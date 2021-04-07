 تسعة أعراض خطيرة تنجم عن قلة النوم! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 27.05.2021

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صحة

تسعة أعراض خطيرة تنجم عن قلة النوم!

من أمراض العصر اضطرابات النوم أو الساعات القليلة التي ننامها ولذلك نتائج خطيرة قد تصل إلى الموت المبكر. هذه النتائج حصرها خبراء اليوم في تسعة أمراض.

قلة النوم تؤثر على حياة الإنسان

قلة النوم تؤثر على حياة الإنسان

مخطئ من يعتقد أن قلة النوم يمكن تعويضها لاحقا. فالأضرار الناجمة عن ذلك هي مباشرة ومستمرة مهما حاول الإنسان تداركها فيما بعد. وتكفي ليلة واحدة لا نحصل فيها على قسط واف من النوم لإحداث اضطرابات عصبية ونفسية، خاصة إذا كنّا نعمل في اليوم الموالي، وفقا لتصريحات الدكتور هانس-غونتر فييس، رئيس المعهد الألماني لطب النوم (DGSM)، أدلى بها لوسائل الإعلام الألمانية.

مختارات

هل تشعر أنك لا تنال قسطاً وافراً من النوم بالرغم من ذهابك المبكر للسرير؟ هل تشعر بالتعب والإنهاك المتواصل في جسدك؟ قد يكون الأمر مرتبطاً بمواعيد النوم الخاطئة وليس حاجة جسمك إلى النوم.

أثبتت الدراسات العلمية أن نوم الأطفال في ساعة مبكرة ولساعات طويلة يساعد على نمو المخ لديهم. والآن تقول دراسة جديدة لعلماء نفس أمريكيين، إن الحنان ورعاية الأم لأبنائها، ينعكس على حجم المخ لديهم لأنه ينمو بشكل أفضل.

لكن متى يمكننا القول إننا حصلنا عن القسط الكافي من النوم؟ وهل يمكن حساب ذلك بالساعات؟

يرد الخبير الألماني والذي ألف كتابا حول الموضوع بعنوان "النوم يحقق المعجزات"، بالقول إنه لا يمكن تحديد ذلك بالساعات، وإنما العامل المحدد هو الجينات، ما يعني أن كل واحد منّا عليه مراقبة جسده لاستخلاص عدد الساعات التي يحتاجها للنوم. ومع ذلك هناك معدل تقريبي يقدر بسبع ساعات من النوم للرجال، فيما تحتاج النساء إلى عشرين دقيقة إضافية.

متى تصبح قلة النوم خطرة؟

هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بحسم.مع ذلك ينصح الخبراء مَن واجه مشاكل في النوم ثلاث مرات في الأسبوع ولمدة شهر، بالذهاب فورا إلى الطبيب. 

بالطبع قلة النوم تدخل ضمن مشاكل العصر الحديثة، وهي أكثر شيوعا في الدول المتقدمة، حيث ضغوطات العمل أكثر حدة، مقارنة بالمجتمعات الأخرى. لكن انتشار الهواتف الذكية أثر بدوره على جودة النوم، وذلك على مستوى عالمي، حتى بات الهاتف الذكي عاملا "تخريبيا" للنوم الصحي، وذلك بسبب "معدل الضوء الأزرق للشاشات الذي يؤثر سلبا على إفراز هرمون ميلاتونين" المسؤول عن النوم، وفق الأطباء.

ويمكن تلخيص الأضرار الناجمة عن قلة النوم في تسع نقاط:

ضعف الجهاز المناعي

قلة النوم بمعدل ساعتين طيلة أسبوعين كافية لإحداث خلل في الجهاز المناعي. من الأعراض الشائعة التعرض لنزلة البرد باستمرار. ويقول الدكتور فييس إنه وفق دراسات أجريت في معهده "كل شخص من اثنين يتعرض لنزلة برد بسبب قلة النوم".

