 تسعة أسئلة محيرة في لغز اختفاء جمال خاشقجي | سياسة واقتصاد | DW | 11.10.2018

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سياسة واقتصاد

تسعة أسئلة محيرة في لغز اختفاء جمال خاشقجي

الغموض يلف قصة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول. DW عربية تعيد تركيب القصة منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اختفائه وتطرح تسعة أسئلة مهمة!

Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

صورة أرشيفية

اختفاء غامض للصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في تركيا. حدث شغل العالم وطرح أسئلة عن لغز محير فتح الأبواب أمام سيناريوهات مرعبة تشابكت فيها الخيوط، حدث أحرج تركيا ووضع السعودية في مرمى النيران. ليكون السؤال المحوري: أين خاشقجي؟ وهو سؤال يبقى بلا جواب. 

1. لماذا إسطنبول؟

كان يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول، يوما فاصلا في حياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي دخل قنصلية بلاده في إسطنبول ثم اختفى. كان خاشقجي يستعد للزواج من التركية خديجة جنكيز، ولإتمام ذلك لابد له من الحصول على وثيقة طلاق من زوجته الأول، وفق ما ذكرته خديجة.

حسب معطيات لم تتأكد منها DW بشكل مستقل، فالمصالح القنصلية في السفارة السعودية بواشنطن رفضت إصدار تلك الوثيقة، رغم إقامته هناك، وطلبت منه مراجعة القنصلية السعودية في إسطنبول. تصرف غريب أثار سيلا من الأسئلة.

2. لماذا جمال خاشقجي؟

عمل الصحفي المخضرم البالغ من العمر 59 عاما سابقاً كمستشار حكومي في المملكة، لكنه غيّر توجهه بعد انتقاله لمنفاه الاختياري بالولايات المتحدة عام 2017، إذ شرع في توجيه انتقادات لسياسة ولي العهد، محمد بن سلمان، ولتدخل السعودية في النزاع اليمني. في أمريكا، كان يكتب عموداً صحفياً بشكل منتظم في صحيفة "واشنطن بوست"، ينتقد من خلاله توجهات المملكة.

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3. ماذا يفعل 15 مسؤولا أمنيا سعوديا في إسطنبول؟

نشرت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة التركية، صورا وتفاصيلا عن 15 سعوديا قالت إنهم وصلوا إلى مطار أتاتورك في إسطنبول على متن طائرتين خاصتين يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول. واستنادا إلى صور نشرتها الصحيفة، يظهر هؤلاء لدى مصلحة فحص جوازات السفر بالمطار. وصل هؤلاء الأشخاص بالتزامن مع وصول خاشقجي إلى إسطنبول. وأكدت الصحيفة ذاتها أنهم غادروا البلاد في نفس اليوم، بعد زيارتهم قنصلية بلادهم لفترة وجيزة خلال أربعة توقيتات مختلفة.

Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

كما أشار تقرير الصحيفة إلى أن السعوديين أقاموا في فندقي "ويندهام" و"موفنبيك" بإسطنبول في نفس الحي الذي تقع به القنصلية. ورفض الفندقان التعقيب على التقرير.

ومن بين الرجال الذين نشرت صحيفة "صباح" صورهم وأسماءهم، هناك رجل قدمته تقارير إعلامية سعودية على أنه خبير في الطب الشرعي وعضو في مجلس إدارة الجمعية السعودية للطب الشرعي.

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4. لغز السيارة السوداء

وسائل الإعلام التركية تساءلت عن دور السيارة السوداء ذات النوافذ المظللة، والتي غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الإعلامي السعودي بعد مقتله"، كما تحدثت بعض الأنباء عن تقطيع الجثة.

5. لماذا لا تنفذ السعودية لحد الآن تعهداتها بتفتيش قنصليتها وإقامة القنصل؟

بعد اختفاء الصحفي البارز، صرح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لوكالة "بلومبرغ" بأنه مستعد للسماح للسلطات التركية بتفتيش القنصلية السعودية، مضيفاً: "المنشآت أرض ذات سيادة، لكننا سنسمح لهم بدخولها وتفتشيها وفعل كل ما يريدونه... ليس لدينا ما نخفيه".

London Mohammed bin Salman (picture-alliance/empics/V. Jones)

إلا أنه لحد تحرير المقال لم يحصل التفتيش بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة بالسماح بالتفتيش.

ونشرت وكالة "رويترز" صورًا للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في المبنى.

