تسريحات شعر ملائمة للنوم من أجل عناية أفضل بشعرك

يرى العديد من خبراء تصفيف الشعر، أن تسريحة الشعر قد تكون من بين مسببات القلق لدى النساء، بل وحتى إن الخبراء يرون أن عدم الاعتناء بالشعر أثناء النوم، قد يؤذي الشعر. ويتطلب من الكثيرات بذل مجهود مضاعف لتسريحه.
بيد أن اتباع حواء لهذه التسريحات أثناء النوم، قد يساعد الكثيرات على الحصول على شعر جذاب بسهولة، وبعيدا عن استعمال مستحضرات التجميل، ما يوفر ربما الكثير من الوقت والمال، إليك بعض هذه النصائح:
1. الضفائر:
يعد الشعر المجدل من بين التسريحات التي ينصح بها قبل النوم، فالضفائر لا تساعد على النوم بهدوء فحسب، بل حتى إنه مفيد للشعر. أما تفسير ذلك فيعود إلى أن الضفائر عندما تكون رخوة تساعد على تهوية فرة الرأس بشكل جيد، وهذا بالطبع يبطئ من مشكلة "تزييت" الشعر التي تعاني منها الكثيرات، فضلا عن النوم بالشعر المجدل يمنح الشعر مظهر مموجا وجذابا في اليوم التالي.
2. ربط الشعر عاليا:
من التسريحات الملائمة للنوم، ربط الشعر عاليا، بعيدا عن استخدام ربطات الشعر المعدنية، فهي تؤذي الشعر، ودون أن يتم شده بقوة، وأن يتم تثبيت أطراف الشعر على الرأس، للحصول على ما يسمى بالكعكة. وبرأي خبراء تصفيف الشعر فإن هذه التسريحة تساعد هذه على حماية أطراف الشعر وتمنعها من التقطع أثناء النوم، حسبما ورد في موقع "ستايلينغ" الألماني.
3. فرد الشعر:
فرد الشعر أثناء من التسريحات التي ينصح بها خبراء تصفيف الشعر أيضا، لكن اللواتي يتمتعن بشعر طويل، فيتوجب عليهن الحذر من الاستلقاء عليه أثناء النوم. ومن الأفضل الاستلقاء ورفع الشعر إلى الخلف ومده على الوسادة وينطبق ذلك على الشعر المتوسط أيضا.
وإلى جانب هذه التسريحات، ينصح الخبراء بضرورة الاهتمام بغطاء الوسادة، فالوسائد الملساء تساعد على حماية الشعر من التشابك. ومن الضروري دهن الشعر بقليل من الزيت قبل النوم.
د ص/ ع أ ج
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
العناية بالشعر تبدأ بطبقات فروة الرأس، وخاصة جلد الرأس. ويُنصح بمعالجة الأعراض المرضية التي تظهر على فروة الرأس وبشكل سريع، مثل التساقط المستمر لقشرة الرأس أو جفاف جلد الرأس أو الحكة المستمرة. وفي أغلب الحالات، يفيد استخدام مستحضرات غسيل الشعر المناسبة في حل المشاكل الصحية، بالإضافة إلى تدليك الرأس، الذي يساعد على تدفق الدم ونمو الشعر بصورة طبيعية.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
تمشيط الشعر قبل غسله يساعد في إزالة الشعر الميت. ويمكن بذلك توفير كمية مستحضرات غسيل الشعر والوقت والجهد. ومن الضروري أيضاً غسل الشعر بالماء بصورة كافية وتجنب الماء الساخن لأنه يوتر الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بغسله بماء بارد مع قليل من الليمون أو الخل لإعطائه قوة ولمعاناً.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
يحتاج الشعر بعد كل عملية غسيل إلى عملية عناية كاملة. ويمكن استعمال منعمات الشعر التي تعمل كغطاء حامي للشعر وتعطيه لمعاناً وتجعله قابلاً للتمشيط بصورة سلسة. ويفضل استعمال مشط ذو أسنان غير متساوية تماماً لتمشيط الشعر المبتل.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
يُنصح بتجفيف الشعر المبتل بصورة صحيحة وعدم استعمال المناشف، لأنها تعمل على تحطيم طبقة الكيراتين في الشعر. كذلك يفضل عدم استعمال مجففات الشعر التي تطلق هواء ساخناً، بل يفضل تجفيفه في هواء الغرفة أو بهواء دافئ عبر مجففات الشعر، أو عبر مجففات شعر تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
توجد هناك الكثير من مستحضرات العناية بالشعر الجيدة في الأسواق. وينصح مثلاً للشعر الجاف والمتقصف باستعمال الدهون النباتية الطبية أو مستحضرات الأفوكادو التي تخلط مع ملعقتين من دهن عباد الشمس والقليل من الليمون وتركه على الشعر لمدة 15 دقيقة.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
ظاهرة "تريّش" الشعر وانفصامه إلى شعيرات كثيرة تشكل ذعراً للكثير من النساء، وخاصة اللواتي يحملن شعراً طويلاً. التعرض الطويل لأشعة الشمس والإكثار من تلوين الشعر وجفافه قد تكون أسباب تريّش الشعر. لكن يمكن تجنب ذلك عن طريق دهن قمة الشعر وترطيبه بمستحضرات وكريمات تقوي بصيلات الشعر، كما مع مصل السيليكون.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
العناية الجيدة بالشعر تتطلب مشطاً جيداً أيضاً. وهناك الكثير من الأنواع للأمشاط، وكل نوع يناسب تصفيفة خاصة بالشعر أو شعراً معيناً. المشط الذي يحتوي على أسنان متباعدة، مثلاً، يمكن استخدامه لجميع أنواع الشعر ويستخدم للشعر الجاف والمبلل ويمنع تكسر الشعر وتساقطه أثناء التصفيف. ويفضل استعمال أمشاط شعر غير حادة ومدببة بصورة أليفة حتى لا تؤذي فروة الرأس.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التلوين عملية مضرة للشعر، لأنه يتم استعمال مواد كيميائية في ألوان الشعر للحفاظ على اللون الجديد. ولذلك ينصح بالعناية جيداً بالشعر المصبوغ حديثاً وعدم صبغه من جديد وانتظار نمو شعر جديد قبل تغيير اللون.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التغذية الجيدة تساعد على نمو طبيعي للشعر. ومن تتبع بحمية أحادية الجانب تؤثر على نمو شعرها سلباً، وذلك بسبب نقص الفيتامينات والمواد الطبيعية مثل الحديد وفيتامين "بي" والزنك وفيتامين "بي 1" المفيدة لنمو الشعر. ويُنصح بعدم الاستغناء عن الفواكه والسمك والحليب ومشتقاته، حتى مع الحمية.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التوتر هو عدو الجسم والشعر. أثناء نوبات التوتر يزداد إنتاج هرمون التوتر "كورتيزول"، الذي يساعد على حرق بصيلات الشعر ويزيد من تساقط الشعر. لذلك يُنصح بأخذ قسط من الراحة بعد نوبات التوتر ومحاولة تجنبه عن طريق ممارسة الرياضة مثلاً. ويحتاج الشعر في الغالب لفترة زمنية حتى يتعافى من المرض والتوتر.
الكاتب: DW / زمن البدري