  • Symbolbild Disco Party Nachtclub

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    متى كانت آخر مرة رقصت فيها ولو حتى داخل منزلك؟ إن كان هذا منذ أكثر من أسبوع، فعليك تكرار الأمر سريعا، فالرقص وفقا لما قاله خبراء لموقع "غوفيمين" الألماني، يحسن الحالة المزاجية ويساعد على الاسترخاء.

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    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الضحك والاستمتاع ونسيان الهموم..هذه هي حصيلة لقاء الأصدقاء المقربين وكلها أمور تحسن الحالة النفسية وتنعكس بالطبع على الصحة.

  • Schlafen Symbolbild

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    ينصح الخبراء بتقديم موعد النوم لمدة 30 دقيقة كل يوم، فقلة النوم تعني الإسراع في ظهور آثار العجز والتقدم في العمر.

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    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول اللبن (الزبادي) يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري، ويمكن تقطيع الفواكه الطازجة على الزبادي لمن لا يحب طعمه، أو خلطه بالعسل.

  • Deutschland Geschäftsfrau mit Pfeil

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تجاهل المصعد الموجود في مدخل بيتك أو مكان عملك، واصعد السلالم فكل حركة إضافية تفيد الجسم وتبعد عنك السمنة.

  • 25.06.2014 DW fit und gesund richtig atmen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    راقب طريقة تنفسك وإذا وجدتها سريعة وسطحية، فاعلم أن هذا يساهم في زيادة التوتر. لذا عليك تغيير الأمر فورا. أفضل طريقة هي التنفس ببطء وبعمق فذلك يساعد على الاسترخاء.

  • Jubelnde Frau

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الطقس سيء ويوم العمل متعب؟ حاول بالرغم من ذلك أن تضحك فالبعض يقول إن "كل دقيقة ضحك تطيل عمر الإنسان ساعة".

  • Tasse Kaffee Latte

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول القهوة يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر والسكري ومرض باركينسون، لكن لا تزيد عن أربعة أكواب يوميا.

  • Symbolbild Ehestreit

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    المشاجرات البسيطة بين الحين والآخر مفيدة للصحة فهي تساعد في التخلص من الأمور التي تؤرقك، لذا تحدث بصراحة عما يضايقك حتى وإن احتد الحوار واقترب من حافة الشجار.

  • Symbolbild Internetnutzung

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    قلل من وقت مشاهدة التلفاز واستخدام الكمبيوتر ساعة يوميا. وقم خلال هذه الساعة بالمشي في الهواء الطلق فهذا يساعد في حرق السعرات الحرارية وتصفية الذهن. الكاتب: ابتسام فوزي


ضعف المردودية

قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على القدرات الذهنية للمرء وتحدّ منها. هذا ما تظهره جليا الإحصائيات الرسمية والتي تشير إلى أن أعداد ضحايا حوادث السير بسبب ضعف التركيز أعلى بكثير من تلك التي يكون سببها تناول المشروبات الكحولية عند قيادة السيارة. 

الزيادة في الوزن

قلة النوم تحدث اضطرابات في الهرمونات، ما يتسبب في زيادة الوزن. كما أن قلة النوم تنمي الرغبة في تناول الطعام، والسبب الزيادة في إفراز هرمون "غريلين" المسؤول عن الإحساس بالجوع.

الذبحة الصدرية

عودة إلى الدكتور هانس-يورغن فييس الذي يؤكد أن "العديد من الدراسات أظهرت أن مشاكل النوم تتسبب في أمراض الأوعية الدموية والشرايين، كما أنها تحدث اضطرابات في الضغط وفي ضربات القلب، وفي حالات قصوى، تتسبب في الذبحة الصدرية.  

تنامي أوجاع الرأس والشقيقة

هورمون الكورتيزول يفرزه الجسم في حالات التوتر، ولأن قلة النوم تحدث التوتر فمن الطبيعي أن نسبة هذا الهرمون ترتفع في الجسم.