6. لمذا التأخير في إعلان التحقيق من قبل السلطات التركية؟

الكل يتساءل عن سبب تأخر تركيا في الكشف عن نتيجة التحقيقات واكتفائها بتسريب بعض المعلومات للصحافة، لكن يبدو أنه مع تصاعد الموقف لن يستمر الصمت كثيرا.

مختارات

صحيفة "حريت" التركية، نقلت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن أنقرة غير راضية عن تفسيرات الرياض لما يحيط بهذه القضية، ولا يمكنها أن تلزم الصمت في أمر كهذا لأنه ليس بالأمر المألوف.

وفي حوار مع DW عربية تقول الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان إن "جمال خاشقجي تحول إلى أيقونة عالمية لحرية الرأي والتعبير"، كما ردت بالنفي القاطع على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف تساورها من احتمال حدوث صفقة بين السعوديين والأتراك على حساب قضية خاشقجي.

7. هل كانت المخابرات الأمريكية على علم مسبق؟

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها خطة للقبض على جمال خاشقجي، قبل اختفائه بأسبوع، وتساءلت عن سبب عدم تحذيرها له رغم وجود قانون صادر عام 2015 يلزمها بتحذير الأشخاص المهددين سواء كانوا مواطنين أمريكيين أم لا. لكن أمريكا أبدت رغبتها بإرسال فريق من المحققين إلى تركيا إذا طلبت الرياض مساعدة في التحري حول مصير خاشقجي.

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8. كيف قُتل وأين الجثة؟

تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، وتطالب تركيا بأدلة قاطعة حول ذلك، وسط أنباء عن مقتله داخل القنصلية وإخراج جثته منها. "سيناريو قتل مرعب"، تحدثت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول تركي رفيع  المستوى، مفاده أن الصحفي خاشقجي قتل بعد ساعتين من وصوله قنصلية بلاده في إسطنبول وتم "تقطيع جسده بمنشار".

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9. لمذا تُثار أسئلة حول أطراف أخرى؟

الصحف السعودية تحدثت كثيرا عن أطراف أخرى ذات علاقة بالاختفاء الغامض، فوجهت التهم إلى إيران وقطر. من هذه الصحف، صحيفة "عكاظ" التي قالت إن تركيا باتت غير آمنة. غير أنه في الجانب الآخر، دخلت كل من الإمارات ومصر على الحدث، إذ توقفت كل واحدة من الطائرتين اللتين أقلتا ما وصفته وسائل الإعلام المناوئة للسعودية بـ"كتيبة الإعدام" في القاهرة وأبو ظبي، بعد عودتهما من إسطنبول.

إدخال الإمارات ومصر في القصة لا يعود فقط إلى مساري الطائرتين في طريق العودة، بل كذلك للعلاقة القوية التي تجمعهما بالسعودية، خاصة وأن منتقدي خاشقجي، يصفونه بأنه يحمل "أجندات إخوانية"، وأنه يتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلدان الثلاثة.

س.آ/ إ.ع / ع.خ

  • Saudi Arabia: Muslim warriors of Ibn Saud on camel backin Nejd, early 20th century (picture alliance/dpa/CPA Media Co. Ltd)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    حرب فتاكة

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  • Mustafa Kemal Atatürk und Abd al-Aziz ibn Saud

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    عهد جديد

    في الثالث من آب/ أغسطس 1929، شهدت العلاقات الحديثة بين تركيا والسعودية بداية جديدة، إذ اعترفت تركيا بالسعودية. وفي هذه الفترة بالذات، وقع البلدان اتفاقية سلام وصداقة مشتركة، ولكن بقيت تلك العلاقات تتسم بالبرود حتى ثمانينات القرن العشرين، رغم أن البلدين كان مناهضين للمعسكر الشيوعي/الشرقي في الحرب الباردة.

  • Türkei Kenan Evren (picture alliance/UPI)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    الثمانينات.. المصالح تقرب البعيد

    كانت تركيا والسعودية أكثر الدول المتضررة من أزمة النفط التي تسببت فيها الحرب بين العراق وإيران، ما نتج عنه تقارب بين البلدين؛ ولأن تركيا كانت تستورد النفط من السعودية عبر العراق، فقد زار الرئيس التركي آنذاك "كنعان إيفرين" السعودية عام 1984. وفي نفس العام، زار رئيس الوزراء التركي "تورغوت أوزال" أيضاً السعودية. الغاية كانت البحث عن طرق جديدة لتمديدات النفط وبناء علاقات حيوية واستراتيجية بين الطرفين.

