان واشتبك مع المشتبه به وتمكن من تحييده"، وقام بعد ذلك "باستدعاء سيارات الإسعاف".

ولم تكشف هوية مطلق النار. وكان جثمانه ممددًا على الرصيف عندما وصل رجال الشرطة وتعتقد السلطات أنه تصرف بمفرده ولم تعرف دوافعه.

وقال بويد إن "ثلاثة من الجرحى" الذين نقلوا إلى عدد من مستشفيات المنطقة "يخضعون لعمليات جراحية حرجة" بينما "حالة الأربعة الآخرين مستقرة".

وصرح مسؤول في واحد من المستشفيات لشبكة "ان بي سي نيوز" أن بعض الضحايا لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات. وقالت مؤسسة ميديكال سيتي هيلث كير التي تدير 16 مستشفى في المنطقة في بيان إن المراكز الطبية التابعة لها تعالج ثمانية من المصابين تتراوح أعمارهم بين خمسة و 61 عاماً. ولم تكشف عن طبيعة حالتهم.

ضابط من قوات إنفاذ القانون يسير أثناء إجلاء الأشخاص من مركز التسوق حيث وقع إطلاق النار

تعتقد السلطات أن مطلق النيران تصرف بمفرده ولم تعرف دوافعه بعد.

وقال رئيس قسم الإطفاء في مدينة ألين جون بويد في نفس المؤتمر الصحفي إن إدارته نقلت ما لا يقل عن تسعة من الضحايا مصابين بأعيرة نارية إلى مستشفيات بالمنطقة. وأضاف في مؤتمر صحفي لاحق أن اثنين من المصابين التسعة توفيا في المستشفى. وقالت إن ثلاثة في حالة حرجة في حين أن الأربعة الآخرين حالتهم مستقرة.

ووصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إطلاق النار بأنه "مأساة لا توصف". وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين أن الرئيس جو بايدن "أُطلع على حادث إطلاق النار".

وأشاد مسؤولون محليون بتحرك الشرطي الذي رد على مطلق النار وقتله. وقال السناتور الجمهوري كيث سيلف "نحن مدينون بالشكر لأول رجل تصدى لإطلاق النار وتصرف بسرعة لتحييد التهديد".

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، رويترز) 

  

  • Ein Graffitikunstwerk auf einer Backsteinwand zeigt das Gesicht George Floyds sowie seinen Namen als großformatigen Schriftzug, außerdem die Namen weiterer afro-amerikanischer Opfer von Polizeigewalt in den USA. Das Gemälde ist in hellblau und orange gehalten. Vor dem Gemälde liegen Gegenstände und Protestschilder, die Trauernde hinterlassen haben.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    مينيابوليس

    هز العالم مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 آيار/ مايو عام 2020 بعد ضغط شرطي بركبته على رقبة فلويد. مقتله أطلق موجة من التظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة". في مدينته وحيث قتل تنتشر صور مرسومة على جدران.

  • Ansicht einer Wand in der Hennepin Avenue in Minneapolis, auf der die Gesichter von George Floyd, Eric Garner, Breonna Taylor, Tamir Rice und Philando Castile zu sehen sind.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    وجوه مختلفة ورسالة واحدة...

    على هذا الجدار رسمت وجوه مواطنات ومواطنين أميركيين من أصول أفريقية قضوا نحبهم نتيجة عنف الشرطة. جورج فلويد، إيريك غارنر، بريونا تايلر، تامير رايس، فيلاندو كاستل. تعددت الوجوه والنتيجة واحدة.

  • Ein Wandgemälde von George Floyd ganz in schwarz-weiß. Davor liegen im Schnee Blumen und andere Gedenkstücke.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    رسائل مختلفة

    فن الشارع المعادي للعنصرية في الولايات المتحدة تنوع بين صور على الجدران إلى صور معلقة على الرصيف تحيطها باقات الورد ورسائل ضد العنصرية.

  • Auf dem verschneiten Union Square in New York City prangt ein grau-schwarz-weißes Wandgemälde hinter einem blauen Briefkasten, auf dem der Schriftzug Black Lives Matter sowie die Namen derer zu lesen sind, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    نيويورك

    "حياة السود مهمة" الجملة التي حركت مئات آلاف المتظاهرين المناهضين للعنف ضد السود. هذه الصورة في مانهاتن في قلب مدينة نيويورك، خُطت عليها أسماء ضحايا من أصول أفريقية على يد الشرطة.

  • Ein Wandgemälde in Washington, D. C.: Eine schwarze Faust hält eine US-amerikanische Flagge in die Höhe, auf der Black Lives Matter steht.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    واشنطن بعد تنصيب الرئيس بايدن

    في العاصمة واشنطن، في قلب الصورة جورج فلويد وحوله ضحايا آخرين. جملة "حياة السود مهمة" كتبت بألوان العلم الأميركي، في إشارة إلى المواطنة والمطالبة بالمواساة.

  • Diese Streetart zeigt eine schwarze Frau mit pinkem, langen Haar. Um sie ist der Schriftzug Fight the Power in rot angeordnet.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    أغنية ورمز

    أغنية "Fight the Power" لفريق "Public Enemy" على جدار في مدينة واشنطن. أغنية الهب هوب الشهيرة ظهرت عام 1989 تطالب بالحرية والمساواة للمواطنين من أصول أفريقية.

  • Ein goldenes Portrait des Bürgerrechtlers Martin Luther King jr.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    الحاضر الغائب

    مارتن لوثر كينغ جونيور زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية للسود في الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي. "عندي حلم"، "I have a dream" جملته الشهيرة التي مازالت حية، رغم مقتله في الرابع من أبريل 1968.

  • George Floyds Kopf vor einem gelben Hintergrund auf einer Häuserecke in Venezuela.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    حتى في فنزويلا

    في مدينة فالنسيا في فنزويلا المجاورة للولايات المتحدة، صورة جورج فلويد على جدار. رئيس بلدية المدينة طلب رسم الصورة مع مايكروفون، للتذكير بأن فلويد كانت له محاولات في عالم غناء الراب.

  • George Floyds Gesicht neben dem knalligen, rot-gelben Schriftzug I can't breath

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    برلين ...

    على جدار برلين ، فلويد حاضر مع جملته الاخيرة قبل أن يموت خنقا تحت ركبة شرطي: "لا أستطيع التنفس".

  • An einer Gebäudewand in Köln recekn auf einem schwarz-blauen Gemälde Aktivistinnen und Aktivisten ihre Fäuste in die Höhe und halten ein Black Lives Matter-Schild

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    كولونيا

    تظاهر الآلاف في ألمانيا لنصرة حركة "حياة السود مهمة"، في رابع أكبر مدينة بألمانيا، مدينة كولونيا، حيث رسمت هذه الصورة.

  • An einem sonnigen Tag in Gazastadt läuft eine Frau mit pinkem Kopftuch und Jeans an einer Mauer vorbei, auf der ein Portrait von George Floyd zu sehen ist, außerdem die Slogans We Are Not Numbers und Black Lives Matter und zwei Hände, eine schwarz, eine weiß, die ein Herz bilden.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    حتى في غزة

    فلويد وصل إلى قطاع غزة، غادر الحياة لكن طريقة قتله بلغت كل مكان. أدانت محكمة أميركية ديريك تشوفين، الشرطي الذي مات فلويد تحت ركبته ولم يسمح له بالتنفس. يواجه ديريك شوفين (45 عاما) حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في التهمة الأكثر خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية. إعداد: كريستينا ليهنين/ عباس الخشالي.


   

 

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