النتيجة: آلام في الجسم. الخطير أن هذا الهرمون يمنع الإنسان من النوم، وهكذا ننزلق في مطب لا يمكن الخروج منه إلا بمساعدة طبية.

مشاكل نفسية

من الأعراض المعتادة لقلة النوم الاضطرابات النفسية والاكتئاب ولدى البعض حالات الخوف المرضي. ويصنف الأطباء اضطرابات النوم في صدارة أعراض أمراض الاكتئاب، وقد يختفي الأمر عند معالجة الاكتئاب أو العكس.

داء السكري

نشرت المجلة الطبية المختصة "The Lancet Diabetes Endorinology"

مؤخرا تقريرا اعتبر أن اضطرابات النوم من العوامل الأساسية المسببة للإصابة بمرض السكري من فئة 2، لكونها تحدث اضطرابات في نظام الاستقلاب، ومن ثمّ في تعامل الجسم مع الهيدروكاربونات. الملفت أن ذلك يحدث أيضا حتى إذا ما بالغنا في النوم: هنا العودة إلى القاعدة الذهبية، خير الأمور أوسطها.

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هل الضوضاء سبب للاكتئاب؟

تلف العضلات

هذا الكلام يوجه خاصة للشباب فمن يريد تربية العضلات عليه أيضا أن يذهب للنوم مبكرا. عكس ذلك فإن هرمون تيستوسترون المسؤول عن بناء عضلات الجسم يتراجع بقوة.

الموت المبكر

قلة النوم ترفع من خطر الموت المبكر. لكن كيف ذلك؟ الأطباء يربطون بين خطر الموت المبكر وساعات النوم العميق، التي تمثل المرحلة الثالثة في مسار النوم. لأن الجسم لا يصل إلى مستوى الراحة المنشود كما أن الأمراض المذكورة آنفا من شأنها وفي حال أصيب المرء بإحداها الزيادة من خطر الموت المبكر. وهذا أيضا ينطبق على الأشخاص الذين يبالغون في النوم.

و.ب/ ص.ش

 

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    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    اكتمال القمر يعيق النوم براحة

    يعتقد البعض أن اكتمال القمر يعيق النوم بعمق إلا أنه لا يوجد دليل على ذلك. فالقمر له تأثيرعلى المد والجزر. لذلك لا يُنصح بالنوم على الشاطئ وقت الجَزْر. وتأثير القمر على النوم من خلال ضوئه فقط

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    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    هل يساعد عَدُّ الأغنام على النوم؟

    من الشائع أن عدّ الأغنام يساعد على النوم في حالات القلق، إلا أن أخصائي النوم ينس شرايبر يؤكد على أن عدّ الأغنام لاينفع ، بل يوجه التفكير إلى أمور أخرى. وينصح شرايبر بتدوين الأفكار التي تقلقنا على ورق كي لا نفكر فيها طوال الليل.

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    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    هل النوم قبل منتصف الليل صحي حقاً

    موعد الذهاب إلى النوم لا يهم. الأهم هو أن جودة النوم تكون أفضل في مراحله الأولى، ولا يجب أن يتعرض النائم إلى أي إزعاج. كما أن الإنسان في حاجة إلى النوم العميق وإلى مرحلة الأحلام..

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    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    هل تناول الكحول يساعد على النوم سريعا؟

    يساعد تناول الكحول على النوم سريعا إلا أن أخصائي النوم ينس شرايبر يرى أن تناول الكحول يجعلنا ننام بشكل أسوأ، ولذا ينصح بشرب كوب من شاي نبتة الناردين أو الجنجل أو الخزامى.

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    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    هل يمكن تعويض النوم في وقت آخر؟

    بحسب أخصائي النوم ينس شرايبر، فإن النوم لا يمكن تخزينه، ولكن يمكن تعويض نوم ليلة سهرت فيها إذا ما نمت بضع ساعات أطول في اليوم التالي، والأكيد هو أن النوم ليس صحياً فقط وإنما يزيد الشخص جمالاً، وهذا تم إثباته علمياً.

    الكاتب: د.ص


 

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