  • Türkei Ministerpräsident Turgut Özal 1991 (picture-alliance/ dpa)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    التسعينات..الحيوية والفعالية في العلاقات

    كان لاحتلال العراق للكويت في بداية التسعينات، دوراً فعالاً في إيصال العلاقات بين أنقرة والرياض إلى أعلى مستوى من الحيوية والفعالية. حيث دعم الرئيس التركي حينها تورغوت أوزال، الموقف السعودي المعارض لهذا الاحتلال. هذا الدعم، دفع بالسعودية إلى التعبير عن امتنانها لتركيا ليس فقط برسائل وإنما بتقديم مليار دولار لصالح الخزينة المالية للجيش التركي، بالإضافة إلى هبة نفطية بمقدار 1,2 مليار بدون أي مقابل.

  • AP Images Best of the Decade Irak USA Sadam Hussein (AP)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    2003.. انتعاش بعد جمود في العلاقات

    طرأت الكثير من التغيرات على الحكومات التركية وغاب الاستقرار عن أوضاعها في الجانب السياسي والاقتصادي مما جعل العلاقة بين تركيا والسعودية تعرف نوعاً من الجمود. لكن عام 2003، سيجد البلدان نفسيهما في حاجة إلى التعاون خاصة بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق، وظهور مستجدات سياسية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

  • König Abdullah von Saudi Arabien (AP)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    زيارات وصفقات تسليح

    في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، زار الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز تركيا، لكن الأمر لم يتوقف هنا وإنما تكررت الزيارات بين البلدين وذلك لتقوية العلاقات من الجانبين العسكري والاقتصادي. حيث تم توريد بعض الأسلحة التركية إلى السعودية، كما اهتمت شركات تركية بتصليح وتحديث المعدات العسكرية السعودية وأيضاً التوقيع على عقود لطائرات بدون طيار والعربات المدرعة وغيرها.

  • Syrien Krieg - Kämpfe in Damaskus (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Suleyman)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

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    عززت الثورة السورية التقارب بين الرياض وأنقرة. إذ سعى الطرفان إلى إسقاط نظام بشار الأسد. لكن هذا التقارب لم يستمر طويلاً. فقد افترقت الدروب وانشغلت السعودية بحرب اليمن، فيما سيطر على تركيا هاجس قيام دولة كردية في شمال سوريا.

  • Saudi-Arabien Verteidigungsminister Mohammad bin Salman (Reuters/Saudi Press Agency)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    حرب اليمن.. بداية الصراع العلني

    توتر العلاقات برز أكثر في الأزمة اليمنية. إذ أنه بالرغم من أن تركيا وقفت إلى جانب السعودية في عملية "عاصفة الحزم"، إلا أن مصالح البلدين عادت لتفترق من جديد.

  • Türkei Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Istanbul (picture-alliance/abaca/K. Ozer)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    الأزمة القطرية.. تباين في التوجهات

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  • Saudi-Arabien | Kronprinz Mohammed bin Salman (picture alliance /dpa/Saudi Press Agency)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    2017.. حرب إعلامية

    كانت السنة الفائتة سنة استثمار سعودي كبير في تركيا. إلا أن هذا لم يمنع البلدين من شن حرب إعلامية على بعضهما. إذ شكل موقف تركيا من القدس مادة دسمة للإعلام السعودي. في حين انهارت "الهدنة" التي تبناها الإعلام التركي لزمن، وشن هو الآخر هجوماً إعلامياً على السعودية، على خلفية الأزمة مع قطر وصراع الرياض مع الإخوان المسلمين.

  • Türkei Saudische König Salman bin Abdulaziz Al Saud und Recep Tayyip Erdogan in Ankara (picture alliance/Photoshot)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    2018.. عام تبديد الخلافات؟

    بالرغم من أن التنافس بين السعودية وتركيا حول قيادة العالم الإسلامي قد يبدو جلياً للبعض، إلا أن وسائل الإعلام التركية قد أعلنت عن زيارة مرتقبة لولي العهد محمد بن سلمان إلى أنقرة، وهو ما جعل البعض ينتظر هذه الزيارة التي من الممكن أن تذيب أي خلاف يكون قد نشب مؤخراً ويعيد للعلاقات حيويتها من جديد. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

على مدى قرنين من الزمن، مرت العلاقة بين السعوديين والأتراك بفترات مختلفة: حروب وقطيعة، برود وتباعد، استقرار وازدهار، انتكاسة وتوتر. مزيد من الضوء على هذا الموضوع في ملف الصور التالي. (08.03.2018)  

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